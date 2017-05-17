Шелковые путы

На саммит «Один пояс — один путь», прошедший на днях в китайской столице, собрались лидеры 30 стран. Все государства Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии прислали своих представителей, за исключением одного — Индии. Премьер-министр Нарендра Моди направленное ему приглашение демонстративно проигнорировал, а вместе с ним и другие индийские чиновники и бизнесмены. Пекин получил ясный сигнал: в Нью-Дели недовольны. Чем именно китайское руководство не угодило южному соседу — разбиралась «Лента.ру».

Ведь это наши горы

В субботу, 13 мая, бригада пакистанских рабочих заканчивала расширение участка дороги возле порта Гвадар, конечной точки коридора КНР — Пакистан (CPEC), проекта стратегической важности, который должен дать Китаю прямой выход в Индийский океан. Рабочие не обратили внимания на двух мотоциклистов с замотанными тряпками лицами — и, как оказалось, зря. Те резко затормозили в нескольких метрах от бригады, выхватили из седельных сумок автоматы Калашникова и открыли шквальный огонь. Восемь рабочих скончались от пулевых ранений на месте, еще двое — по пути в больницу. Задержать преступников не удалось.

Ответственность за теракт взяли за себя местные сепаратисты, выступающие за создание независимого государства Белуджистан. Однако пакистанский министр обороны Кхаваджа Мухаммед Асиф сразу объявил: за нападением стоит Индия, пытающаяся таким образом дестабилизировать регион и сорвать открытие экономического коридора, крайне важного и для Китая, и для Пакистана.

Нью-Дели действительно недоволен CPEC. Прежде всего потому, что один из участков коридора — национальная трасса № 35, более известная как Каракорумское шоссе, — проходит через территорию индийского штата Джамму и Кашмир, оккупированную пакистанскими войсками еще во время Первой индо-пакистанской войны в 1948 году. Причем провести дорогу иначе нет никакой возможности: китайские строители и так сотворили чудо, проложив ее в отдельных участках буквально по козьим тропам. Коридор CPEC позволит китайским торговцам более чем в два раза сократить путь, избежав спорных акваторий Южно-Китайского моря и опасного Малаккского пролива.

Отправка китайского контейнеровоза из порта Гвадар Фото: Muhammad Yousuf / AP

За прошедшие полвека Индия направила Пекину более 10 нот протеста, регулярно напоминая: согласно нормам международного права, у Пакистана нет общей границы с КНР, и любая деятельность китайских компаний на оккупированной территории незаконна. Китай столь же регулярно оставлял эти ноты без внимания. Но сейчас ситуация изменилась. Для Индии ввод в строй стратегического шоссе, включенного в проект «Один пояс — один путь», означает четкий сигнал: с оккупированными территориями ей придется окончательно распрощаться. Индийский МИД выпустил резкое заявление, в котором говорилось: «Ни одна страна не согласится на реализацию проекта, который игнорирует ее ключевые интересы, включая вопросы суверенитета и территориальной целостности».

Бойтесь китайцев, дары приносящих

Индию беспокоит не только дорога на западных рубежах. В Юго-Восточной Азии — регионе, который в Нью-Дели в последние годы объявлен приоритетным для индийской внешней политики, — КНР все активнее теснит Индию.

Политика Look East — «гляди на Восток», предусматривающая активное развитие экономического и стратегического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, — была сформулирована индийским руководством еще в 1991 году. Кроме экономики, сотрудничать предполагалось и в оборонной сфере: в условиях роста влияния КНР Индия планировала наращивать взаимодействие с государствами региона, выступая в роли гаранта их безопасности. Эта концепция находила живейшее понимание в Вашингтоне: интересы Индии и США в Юго-Восточной Азии объективно совпадали, к тому же индийский курс на противостояние Пекину позволял американцам надеяться на то, что им рано или поздно удастся сделать Индию стратегическим союзником в регионе.

После прихода к власти премьер Нарендра Моди заменил концепцию Look East на Act East, «действуй на Востоке», демонстрируя, что настала пора активнее укреплять связи с восточными соседями. Моди и глава МИД Сушма Сварадж зачастили в страны Юго-Восточной Азии, индийские боевые корабли начали заходить в воды Южно-Китайского моря, заметно активизировались работы по прокладке стратегического шоссе Индия — Мьянма — Таиланд, деньги на которое также выделил Нью-Дели.

Но китайцы оказались быстрее. Под руководством Си Цзиньпина КНР все активнее участвует в инфраструктурных проектах юго-восточных соседей. В Лаосе китайские компании строят грандиозную железнодорожную магистраль, которая должна связать север страны со столицей. 60 процентов пути составляют туннели и горы, при этом рабочие вынуждены попутно разминировать территорию, густо усеянную американскими минами со времен Вьетнамской войны. Излишне говорить, что все ресурсы и рабочую силу предоставляет КНР, равно как и заем на строительство дороги.

