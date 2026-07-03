Пора на выход. Разбираем, как уйти из IT в 2026 году и зачем вообще это делать
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Массово ли люди уходят из IT в 2026 году
Мнения здесь разделились.
Екатерина Коротких, менеджер профессионального рекрутмента компании «Адвирос» считает, что тренд есть. Он стал следствием того, что рынок труда в IT окончательно превратился из рынка кандидата в рынок работодателя и хоть какая-то возможность выбора осталась только у высококвалифицированных и узкопрофильных специалистов.
Количество массовых ролей уменьшилось, а точечная и высокооплачиваемая экспертиза остается дефицитом. Поэтому те специалисты, которые не подпадают в зону спроса чаще, склонны задумываться о смене сферы IT на что-то другое из-за невозможности найти применение своим навыкам в прежнем качестве.
В исследовательском центре SuperJob более осторожны: там отмечают, что истории перехода из IT состоявшихся в профессии разработчиков в другие сферы, особенно в рабочие специальности, довольно редки. Именно поэтому они привлекают к себе особое внимание.
«Кроме того, важно уточнить, что именно мы вкладываем в понятие IT: речь идет о программистах, девопс-инженерах, системных аналитиках и архитекторах ПО. Согласно нашим опросам, представители этих профессий в большинстве удовлетворены своей работой: 63% выбрали бы свою сферу снова, если бы у них была такая возможность», — отметили аналитики SuperJob.
Схожее мнение высказывает Мария Крюкова, карьерный консультант, CEO рекрутингового агентства RecruitIT.
На своей практике я такой динамики не вижу. Чтобы сильные, состоявшиеся айтишники массово уходили из профессии — таких историй в реальной жизни я почти не встречаю. Поэтому сам тренд я бы не подтверждала: те, кто устойчиво работает в IT, за отрасль все-таки держатся.
Но люди из IT все-таки уходят — и касается это в первую очередь не слишком успешных разработчиков и аналитиков, которые закончили онлайн-курсы и так и не смогли найти хорошо оплачиваемую работу.
«Чаще всего за подобными историями стоят люди, которые стали жертвами маркетинга. На них заработали те, кто пообещал новую перспективную профессию, — но по факту профессии они так и не получили: либо вообще не устроились, либо устроились, но нигде не смогли прижиться, либо не доросли до приемлемого для себя уровня дохода. Это не уход из IT, скорее история про тех, кто в IT по-настоящему так и не вошел», — подчеркивает Мария Крюкова.
Что рассказывают о выходе из IT в соцсетях
Разработчик программного обеспечения для проведения клинических испытаний бросил IT и стал кровельщиком — вот типичный кейс выхода из надоевшей сферы информационных технологий.
«Я задолбался просиживать задницу дома, мне хотелось общаться с людьми, ходить на работу и уставать от самой работы, а не от нежелания ее делать. Хотелось освоить ремесло, с которым всегда можно будет заработать на жизнь», — рассказывал он в своем блоге на «Хабре».
В результате бывший разработчик занялся гидроизоляцией и не только начал получать удовольствие от работы, но и стал получать больше: его доход в час вырос (к его удивлению).
На «Пикабу» другой айтишник в конце 2025 года жаловался: он настолько выгорел и устал от работы, что захотел уйти в такси. «Хочу просто кататься по городу и после работы не думать о работе», — писал он.
находятся в состоянии эмоционального истощения (по данным Mains)
Что подталкивает к выходу из IT в 2026 году
Выгорание и постоянный стресс — очевидный довод за смену деятельности и переход в смежную или даже кардинально новую сферу. Но и сам рынок подталкивает айтишников к выходу. Вот что в 2026 году выступает триггером ухода из IT:
- рост конкуренции из-за резкого сокращения количества вакансий и увеличения количества резюме на рынке IT;
- замена начинающих специалистов и мидлов ИИ, из-за чего компании сокращают найм на начальные и средние роли;
- увеличение страховых взносов для IT-компаний и точечный найм, что делает экономически нецелесообразным инвестирование средств в начинающих специалистов;
- смена роли разработчика: из классического «кодера» он превращается в «архитектора-руководителя», который может грамотно ставить задачи ИИ, проверять его код, настраивать сервера и обладать архитектурным мышлением.
Сигналом к поиску альтернатив служит отсутствие карьерного движения и низкий спрос на ваш текущий профиль, например, когда джуниор-специалист безуспешно ищет вакансии более 3–4 месяцев, либо когда функционал мидл-разработчика деградирует до «интегратора» готовых решений. И это не выгорание и не кризис, а маркер того, что текущая модель специалиста устарела. Это явный признак задуматься о новых путях развития.
