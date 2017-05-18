Капитанская ночка

В 29-м туре РФПЛ случилось долгожданное событие для многомиллионной армии спартаковских фанатов. После победы над «Тереком» (3:0) команда получила чемпионский кубок, а фанаты — возможность выйти на газон «Открытия Арены». «Зенит» и ЦСКА выиграли свои матчи и продолжают бороться за второе место. Эти и другие яркие события тура — в видеоподборке «Ленты.ру».

«Похороны» тура

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков — один из лучших игроков нынешнего чемпионата. Полузащитник не только становился автором важнейших голов, но и постоянно вел за собой команду, выигрывая единоборства и выдавая партнерам острые передачи. В ничего не значащем для красно-белых поединке с «Тереком» Денис вышел на первый план, оформив дубль уже в первом тайме.

Осенью перед дерби между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) один колоритный и, наверняка, не совсем трезвый болельщик заявил: «Глушаков — это похороны». В той же встрече хавбек отличился голом и впоследствии не раз «хоронил» соперников, а высказывание фаната стало мемом.

Видео: Футбольные видеообзоры ⚽ / ВКонтакте

Промах тура

В концовке первого тайма Глушаков имел все шансы оформить хет-трик, однако не сумел поразить ворота в простейшей ситуации. Ивелин Попов сделал сильный прострел в штрафную площадь «Терека», а Денис, стоя в нескольких метрах от пустых ворот, махнул мимо мяча. Можно оправдать игрока тем, что неуклюже он сыграл левой, нерабочей ногой. Однако первые два мяча были забиты Глушаковым именно с «чужой» ноги.

Видео: Футбольные видеообзоры ⚽ / ВКонтакте

Вакханалия тура

Перед встречей с «Тереком» руководство «Спартака» анонсировало массовые празднества по случаю завоевания красно-белыми чемпионского титула. Команде должны были вручить кубок прямо на поле, причем ограниченному количеству болельщиков также планировалось разрешить выход на газон «Открытия Арены».

На деле количество людей, покинувших трибуны, выглядело совсем не ограниченным, в центре поля началась давка. Некоторые фанаты принялись ломать на сувениры ворота и рвать сетку. Призывы диктора освободить часть газона для награждения долго игнорировались обезумевшей толпой. Помогли прославленные ветераны красно-белых Ринат Дасаев и Александр Мирзоян, а также лидеры фанатских группировок. Совместными усилиями им удалось докричаться до фанатов, но в итоге церемония началась с задержкой примерно в 40 минут.

Видео: Hunny Bunny / YouTube

Эмоции тура

После того как организаторам удалось навести относительный порядок на «Открытие Арене», на поле появились главные виновники торжества. Футболисты и тренеры «Спартака» заняли специально подготовленный постамент, после чего Глушаков получил заветный кубок из рук Виталия Мутко. Рев игроков и многочисленных фанатов, залпы конфетти, сменяющиеся грандиозным салютом за пределами стадиона, — все это навсегда останется в памяти красно-белой торсиды.

Видео: Спорт-Экспресс / YouTube

Гол тура

Пока «Спартак» в Москве играл, по сути, выставочный матч, ЦСКА в Казани старался вырвать у местного «Рубина» три очка. Команда Виктора Гончаренко находится на втором, лигочемпионском месте, однако «Зенит» наступает на пятки, отставая всего на одно очко. До 72-й минуты армейцы не могли вскрыть оборонительные порядки хозяев, на помощь пришел вернувшийся зимой из аренды Витинью. Бразилец мастерским обводящим ударом со штрафного вывел команду вперед, а в добавленное время Алан Дзагоев реализовал выход один на один, закрепив преимущество гостей.

«Зенит» свой матч также выиграл, одолев «Краснодар» (1:0), но петербуржцам теперь остается уповать лишь на то, что ЦСКА в последнем туре не обыграет дома «Анжи». Самим же сине-бело-голубым необходимо увозить три очка с непростого выезда в Москву на матч с «Локомотивом».

Видео: Smotri Football / YouTube

Истерика тура

Ускользающая из рук путевка в Лигу чемпионов не может не нервировать и без того неспокойного главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. На пресс-конференции после матча с «Краснодаром» специалиста вывел из себя, казалось бы, безобидный вопрос об Александре Кокорине. Румынского специалиста попросили оценить выступление любителя шумных вечеринок в Монако в нынешнем сезоне. В ответ тренер заявил, что не будет говорить об игроках, резко встал со своего места и направился к выходу, завершив мероприятие.

До этого специалист сделал довольно странные заявления в адрес Виталия Мутко и СМИ. Последние, по его мнению, предвзято относятся к «Зениту», а глава РФС «дал знак» против его команды.

Видео: Zenit Football Club / YouTube

Развязка тура

Не менее жаркая борьба, чем за лигочемпионские путевки, развернулась на дне турнирной таблицы. Несколько команд имеют шансы как спастись от стыковых матчей, так и вылететь напрямую. В важнейшей для себя встрече «Оренбург» на своем поле принимал «Уфу». Последние давно обезопасили себя от вылета и не претендуют на еврокубки, однако просто так отдавать очки команда Сергея Семака не хотела.

На 90-й минуте полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин здорово исполнил штрафной удар, казалось, принеся победу своей команде. Однако спустя три минуты, когда добавленное время уже истекло, полузащитник «Уфы» Александр Сухов ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Теперь оренбуржцы не смогут покинуть зону стыковых матчей, однако в последнем туре им лучше рассчитывать на свои силы и обыграть «Ростов», ведь в противном случае победа «Арсенала» над немотивированным «Спартаком» опустит команду Роберта Евдокимова в ФНЛ.