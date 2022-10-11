Врач назвала продукты для профилактики болезни Альцгеймера

Эндокринолог Зухра Павлова: витамин В12 сохраняет молодость и здоровье мозга

Витамин В12 сохраняет молодость и здоровье мозга, способствует концентрации внимания и стрессоустойчивости организма, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. В своем Telegram-канале врач назвала продукты, содержащие этот микроэлемент для профилактики болезни Альцгеймера.

Павлова пояснила, что витамин В12 участвует более чем в 200 метаболических реакциях организма. По ее словам, исследования доказали, что витамин положительно воздействует на когнитивные функции мозга и прежде всего на память. Также В12 хорошо влияет на метаболизм серого вещества мозга и уровень гомоцистеина. От него, в свою очередь, зависит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера.

Однако, предупредила эндокринолог, витамин не влияет на здоровье мозга пожилых людей, у которых уже произошли старческие необратимые изменения. Поэтому она призвала заниматься профилактикой болезней смолоду.

Прием витаминов, особенно в осенне-зимне-весенний период — это не только профилактика разных специфических заболеваний, дефицита тех или иных витаминов, но и снижение риска сердечно-сосудистых патологий, нейродегенеративных заболеваний мозга и в целом старения организма

Зухра Павлова эндокринолог

Врач напомнила, что получить витамин В12 можно из продуктов животного происхождения: печени, почек, яиц, сыра, творога, рыбы и морепродуктов, говядины, баранины.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какой продукт поможет справиться с осенней сонливостью. Она посоветовала есть шоколад и пить кофе.