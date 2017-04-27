«Ростех» по согласованию с ФСИН начнет использовать труд заключенных

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена сотрудничать с госкорпорацией «Ростех» для использования труда осужденных. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-бюро ФСИН, передает «Интерфакс».

«В настоящее время проект соглашения подписан главой госкорпорации и находится на утверждении руководства ФСИН», — рассказали в ведомстве. При этом содержание документа не уточняется.

По данным ФСИН, в настоящее время производственный сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях, которые расположены практически во всех субъектах страны.

Всего в исправительных учреждениях имеется более 110 тысяч единиц технологического оборудования, основная часть которого приходится на швейное и обувное производство, металло- и деревообработку, сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что в 2016 году объем выпуска товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг с привлечением осужденных к труду составил более 31 миллиарда рублей.