Спорт
 
Последние новости
Москва назвала канадскую версию «акта Магнитского» недружественным шагом
Наехавший на толпу в центре Нью-Йорка мужчина оказался бывшим военным
Шарапова получила приглашение на турнир в Бирмингеме
В Харькове гомофобы избили полицейских
Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла
Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
В Раде вновь предложили ввести визовый режим с Россией
Популярные новости
Ростовчан рассмешила служительница храма с золотым iPhone 7
Двум сотням авиакомпаний запретили летать в Европу
Макгрегор подписал контракт на бой Мэйуэзером
Вымогатель угрожал супруге Шумахера убийством их детей
Порошенко попросил главу Европарламента запретить депутатам посещать Крым
В Госдепе США раскритиковали запрет российских соцсетей на Украине
Раскрыт новый способ жить дольше

Капитанская ночка

Дубль Глушакова, безумство фанатов, истерика Луческу и другие итоги тура РФПЛ

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В 29-м туре РФПЛ случилось долгожданное событие для многомиллионной армии спартаковских фанатов. После победы над «Тереком» (3:0) команда получила чемпионский кубок, а фанаты — возможность выйти на газон «Открытия Арены». «Зенит» и ЦСКА выиграли свои матчи и продолжают бороться за второе место. Эти и другие яркие события тура — в видеоподборке «Ленты.ру».

«Похороны» тура

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков — один из лучших игроков нынешнего чемпионата. Полузащитник не только становился автором важнейших голов, но и постоянно вел за собой команду, выигрывая единоборства и выдавая партнерам острые передачи. В ничего не значащем для красно-белых поединке с «Тереком» Денис вышел на первый план, оформив дубль уже в первом тайме.

Осенью перед дерби между «Спартаком» и ЦСКА (3:1) один колоритный и, наверняка, не совсем трезвый болельщик заявил: «Глушаков — это похороны». В той же встрече хавбек отличился голом и впоследствии не раз «хоронил» соперников, а высказывание фаната стало мемом.

Видео: Футбольные видеообзоры ⚽ / ВКонтакте

Промах тура

В концовке первого тайма Глушаков имел все шансы оформить хет-трик, однако не сумел поразить ворота в простейшей ситуации. Ивелин Попов сделал сильный прострел в штрафную площадь «Терека», а Денис, стоя в нескольких метрах от пустых ворот, махнул мимо мяча. Можно оправдать игрока тем, что неуклюже он сыграл левой, нерабочей ногой. Однако первые два мяча были забиты Глушаковым именно с «чужой» ноги.

Видео: Футбольные видеообзоры ⚽ / ВКонтакте

Вакханалия тура

Перед встречей с «Тереком» руководство «Спартака» анонсировало массовые празднества по случаю завоевания красно-белыми чемпионского титула. Команде должны были вручить кубок прямо на поле, причем ограниченному количеству болельщиков также планировалось разрешить выход на газон «Открытия Арены».

На деле количество людей, покинувших трибуны, выглядело совсем не ограниченным, в центре поля началась давка. Некоторые фанаты принялись ломать на сувениры ворота и рвать сетку. Призывы диктора освободить часть газона для награждения долго игнорировались обезумевшей толпой. Помогли прославленные ветераны красно-белых Ринат Дасаев и Александр Мирзоян, а также лидеры фанатских группировок. Совместными усилиями им удалось докричаться до фанатов, но в итоге церемония началась с задержкой примерно в 40 минут.

Видео: Hunny Bunny / YouTube

Эмоции тура

После того как организаторам удалось навести относительный порядок на «Открытие Арене», на поле появились главные виновники торжества. Футболисты и тренеры «Спартака» заняли специально подготовленный постамент, после чего Глушаков получил заветный кубок из рук Виталия Мутко. Рев игроков и многочисленных фанатов, залпы конфетти, сменяющиеся грандиозным салютом за пределами стадиона, — все это навсегда останется в памяти красно-белой торсиды.

Видео: Спорт-Экспресс / YouTube

Гол тура

Пока «Спартак» в Москве играл, по сути, выставочный матч, ЦСКА в Казани старался вырвать у местного «Рубина» три очка. Команда Виктора Гончаренко находится на втором, лигочемпионском месте, однако «Зенит» наступает на пятки, отставая всего на одно очко. До 72-й минуты армейцы не могли вскрыть оборонительные порядки хозяев, на помощь пришел вернувшийся зимой из аренды Витинью. Бразилец мастерским обводящим ударом со штрафного вывел команду вперед, а в добавленное время Алан Дзагоев реализовал выход один на один, закрепив преимущество гостей.

«Зенит» свой матч также выиграл, одолев «Краснодар» (1:0), но петербуржцам теперь остается уповать лишь на то, что ЦСКА в последнем туре не обыграет дома «Анжи». Самим же сине-бело-голубым необходимо увозить три очка с непростого выезда в Москву на матч с «Локомотивом».

