«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»

Один из самых жестких нокаутеров в боксе — россиянин Дмитрий Кудряшов рассказал корреспонденту «Ленты.ру» о подготовке к реваншу с Оланреваджу Дуродолой, поделился мнением о бое Владимира Кличко с Энтони Джошуа, порадовался чемпионству «Спартака» и рассказал, как работал охранником.

«Лента.ру»: Как идет подготовка к реваншу с Дуродолой?

Дмитрий Кудряшов: Все по плану, подготовка в самом разгаре. Тренируюсь в Кисловодске. Я здесь не в первый раз, тут все уже намолено и привычно.

Почему в качестве спарринг-партнера вы выбрали Юри Каленгу?

Он похож по манере на Дуродолу, оказывает на оппонента давление на ринге. Схожи они и по габаритам. Спарринги не закончены, Каленга будет в моем лагере еще около недели. Мы работаем над моими слабыми сторонами, изучаем сильные и слабые стороны Дуродолы. Мы знаем, чего от него ждать, и планомерно к этому готовимся.

В ноябре 2015-го вы потерпели от Дуродолы единственное поражение в карьере. Что в том бою пошло не так?

Не люблю оправдываться. Я знаю причину того поражения, но предпочту не говорить о ней. Я проиграл — вот и вся арифметика. Мне нужно просто выйти на ринг 3 июня и закрыть то поражение.

Поддерживаете ли вы связь с тренером Мануэлем Роблесом?

Мы на связи с Роблесом, но мой лагерь проходит в России, он не может тут присутствовать, ведь в Штатах у него свой зал. Там у него есть боксеры высокого класса, например, чемпион мира Оскар Вальдес. Но если я снова буду проводить подготовку к бою в США, то буду работать под его руководством.

После поражения от Дуродолы вы провели тренировочный лагерь в США. Что вам дали те несколько месяцев?

Мы там работали не над каким-то одним аспектом, а занимались сразу всем: и защитой и передвижением по рингу, и физической подготовкой. Я получил огромный багаж знаний, которыми пользуюсь. В Америке профессиональный бокс давно культивируется, это целая индустрия. Боксерика — это механизм, который постоянно можно совершенствовать, а Штаты — лучшее место для этого.

Дмитрий Кудряшов (Россия) и Оланреважу Дуродола (Нигерия) во время боя за титул WBS Silver в первом тяжелом весе на боксерском шоу в Казани Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

У вас есть желание в будущем проводить бои в США, как это делают Сергей Ковалев и некоторые другие россияне?

Да, конечно! Я на контракте у «Мира бокса» Андрея Рябинского, и думаю, что мои бои в США — это вопрос времени. Америка — это Мекка профессионального бокса. Быть профи и не хотеть драться там — это странно.

В вашем дивизионе сейчас четыре чемпиона: Тони Белью, Денис Лебедев, Мурат Гассиев и Александр Усик. Охарактеризуйте каждого из них.

Усик очень хорошо обучен, очень легок на ногах, прекрасно передвигается по рингу. Гассиев силен физически, очень тяжело бьет — я это на себе почувствовал в спарринге. Белью интеллектуален, он не перестает удивлять: сначала своей победой нокаутом над Макабу, когда никто ему не давал шансов, а потом и вовсе победой над Дэвидом Хэем. Этот бой круто перевернул расстановку сил в тяжелом весе. Денис Лебедев — хороший, крепкий боксер, который может плотно ударить. Он прошел через тяжелые битвы и обладает огромным опытом.

С кем из них было бы интереснее встретиться на ринге?

Мне интересны все боксеры, у которых есть пояс, потому что я хочу быть чемпионом. Не очень бы хотелось драться с Денисом и Муратом, потому что они мои соотечественники, но подготовиться можно к бою с кем угодно. Если поединок назначат, я буду готов.

За кого болели во время боя Владимира Кличко и Энтони Джошуа?