Китайские рабочие в Юго-Восточной Азии Фото: Heng Sinith / AP

Китайцы, укрепляясь в регионе, вытесняют оттуда конкурентов. В апреле правительство Камбоджи разорвало контракт с американскими военными строителями, работающими в стране уже не первый год, и пригласило на их место инженерных специалистов НОАК. Наряду с экономическим, развивается и военное сотрудничество: за три месяца до того камбоджийское руководство демонстративно отказалось от совместных учений с американцами, предпочтя им маневры с китайской армией.

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Обаянию китайских денег и рисуемых Пекином перспектив трудно противостоять. Даже Вьетнам, традиционно подозрительно настроенный по отношению к КНР, выразил готовность к сотрудничеству. По итогам встречи Си Цзиньпина и вьетнамского президента Чан Дай Куанга в начале мая было подписано соглашение о поддержании мира в акватории Южно-Китайского моря и разрешении территориальных споров исключительно переговорным путем. А неделей позже вьетнамского лидера как дорогого гостя встречали на форуме «Один пояс — один путь».

Нью-Дели неустанно предупреждает страны Юго-Восточной Азии: остановитесь, не берите китайских денег! Китай привяжет вас к себе экономически, подкупит ваших политических лидеров, загонит вас в долговую кабалу, а затем начнет влиять и на вашу внешнюю политику в собственных интересах.

Но индийцев мало слушают: пока Нью-Дели дает советы, КНР дает деньги, а с ними и шанс на развитие.

Жмущее ожерелье

Но больше всего индийцев беспокоит китайская деятельность в Индийском океане. «Жемчужное ожерелье» — сеть китайских баз и опорных пунктов в южных морях, как считают в Нью-Дели, все теснее сдавливает шею Матери-Индии.

Особую тревогу вызывает политика Китая в отношении Шри-Ланки — страны, традиционно входящей в индийскую зону влияния и до недавних пор являвшейся крупным получателем западной финансовой помощи. В 2011-м были опубликованы сведения о том, что в ходе многолетней войны против повстанцев-тамилов вооруженные силы и полиция страны совершали военные преступления. После того как власти страны фактически отказались наказывать виновных, ЕС и США резко сократили субсидии. Правительство Шри-Ланки, решив, что можно найти и другие источники финансирования, обратилось за помощью к Китаю.

С тех пор сотрудничество стран растет взрывными темпами. Пекин буквально вливает в Шри-Ланку деньги, спонсируя строительство аэропортов, железных дорог, шоссе и морских портов. Китай предоставил островному государству военную помощь на 37 миллионов долларов и 8 миллиардов долларов в качестве займов, спонсировал возведение огромного Colombo Financial City, обошедшегося в 1,5 миллиарда. Китайские субмарины стали частыми гостьями на морской базе Коломбо, где они пополняют запасы и даже проводят мелкий ремонт. Более того, практически завершены переговоры о передаче в аренду КНР на 99 лет порта Хамбантота на южном побережье острова.

Китайский флот усиливает присутствие в Индийском океане Фото: Guang Niu / Pool / Getty Images

Власти Шри-Ланки пытаются проводить многовекторную политику, чтобы не потерять китайские инвестиции, но и не слишком злить Индию. Так, несколько дней назад во время визита премьера Нарендры Моди на остров очередной китайской подводной лодке не разрешили заходить в Коломбо на докование, чтобы не раздражать высокого гостя. Это, правда, не помешало премьеру Ранилу Викрамасингхе прилететь в Пекин на саммит «Один пояс — один путь».

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Жесткая позиция Моди уже стала предметом критики как внутри Индии, так и извне. Политики и журналисты предупреждают: отказываясь от участия в китайском мегапроекте, Нью-Дели рискует потерять темп экономического развития и значительно сузить политические возможности. Индийские власти это понимают и стараются мосты не сжигать. Пресс-секретарь МИД Индии Гопал Баглей в понедельник, 15 мая, заявил: «Руководствуясь своей принципиальной позицией по этому вопросу, мы настоятельно предлагаем Китаю вступить в конструктивный диалог о его инициативе "Пояс и путь". Мы ждем позитивного ответа от китайской стороны».

Ответ последовал незамедлительно. «Я не понимаю, что пытается нам сказать господин пресс-секретарь индийского МИД, — парировала глава пресс-службы китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин. — Какой тип диалога он подразумевает под "конструктивным"? Какой "позитивный ответ", по мнению пресс-секретаря, должен дать Китай? Наши идеи и действия говорят сами за себя. Наши цели ясны и понятны. Мы с самого начала выступали за членство Индии в "Поясе и пути" и продолжаем это делать».

Круглый стол на форуме «Один пояс — один путь» Фото: Lintao Zhang / AP

Китайское терпение в ответ на индийскую резкость понятно: Индия — слишком большой рынок, чтобы исключать его из «Пояса и пути», и сотрудничество в рамках этой инициативы, как полагают в Пекине, принесет выгоду обеим странам. Осталось убедить в этом Нью-Дели.