Видео: Smotri Football / YouTube

Истерика тура

Ускользающая из рук путевка в Лигу чемпионов не может не нервировать и без того неспокойного главного тренера «Зенита» Мирчу Луческу. На пресс-конференции после матча с «Краснодаром» специалиста вывел из себя, казалось бы, безобидный вопрос об Александре Кокорине. Румынского специалиста попросили оценить выступление любителя шумных вечеринок в Монако в нынешнем сезоне. В ответ тренер заявил, что не будет говорить об игроках, резко встал со своего места и направился к выходу, завершив мероприятие.

До этого специалист сделал довольно странные заявления в адрес Виталия Мутко и СМИ. Последние, по его мнению, предвзято относятся к «Зениту», а глава РФС «дал знак» против его команды.

Видео: Zenit Football Club / YouTube

Развязка тура

Не менее жаркая борьба, чем за лигочемпионские путевки, развернулась на дне турнирной таблицы. Несколько команд имеют шансы как спастись от стыковых матчей, так и вылететь напрямую. В важнейшей для себя встрече «Оренбург» на своем поле принимал «Уфу». Последние давно обезопасили себя от вылета и не претендуют на еврокубки, однако просто так отдавать очки команда Сергея Семака не хотела.

На 90-й минуте полузащитник «Оренбурга» Вадим Афонин здорово исполнил штрафной удар, казалось, принеся победу своей команде. Однако спустя три минуты, когда добавленное время уже истекло, полузащитник «Уфы» Александр Сухов ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. Теперь оренбуржцы не смогут покинуть зону стыковых матчей, однако в последнем туре им лучше рассчитывать на свои силы и обыграть «Ростов», ведь в противном случае победа «Арсенала» над немотивированным «Спартаком» опустит команду Роберта Евдокимова в ФНЛ.

Видео: НогоМяч TV / YouTube

Алексей Гусев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Спорт
 — 
09:22 Сегодня
Дмитрий Кудряшов

«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»

Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
21:13 Сегодня

Шарапова получила приглашение на турнир в Бирмингеме

13:22 14 мая 2017

ЦСКА отказался продлевать контракт с дисквалифицированным за кокаин Еременко

19:57 Сегодня

Финские хоккеисты обыграли американцев на чемпионате мира

Спорт
 — 
12:12 12 мая 2017
Полина Волчек

«Есть провокационные моменты, смущающие публику»

Чемпионка мира по пилонному спорту o работе в цирке, участии в ОИ и личной жизни
19:29 Сегодня

Сборная России разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

21:07 14 мая 2017

Сопровождающий мотоцикл спровоцировал массовый завал на «Джиро д'Италия»

18:50 Сегодня

Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную

Спорт
 — 
14:19 16 мая 2017
LAS VEGAS, NV - DECEMBER 30: (R-L) Amanda Nunes of Brazil punches Ronda Rousey in their UFC women's bantamweight championship bout during the UFC 207 event on December 30, 2016 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)

