«Ростех» увеличил выпуск гражданской продукции

«Ростех» намерен увеличивать в структуре выручки долю гражданской продукции, объем которой в денежном выражении по итогам 2016 года составил 374 миллиарда рублей. Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава корпорации Сергей Чемезов, сообщается на сайте Кремля.

«Мы понимаем, что гособоронзаказ не вечен в таком объеме <..> Таких больших заказов больше не будет. Поэтому, конечно, поставили задачу перед всеми холдингами добиться к 2025 году увеличения доли гражданской продукции до 50 процентов. Тогда мы уже не будем зависеть от военной составляющей», — сказал Чемезов.

Как сообщается в пресс-релизе на сайте госкорпорации, консолидированная выручка в 2016 году выросла на 11 процентов по сравнению с 2015 годом, до 1,27 триллиона рублей.Чистая прибыль составила 88 миллиардов, а EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) — 268 миллиардов рублей. Заработная плата в среднем по корпорации в 2016 году увеличилась до 44 тысяч рублей. Объем поставок продукции военного назначения по линии «Рособоронэкспорта» составил 13,1 миллиарда долларов.

Суммарный объем инвестиций госкорпорации за прошлый год составил 142 миллиарда рублей.

Среди ключевых событий, произошедших в прошлом году, Чемезов упомянул завершение поставок 151 вертолета в Индию, открытие пяти новых производственных объектов концерна «Калашников», международного аэропорта Жуковский, продажу РФПИ акций холдинга «Вертолеты России» и завершение поставок комплексов ПВО С-300 в Иран.

Госкорпорация «Ростех» была создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В нее входят более 700 организаций.