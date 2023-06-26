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07:00, 26 июня 2023Забота о себе

Нейробиолог объяснила опасность использования телефона с утра

Нейробиолог МакДональд посоветовала не пользоваться гаджетами по утрам

Фото: ImYanis / Shutterstock / Fotodom

Нейробиолог из США Эмили МакДональд посоветовала не пользоваться смартфоном и другими гаджетами в сразу после пробуждения из-за их воздействия на мозг. О влиянии технологий на человека она рассказала Newsweek.

МакДональд объяснила, что существует пять видов мозговых волн: дельта, тета, альфа, бета и гамма. По ее словам, в первые минуты после пробуждения наблюдается активность медленных и ритмичных тета- и альфа-волн. «В это время наш разум очень восприимчив к информации, которую мы вкладываем в него», — отметила специалистка.

Она убеждена, что утренний разговор по телефону или чтение новостей может привести к слишком стремительному переходу к бета-активности, которая возникает при концентрации и решении задач. По мнению МакДоналд, это настраивает мозг на напряженный и нервный ритм. «Вдобавок утро с телефоном обеспечивает сильный выброс дофамина, который заставляет постоянно проверять обновления ленты соцсетей или сообщения», — отметила она.

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Специалистка посоветовала посвятить утро позитивным мыслям и приготовлению полезного завтрака. По ее словам, смартфон можно взять в руки через 30-60 минут после пробуждения.

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    Екатерина Улитина
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