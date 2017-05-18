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«ИТ — такая же интимная сфера, как национальная безопасность»

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» о развитии высоких технологий

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Фото: Ростех

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» и председатель совета директоров НЦИ Василий Бровко побеседовал с корреспондентом «Ленты.ру» и рассказал о перспективах развития информационных технологий и грядущей конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года указал на высокий потенциал развития отрасли информационных технологий в России и обозначил перспективу двукратного увеличения экспорта ИТ-продукции. Возможно ли удвоение поставок за рубеж российских разработок в этой области?

Василий Бровко: На сегодняшний день безоговорочным лидером в области ИТ-индустрии являются США. Однако столь ярко выраженное доминирование приводит к тому, что у многих стран появился запрос на альтернативных поставщиков ИТ-решений. Скандалы, связанные с вмешательством в американские выборы и всемогуществом российских хакеров, сделали российские ИТ страшным и одновременно привлекательным брендом. Исходя из этого, задача двукратного увеличения российского ИТ-экспорта — крайне сложная и амбициозная, но выполнимая.

Россия способна предложить заказчикам решения почти во всех сферах жизни. Однако в условиях современного рынка качество продукта является важным, но недостаточным для его продвижения на глобальный рынок. Также необходимы опыт внедрения и эксплуатации, послепродажного обслуживания, а также бренд и маркетинг. И здесь есть над чем работать.

Выход на зарубежные рынки затруднен также из-за отсутствия ориентации на экспорт и дефицита ресурсов. Даже таким крупным компаниям, как «Яндекс», трудно конкурировать с американскими транснациональными гигантами. Гражданским отраслям, на мой взгляд, нужно ориентироваться на успешный опыт Рособоронэкспорта — единого окна для поставок за рубеж военной продукции. ИТ в современном мире цифровой экономики стали такой же интимной сферой, как и национальная безопасность, а зачастую и неразрывно связаны с ней, поэтому модели продаж могут быть схожи. Традиционные страны-покупатели российской продукции ВПК являются приоритетными и для внедрения российских ИКТ-решений в качестве альтернативы американской продукции.

В каких технологиях Россия уже сегодня может реально побороться за место под солнцем на зарубежном рынке?

Россия является крайне прогрессивной страной в области ИТ. Помимо таких национальных лидеров, как Mail.ru, «Яндекс», «1С», «Лаборатория Касперского», Abby и многих других, широко известных на зарубежных рынках, Россия прошла путь успешной информатизации во многих отраслях.

Широта продуктовой линейки и комплексность российских решений в области ИТ говорит о том, что России есть что предложить мировому рынку. Например, это технологии в области квантовых вычислений, face recognition, АСУ, государственные электронные сервисы.

Тем не менее пока вклад так называемой цифровой экономики в российский ВВП невелик и измеряется какими-то процентами, в то время как в странах G20 среднее значение этого показателя достигало четырех-пяти процентов еще пять лет назад. В чем сложности развития в нашей стране?

Да, действительно, в странах G20 этот показатель составляет 5,3 процента, а в 2010 году в странах G20 цифровая экономика приносила 4,1 процента в ВВП. В России же доля цифровой экономики в ВВП в 2016 году составила 2,8 процента, по уровню развития в данной области страна находится на 39-й строчке из 85 стран. Причины отставания — низкий уровень автоматизации (не так давно госучреждения и предприятия начали внедрять электронный документооборот), наличие дешевой рабочей силы (проще нанять низкооплачиваемых рабочих, чем покупать роботов), тотальное недоверие к цифровым гаджетам из-за особенностей менталитета. Безусловно, нужно ускорять темпы цифровизации, чтобы окончательно не отстать от лидеров.

С 24 по 26 мая в Татарстане пройдет конференция «Цифровая индустрия промышленной России — 2017». Будет ли на ней обсуждаться «дорожная карта» по развитию цифровой экономики? Какие еще мероприятия пройдут на этом ИТ-форуме?

На конференции под эгидой администрации президента будет проводиться открытое обсуждение «дорожной карты» развития цифровой экономики. Этот документ в июне будет утверждаться президентом и по сути определит, как будет проходить процесс цифровизации российского общества в ближайшее десятилетие. В рамках конференции состоится более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития цифровой экономики, телемедицины, электронного образования, информационной безопасности, интернета вещей и умных городов. Среди гостей ЦИПР-2017 ожидаются помощник президента Андрей Белоусов, помощник президента Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, президент республики Татарстан Рустам Минниханов, представители крупнейших государственных корпораций и ИТ-компаний.

Нужна ли в принципе «дорожная карта» по развитию цифровой экономики — ведь перспективные технологии сами должны пробивать себе дорогу на рынок?

Дело в том, что в России до сих пор существуют препятствия на пути к повсеместной цифровизации: пробелы в законодательстве, разные подходы к процессам, консервативность российского общества. Необходим единый документ, который закрепит новые юридические понятия, такие как «транзакции», цифровые данные и прочее, а также позволит создать нужную инфраструктуру. Отдельно в программе прописываются планы развития образования и здравоохранения.