Классный был бой! Оба побывали в нокдаунах и сумели подняться. Если честно, еще до боя я предполагал, что победит Джошуа, но болел за Владимира. Он возрастной, и было бы здорово, если бы он сверкнул напоследок. Тем не менее он правил дивизионом более десяти лет, и это не могло продолжаться вечно. Пришел новый чемпион. Джошуа доказал, что достоин быть на вершине.

Вы бы хотели увидеть реванш?

Если Кличко и Джошуа захотят провести реванш, будет здорово, мы посмотрим еще один неплохой бой. Но я все же думаю, что пришло время Энтони.

В июле Сергей Ковалев проведет бой-реванш с Андре Уордом. Что Сергею нужно для того, чтобы на этот раз одержать победу?

Мне кажется, что Сергей победил в первом бою. Сейчас я в нем не сомневаюсь, так как вижу его настрой. Все говорит о том, что на этот раз он разберется с Уордом более уверенно. Сергей — опытный боксер и сам знает, что делать. Наверняка после первого боя он почерпнул нужную информацию и сделал правильные выводы.

Недавно был анонсирован бой, которого ждали все любители бокса: Геннадий Головкин — Сауль Альварес. Кто, по-вашему, будет фаворитом в этой сентябрьской битве?

Думаю, что фаворитом будет Геннадий, но Альварес тоже не подарок, у него в арсенале много комбинаций. Уверен, что в команде мексиканца смотрели бой Геннадия с Дэниелом Джейкобсом и выявили несколько слабых мест у Головкина. Бой будет очень конкурентный, нельзя предполагать, что Геннадий выйдет и легко нокаутирует Альвареса.

Сауль Альварес (слева) и Геннадий Головкин Фото: Gene Blevins / Globallookpress.com

Как в вашем представлении выглядит тройка лучших боксеров из ныне выступающих?

Геннадий Головкин — в первую очередь. Он поражает своей ударной мощью. Выделил бы Василия Ломаченко, про него говорят что он с другой планеты, — так оно и есть. Также включил бы в тройку Сергея Ковалева.

Кто был вашим любимым боксером в детстве?

Тогда мои знания ограничивались Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Я смотрел нарезки нокаутов Тайсона и очень хотел на него походить. Еще из юношества помню бой Диего Корралеса и Хосе Луиса Кастильо — это было нечто!

Вы по-прежнему работаете охранником?

Сейчас называть меня охранником не совсем корректно. Я — ведущий специалист управления безопасности, это немного другая история. Но я по-прежнему сотрудник концерна «Росатом». В свободное от тренировочного лагеря время хожу на работу. Никто не мешает мне быть разносторонним человеком!

Как вы относитесь к своему прозвищу Кувалда?

Я не против, почему бы нет. Не я его себе придумал, а болельщики, это их дело. Не могу сказать, что мне это прозвище нравится, но оно есть, и я спокойно к этому отношусь.

Волнуетесь перед выходом на ринг?

Я люблю состояние незадолго до выхода на ринг. Ради этих эмоций боксеры возвращаются на ринг снова и снова. Этого экстрима не хватает в обычной жизни, нигде больше его не испытываешь. Я не боюсь, но волнение есть. Выход на ринг — это апогей. Это то, ради чего ты работал многие месяцы. Профессионал не может выходить на бой неготовым, ведь на кону стоит все.

Слушаете музыку перед выходом на ринг?

Обычно нет, я сконцентрирован на том, что будет происходить на ринге. Мы повезло: я не перегораю перед толпой зрителей, наоборот — мне они помогают.

Последний вопрос: «Спартак» стал чемпионом России. Для вас это событие, или вы не интересуетесь футболом?

Маленькая поправка: «Спартак» стал чемпионом, но «Ростов» обыграл его со счетом 3:0! Я очень рад за земляков. Если бы они стали чемпионами, я был бы счастлив, но и за «Спартак» тоже рад. Красно-белые — это бренд, они давно не были чемпионами. Я поздравляю всех ребят из этого клуба и поздравляю всех болельщиков!