Пришел, увидел, получил

Как бойцы ММА отправляются в нокауты на первых секундах
16:37 Сегодня

В WADA рассказали о недостатке доказательств в докладе Макларена

15:28 Сегодня

Daily Mail сообщила об отказе организаторов «Уимблдона» приглашать Шарапову

14:19 Сегодня

РФС посчитал обвинения Луческу в адрес Мутко неприемлемыми

Россия
«Никакая адекватность не нужна»
Сенатор Беляков о том, почему россиянам надо дать право «стрелять на поражение»
«Результат этих выборов ни у кого не вызывает сомнений»
Политолог Алексей Мартынов об особенностях президентской кампании 2018 года
Московский ЗАГС опубликовал самые необычные имена новорожденных в этом году
Правозащитники отчитались о вывозе десятков геев из Чечни
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин обсудил ситуацию на нефтяном рынке с президентом Венесуэлы
Синоптики пообещали москвичам похолодание до ноля градусов на следующей неделе
Все материалы
Мир
Русский болванчик
Превращение России в элемент борьбы за власть в США не сулит ей ничего хорошего
Тимофей Бордачев: Выход из тени
На форуме «Один пояс — один путь» Китай сделал заявку на мировое лидерство
Враг государства
История Брэдли Мэннинга, насолившего США и ставшего женщиной
Коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным силам в Сирии
Власти Нью-Йорка уточнили число пострадавших от наезда автомобиля на Таймс-сквер
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Все материалы
Бывший СССР
Губит людей вода
Может ли в Средней Азии начаться война из-за водных ресурсов
В Харькове гомофобы избили полицейских
В Раде вновь предложили ввести визовый режим с Россией
Эксперт назвал две причины запрета российских соцсетей на Украине
В Киеве захотели допросить Сталина и Берию по делу о депортации крымских татар
Молдавские депутаты начали сбор подписей за импичмент президента
Верховная Рада отменила «закон Савченко»
Все материалы
Финансы
Дональд ТрампСлон в подсудной лавке
Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
Задолженность по зарплатам в России выросла на шесть процентов
Число жалоб на финансовые организации в ЦБ выросло в полтора раза
Аналитики предсказали снижение ключевой ставки ЦБ до восьми процентов
Милонов предложил снизить штрафы за просрочку по кредитам
Курс доллара подскочил выше 58 рублей
Банк России поднял курс евро на рубль
Все материалы
Бизнес
Открытая книга
Чего ждут друг от друга российские читатели и издатели
АИЖК начало работу над рекомендациями Счетной палаты
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Роскачество начало масштабную проверку сыра «Российский»
Глава «Роснефти» рассказал о возвращении активов «Башнефти»
Польская компания потребовала от Еврокомиссии оштрафовать «Газпром»
KIA перестала импортировать автомобили в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
«Страха перед законом нет и в помине»
Монолог основателя Rich Russian Kids о золотой молодежи, живущей не по правилам
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Россия уничтожила 98 процентов химического оружия
Судебные приставы порекомендовали жертвам коллекторов фиксировать угрозы
Двое саперов-контрактников погибли при разминировании в Чечне
Старший следователь СК Сорокин признался во взяточничестве
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
Владимир Ленин выступает с речью перед войсками«Большевики делали овощ из русского человека»
Россияне нашли виновных в революции 1917 года
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
Китай объявил о начале новой углеводородной революции
Российская пенсионерка научилась зарабатывать на Counter-Strike и Minecraft
Выявлена причина трети смертей в мире
Найдено место столкновения двух вселенных
Все материалы
Спорт
На канадской границе
Россияне обыграли чехов и наверняка встретятся в полуфинале ЧМ с Канадой
Дмитрий Кудряшов«Болел за Кличко, но предполагал, что он проиграет»
Боксер Дмитрий Кудряшов о титульном поединке, бое Кличко — Джошуа и о «Спартаке»
Капитанская ночка
Дубль Глушакова, безумство фанатов, истерика Луческу и другие итоги тура РФПЛ
Шарапова получила приглашение на турнир в Бирмингеме
Финские хоккеисты обыграли американцев на чемпионате мира
Сборная России разгромила чехов и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
Липницкая вернулась в список кандидатов в сборную
Все материалы
Культура
Чем дело началось
Канны-2017. День 1. Фильм-открытие вызвал аплодисменты только одного журналиста
Хулио Иглесиас«Автокатастрофа сделала меня другим человеком»
Хулио Иглесиас о любви к жизни, «Евровидении» и нескромности
«Красивые бородатые мужики с книжкой»
В Иркутске пройдет Международный книжный фестиваль
Медики подтвердили самоубийство фронтмена Soundgarden Криса Корнелла
На Каннском кинофестивале впервые показали фильм в формате VR
Mr. Freeman выпустил первый за два года ролик
Челябинский сторож разобрал не понравившийся ему арт-объект
Все материалы
Интернет и СМИ
Прошлый век представляет
Как СМИ доносили новости до миллионов без интернета и технологий
Храм Василия Блаженного «поглотил» Белый дом на обложке номера Time
Лавров описал работу американских СМИ с помощью советского анекдота
Хакеры научились красть пароли Windows с помощью команды «свернуть все окна»
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
Умер обвиненный в сексуальных домогательствах основатель и руководитель Fox News
Все материалы
Ценности
Заведут с подсосом
Как онлайн-ретейлеры превращают пользователей соцсетей в покупателей
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Американцы предписали мужчинам носить летом комбинезоны
Героиня «Нимфоманки» и «Антихриста» стала лицом Saint Laurent
Cartier выпустил «сапфировые» сумки
Канадцы собрали самый быстрый электрический карт
Victoria's Secret предложила женщинам белье с кружевом на спине
Все материалы
Путешествия
Военно-исторический фортификационный музей "Владивостокская крепость" Описание: Россия. Владивосток. На территории военно-исторического фортификационного музея "Владивостокская крепость". Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Тайны владивостокских подземелий
Что скрывают форты одной из самых знаменитых крепостей России
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Самолет крупнейшей украинской авиакомпании приземлился в незастывший бетон
В Китае построили первое в мире колесо обозрения без спиц
Король Нидерландов признался в тайном пилотировании самолетов
Краснодарский губернатор нашел на пляже Анапы полосу препятствий
Британские ученые назвали пляжный отдых причиной преждевременной смерти
Все материалы
Из жизни
Кейт Миддлтон и принц УильямСовременные золушки
Как войти в королевскую семью без благородного происхождения
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Профессиональные дегустаторы смога появились в Китае
В США родители выпускников подрались из-за мест в церкви
Американец оказался при смерти после попытки поцеловать гремучую змею
Британская няня сменила имя на Мэри Поппинс
Все материалы
Да, это самая быстрая «пятерка» BMW
Тест седана BMW M550i xDrive, который делает покупку M5 бессмысленной
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
Самые продаваемые внедорожники в мире
«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
На продажу выставлен тюнингованный Veyron за 2 миллиона долларов
Toyota раскрыла новую Camry для Японии
В Сети раскрыли внешность нового Infiniti QX50
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы