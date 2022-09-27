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Врач назвал угрожающий здоровью диабетиков продукт

Диетолог Михаил Гинзбург пояснил, что картофель резко увеличивает уровень сахара в крови

Фото: Fernanda Martinez / Unsplash

Картофель резко увеличивает уровень сахара в крови при диабете, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. О том, почему этот продукт угрожает здоровью диабетиков, он пояснил изданию «Москва 24».

Гинзбург отметил, что картофель вредит здоровью людей с диабетом I и II типа, так как имеет высокий гликемический индекс. Картофель — это быстроусвояемые углеводы, для усвоения которых нужен инсулин. Но его нет при диабете I типа, рассказал врач. Поэтому употребление картофеля может спровоцировать декомпенсацию сахарного диабета, то есть рост уровня сахара в крови до предельных отметок, который невозможно снизить с помощи лекарств.

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Пациентам с II типом диабета картофель вредит тем, что резко повышает уровень сахара в крови. Из-за этого усугубляется течение болезни, добавил диетолог.

По словам Гинзбурга, другие овощи безвредны для диабетиков.

Ранее Михаил Гинзбург назвал продукт, который защищает от простуд и укрепляет иммунитет. Им оказалась квашеная капуста.

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Вера Владзиевская
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