Когда выход из IT — не выход?
Важно понимать, что на самом деле стоит за вашим намерением выйти из IT-сферы. Решение вряд ли будет резонным, если это следствие временного кризиса из-за выгорания или неудачного проекта.
Как его распознать? Эксперты советуют сходить в отпуск и отключить рабочие чаты хотя бы на две недели, а лучше на более долгий срок. Если после отдыха вам все равно не хочется возвращаться в профессию, скорее всего, пришло время что-то менять.
Но необязательно сферу деятельности — возможно, вы просто устали от конкретной команды или своей узкой специализации.
«Более серьезным звоночком все же может стать возникновение чувства апатии и полного отсутствия интереса к технологиям. Именно в таком случае уход в смежную сферу может стать глотком свежего воздуха», — добавляет Екатерина Коротких.
Что делать, если решил выйти из IT
Если вы приняли окончательное решение о смене деятельности, важно подойти к этому как к продуманной стратегии, а не как к попытке спастись бегством. Вот какие рекомендации дают эксперты.
- Подготовьте финансовую подушку на 6–12 месяцев вперед, ведь среднее время поиска составляет полгода.
- Используйте свой личный бренд с прошлым опытом как уникальное преимущество: умение работать с данными, управлять проектами и администрировать системы востребовано практически в любой отрасли. Останется лишь научиться грамотно его презентовать.
- Изучите актуальный рейтинг востребованных профессий: сегодня на вершине инженеры, медики, логисты и квалифицированные рабочие. Соотнесите имеющуюся техническую базу в своем опыте с актуальными позициями на рынке и оцените, где она будет давать вам максимальное преимущество: например, в логистике востребованы аналитики, а в промышленности — специалисты по автоматизации и робототехнике.
- Составьте карьерную стратегию: как вы будете действовать, какую работу будете искать, что для вас красные флаги в работе, а что, наоборот, «зеленый свет». В идеале составить не только план А, но и план B с планом C.
- Осторожнее с радикальными решениями: резкая смена деятельности, скажем, из разработчика в повара, — это рискованный шаг, который редко приводит к желаемому результату. Оптимальная стратегия — смежные области, где ваш опыт становится преимуществом. Современный рынок все больше ориентирован на специалистов-гибридов, владеющих компетенциями из разных сфер.
Например, можно подумать о переходе в сферы:
- FinOps (оптимизация облачных затрат);
- Platform-инженерии (разработка внутренних инфраструктурных решений);
- AIOps-специализаций (автоматизация управления системами через ИИ);
- кибербезопасности: сюда относятся эксперты по защите облачных сред, ИИ-систем и GPU-инфраструктуры.
Если есть интерес к «физической» работе, то следует обратить внимание на инженерные и рабочие специальности — государство активно их поддерживает, а кадров там катастрофически не хватает. Навыки автоматизации и аналитики позволят IT-кандидатам стать не просто рядовыми специалистами, а экспертами в области «умных» систем или промышленной робототехники.
В исследовательском центре SuperJob отметили: сами программисты чаще советуют своим коллегам, которые задумались о смене деятельности, изучать другой язык, но оставаться в разработке программного обеспечения. Гораздо меньше рекомендаций уходить в системное администрирование (11%) или на инженерно-технические должности (7%).
Радикальное новое дело стоит выбирать с умом — иначе велик риск разочароваться в своем выборе.
Здесь нужен анализ рынка: узнавать, слушать, читать и пробовать прогнозировать, какие сферы и направления будут востребованы через 5–10 лет. Горизонт планирования сейчас короткий, но все равно стоит попытаться понять, что будет востребовано всегда. А дальше к этому прогнозу прикладываем свои подтвержденные таланты — то, за что вам уже не раз платили деньги. Хороший признак — когда за этой услугой к вам возвращаются снова. Важно выстроить карьерную стратегию и планомерно по ней продвигаться.
Формула «прогнозируемая востребованность + подтвержденные таланты» работает в большинстве случаев. Так что отмахиваться от нее не стоит.
Что в итоге
В 2026 году побеждает не тот, кто окончательно покидает IT, а тот, кто осознанно трансформирует свой опыт, находя новые устойчивые ниши.
Поэтому так важно осознать, что именно тяготит в текущей работе — перегрузка, однообразие или страх перед технологическими изменениями? Это и станет вашим компасом.
Не стоит сгоряча бросаться в кардинально другие сферы — для начала подумайте, в какой смежной отрасли вы могли бы оказаться востребованы и при этом снизить уровень стресса. Вполне возможно, таких перемен будет достаточно.