Но люди из IT все-таки уходят — и касается это в первую очередь не слишком успешных разработчиков и аналитиков, которые закончили онлайн-курсы и так и не смогли найти хорошо оплачиваемую работу.

«Чаще всего за подобными историями стоят люди, которые стали жертвами маркетинга. На них заработали те, кто пообещал новую перспективную профессию, — но по факту профессии они так и не получили: либо вообще не устроились, либо устроились, но нигде не смогли прижиться, либо не доросли до приемлемого для себя уровня дохода. Это не уход из IT, скорее история про тех, кто в IT по-настоящему так и не вошел», — подчеркивает Мария Крюкова.

Что рассказывают о выходе из IT в соцсетях

Разработчик программного обеспечения для проведения клинических испытаний бросил IT и стал кровельщиком — вот типичный кейс выхода из надоевшей сферы информационных технологий.

«Я задолбался просиживать задницу дома, мне хотелось общаться с людьми, ходить на работу и уставать от самой работы, а не от нежелания ее делать. Хотелось освоить ремесло, с которым всегда можно будет заработать на жизнь», — рассказывал он в своем блоге на «Хабре».

В результате бывший разработчик занялся гидроизоляцией и не только начал получать удовольствие от работы, но и стал получать больше: его доход в час вырос (к его удивлению).

На «Пикабу» другой айтишник в конце 2025 года жаловался: он настолько выгорел и устал от работы, что захотел уйти в такси. «Хочу просто кататься по городу и после работы не думать о работе», — писал он.