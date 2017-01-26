ФСИН попробует перевести заключенных на самообеспечение едой

Одной из главных задач Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России на 2017 год является организация обеспечения осужденных продуктами питания собственного производства. Об этом в четверг, 26 января, замдиректора ведомства Олег Коршунов сообщил «Интерфаксу».

«Переход уголовно-исполнительной системы (УИС) на стопроцентное самообеспечение связан, прежде всего, с необходимостью сокращения бюджетных расходов», — сказал Коршунов.

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Помимо того, что законодательство строго предписывает обеспечение осужденных определенными продуктами питания и запрещает их многоступенчатую замену, учреждения пенитенциарной системы должны постоянно иметь запас продуктов на случай возможных чрезвычайных ситуаций, пояснил замдиректора ФСИН.

«Мы провели ревизию всех сельхозпроизводств, организованных в колониях, и разработали четкий план перехода их на самообеспечение. К примеру, в 2016 году 32 процента всех запасов мяса в учреждениях ФСИН обеспечивали колонии, а в 2017 году планируется увеличить эту цифру до 68 процентов», — отметил Коршунов.

7 мая 2015 года стало известно, что цех по производству кошерного куриного мяса заработает на базе одной из птицефабрик УФСИН в Вологодской области.