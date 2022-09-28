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Эндокринолог назвала помогающие победить осеннюю сонливость продукты

Эндокринолог Павлова назвала шоколад и кофе лекарством от осенней сонливости

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Осенняя слабость и сонливость вызваны дефицитом витамина D и серотонина, победить это состояние и взбодриться поможет коррекция питания, сообщила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. В беседе с радио Sputnik она назвала два продукта, помогающие восстановить уровень энергии.

Повысить тонус и получить дополнительный заряд энергии можно при помощи шоколада, рассказала Павлова. Она назвала этот продукт отличным лекарством против осенней сонливости. «Кладем пять граммов за щеку и рассасываем, не запивая горячей водой. Это окажет положительное воздействие, поможет мозгу — даст тонус, энергию и удовлетворение серотонином», — объяснила эндокринолог.

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Также хорошим стимулятором станет кофе без сахара и молока, продолжила Павлова. Одна или две чашки напитка отдельно от основного приема пищи помогут преодолеть осеннюю сонливость и повысить уровень работоспособности в течение дня.

В заключение эндокринолог добавила, что осенью из-за недостатка солнечного света у человека меняется гормональный фон, уменьшается синтез серотонина, что вкупе с дефицитом витамина D может привести к ощущению слабости и апатии. Если коррекция питания не помогает, необходимо обратиться за помощью к специалисту.

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Наталья Обрядина
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