ВМС Индии заинтересовались палубной версией вертолета Ка-226Т

Индийский флот заинтересован в морской модификации легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», заявил командующий ВМС Индии адмирал Сунил Ланба во время посещения стенда корпорации «Вертолеты России» на выставке Aero India 2017, которая проходит в Бангалоре.

Военные Индии видят Ка-226Т в роли патрульной и поисково-спасательной машины, а также в качестве транспортного вертолета.

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Представители холдинга «Вертолеты России» заявили о готовности рассмотреть возможность организации производства морских Ка-226Т на мощностях совместного российско-индийского предприятия. Корабельная модификация Ка-226Т в настоящий момент проходит испытания.

Межправительственное соглашение, предусматривающее закупку Индией как минимум 200 легких вертолетов Ка-226Т, было подписано в октябре 2016 года. По условиям соглашения, 40 машин будут поставлены в готовом виде из России, а еще 160 вертолетов соберут на заводе в Индии. По оценкам индийских правительственных структур, итоговая потребность в машинах этого типа может быть вдвое выше.

Как рассказали в холдинге «Вертолеты России», легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны и способен перевозить до тонны полезной нагрузки. Отличительной особенностью машины является модульность конструкции. На вертолет легко устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до шести человек, или модули со специальным оборудованием.