Расскажите о новейших разработках в области BigData — над какими прорывными технологиями работают сегодня российские программисты?

Одним из ключевых продуктов Национального центра информатизации (НЦИ) является Защищенная система хранения данных (ЗСХД) сверхбольших объемов — от нескольких петабайт до десятков эксабайт. Решение, созданное с применением отечественных технологий, отвечает самым высоким требованиям по безопасности и надежности хранения данных.
ЗСХД может использоваться в силовых ведомствах и органах исполнительной власти для хранения и обработки информации, в том числе содержащей гостайну, а также в научных организациях и коммерческих компаниях, которым приходится работать с большими массивами данных. Созданная система максимально надежна: в случае аварии восстановление происходит в течение 15 минут без прекращения доступа к данным. Технологическая платформа базируется на нашей операционной системе, разработанной специалистами НЦИ.

Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития в России промышленного интернета и «умных» технологий в производстве? Сможет ли наша страна отказаться от закупок подобных технологий за рубежом?

Одним из ключевых элементов четвертой промышленной революции, подразумевающей автоматизацию производства и переход к комплексным решениям проектирования и управления жизненным циклом продукта, являются «умные» фабрики. Это означает качественно новый уровень взаимодействия предприятий, задействованных в создании любых продуктов, интеграцию, обмен данными, оптимизацию логистики, повышение скорости производства. В этом процессе «Ростех» может сыграть ключевую роль. Произойдет постепенный переход в пользу экосистемных продуктов, уход от поставок отдельно взятых девайсов. Каждый такой проект: «Умный город», «Телемедицина», «Промышленный интернет вещей», «Системы хранения больших и сверхбольших объемов данных», «Умная граница» предполагает максимально широкую номенклатуру производимой продукции предприятий ОПК и синтез множества компетенций. В результате в этот процесс будут вовлечено множество отдельных производителей.

Предлагаемые «Ростехом» решения позволяют оптимизировать процессы на трех уровнях — непосредственно на производстве, между предприятиями, а также на уровне регулирующих органов.

Американские политики то и дело пугают весь мир российскими хакерами — мол, эти ребята могут взломать даже серверы Пентагона. Так ли высок уровень подготовки отечественных программистов? Нужны ли нам иностранные специалисты в этой области?

Начнем с того, что приведенные США доказательства являются косвенными, но благодаря подобным заявлениям российское ИТ стало модным брендом. Хакеры есть везде: кто-то специализируется на краже денег из банков, другие взламывают системы юридических лиц. Третьи вообще специализируются на физических лицах: воруют деньги не у банков, а у простых пользователей. Просто если говорить об уровне подготовки наших специалистов в целом, то мы должны понимать, что Россия — родина лучших в мире программистов (девять раз за последние пять лет Россия занимала абсолютно первое место на мировой Олимпиаде по программированию), а также в нынешних условиях одних из самых недорогих. Особую роль в подготовке ИТ-кадров на сегодняшний день играет первый в России ИТ-город Иннополис, где, кстати, и будет проходить ЦИПР с 24 по 26 мая.

Насколько в целом остро стоит вопрос кибербезопасности на российских промышленных предприятиях? Надежно ли они защищены от хакерских атак?

В корпорацию «Ростех» входит более 700 промышленных предприятий. Они все разнообразные, каждое со своей спецификой, потребностями и особенностями. В этом случае некие правила и стандарты политики по обеспечению информационной безопасности вырабатывает дочерняя структура — «РТ-Информ».

Говоря о хакерских атаках, в первую очередь мы имеем в виду не просто взлом интернет-страницы предприятия, а более опасные угрозы. Например, атаки на систему банковского обслуживания, направленные на незаметный вывод средств или вмешательство в производственный цикл.

Отмечу, что на заводах «Ростеха» подобных прецедентов не было. Большинство предприятий связаны с критичным производством, с ВПК. Поэтому и применяемые меры защиты достаточно серьезны: сети изолированы, проникнуть туда невозможно и даже физический доступ ограничен. Прямой выход в интернет, через который и происходят хакерские атаки, отсутствует. То есть вмешаться в работу предприятия довольно сложно.

Однако нельзя утверждать, что предприятия «Ростеха» совсем не подвергаются атакам. Атаки низкой и средней мощности проводятся постоянно и исчисляются тысячами, при этом мощных угроз в среднем фиксируется одна-две в месяц. Их необходимо проанализировать, а также вовремя выявить реальные случаи заражения и утечки информации.

В рамках работ по повышению уровня информационной безопасности холдинги «Ростеха» ввели в эксплуатацию продукты компании «Код безопасности» по защите информации от несанкционированного доступа, криптографической защите каналов связи и применяют системы обнаружения вторжений. Кроме того, постоянно ведется работа с такими компаниями, как Group IB, Check Point Software Technologies Russia, «Лаборатория Касперского», «Группа информационной безопасности».

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