«Ростех» и РФПИ договорились о продаже акций «Вертолетов России»

«Ростех» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в консорциуме с ведущими ближневосточными инвесторами в понедельник, 20 февраля, в Абу-Даби подписали документы по продаже миноритарного пакета акций холдинга «Вертолеты России». Об этом говорится в пресс-релизе госкорпорации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Общая оценка акций общества составляет 2,35 миллиардов долларов», — подчеркнул гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В свою очередь гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский выразил уверенность в том, что привлечение консорциума инвесторов в главе с РФПИ поможет компании ускорить реализацию программы по закреплению на развивающихся рынках.

В результате сделки будет увеличен уставный капитал холдинга, что позволит сконцентрировать значительный объем средств, необходимых для реализации стратегии и бизнес-плана, включая разработку новых типов вертолетов. Кроме того, это откроет возможность для реализации инвестпрограммы, а также финансирования возможных M&A, направленных на увеличение стоимости холдинга.

Ранее сообщалось, что правление «Ростеха» утвердило стратегию развития авиационного кластера корпорации до 2025 года. Документ ставит, в том числе, задачу удержать и нарастить присутствие за счет вывода на международный рынок вертолетов «Ансат», Ка-226Т, Ка-62, Ми-38 и других. Другим приоритетом названо создание новых моделей и модификаций вертолетов и модернизация имеющихся.

Госкорпорация «Ростех» была создана в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В нее входят более 700 организаций.

