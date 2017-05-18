Тайны владивостокских подземелий

Крепость Владивостока — одна из крупнейших не только в России, но и в мире. Большая часть оборонительных сооружений сегодня утратила военное значение и никак не используется. Зато все больше ходит легенд (а может и не совсем легенд) о том, что скрывают в себе их подземелья. «Лента.ру» рассказывает об одной из самых интересных крепостей страны.

Если уж вы приехали во Владивосток, то просто обязаны посетить комплекс Владивостокской крепости. Без нее образ города не будет полноценным. Город-форпост, важнейший порт России на Дальнем Востоке, полноценный европейский урбан в почти полном окружении Азии. Владивосток, вероятно, не оставался бы таким по сей день, если бы в конце XIX века не было принято решение о строительстве грандиозных оборонительных сооружений.

Один из британских путешественников, посетивших город в 1877 году, так отозвался о нем: «Я считал Владивосток русским Гибралтаром. Но к великому моему удовольствию, я воочию убедился, что Владивосток — место, которое вполне можно взять и истребить флотом». Важнейший русский порт в то время начисто был лишен каких-либо серьезных долговременных оборонительных сооружений. В 1878 году началось строительство первых укреплений будущей Владивостокской крепости. К этому русское военное ведомство подтолкнула война с Турцией.

Существовала вероятность, что на стороне турок выступит Британия — «владычица морей», и попытается атаковать русский Дальней Восток (подобную попытку англичане вместе с французами, например, предприняли во время Крымской войны — тогда они высадили десант возле Петропавловска-Камчатского). Первыми оборонительными сооружениями стали позиции артиллерийских батарей. Они возводились возле самого города и на острове Русский, прикрывающий Владивосток со стороны Японского моря. В последние годы XIX века и в начале XX века приступили к строительству самих фортов.

Одним из первых был закончен форт Поспелова на острове Русский — в 1903 году. С тех пор он не перестраивался. По масштабам он не сопоставим с более поздними фортами, но все равно производит сильное впечатление. Важная деталь — до него легко добраться самостоятельно, а заблудиться там невозможно. Расположен он недалеко от съезда с моста, соединяющего остров с городом на вершине сопки высотой 150 метров.

Отсюда можно оценить комплекс всей Владивостокской крепости — видны сопки с другими оборонительными сооружениями. Сам форт состоит из нескольких казарм, порохового погреба, бомбоубежищ для противоштурмовых выкатных орудий и кофра, из которого предполагалось вести оружейный огонь по наступающему противнику. Все это массивные бетонные конструкции.

В одной из казарм сохранился даже киот для иконы. Из подземных фортификаций — лишь патерна, подземный коридор со световыми окнами, соединяющий внутренний двор форта с кофром. Весь комплекс окружен глубоким и широким рвом.

По мнению владивостокских краеведов, крепость сыграла свою роль в том, что Япония не решилась напасть на СССР в 1941-м Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Крепость спасла от войн

Хотя Владивостокская крепость строилась, чтобы оборонять город от предполагаемой атаки британского флота и — что тоже представляло серьезную опасность — сухопутной китайской армии, первыми на прочность ее испытали японцы. Во время русско-японской войны, в марте 1904-го, японская эскадра подошла к городу. Однако все, на что она решилась, — обстрелять город с безопасного расстояния (чтобы батареи, расположенные на острове Русском и возле Владивостока, не смогли достать корабли своим огнем).

К тому моменту оборонительная линия города состояла из четырех фортов, трех временных укреплений, пяти редутов и 12 батарей. Обстрел даже не вызвал панику в городе. Наоборот, горожане поспешили забраться на вершины близлежащих сопок, чтобы посмотреть, как стреляют и маневрируют японцы. Такую уверенность в горожан и, наоборот, неуверенность в японских военных вселяла Владивостокская крепость. Ее укрепления соответствовали самым современным требованиям того времени. Не нанеся городу и фортам сколь-нибудь значительного урона, японская эскадра ушла.

Больше попыток атаковать Владивосток не предпринималось. Историки считают, что именно из-за крепости японцы не решились на масштабную военную операцию против города.

После войны строительство оборонительных сооружений продолжилось. В 1918 году город защищали уже 11 фортов. Особое внимание уделялось подземным сооружениям. Их общая протяженность достигала 10 километров. Половина приходилась на тоннели, соединяющие одни оборонительные сооружения с другими.

Были обустроены десятки контрминных галерей (именно благодаря подземным минным галереям японцам удалось разрушить часть фортификаций крепости Порт-Артур во время войны 1904-1905 годов). Для гидро- и звукоизоляции подземные сооружения покрывали слоями асфальтобетона. Массивные наземные бетонные сооружения вписывались в ландшафт так, будто это продолжение сопок. Строительство прервали только Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке в 1918 году.

По соглашению между советской властью и Японией в 1923 году Владивостокская крепость перестала использоваться как военный объект. До 1937 года фортификации были заброшены. Но когда Япония оккупировала Маньчжурию и возникла перспектива вооруженного конфликта, СССР снова взялся за эксплуатацию Владивостокской крепости. По мнению владивостокских краеведов, крепость сыграла свою роль в том, что Япония не решилась напасть на СССР в 1941-м. Ведь чтобы штурмовать Владивосток, пришлось бы стянуть значительные силы и ресурсы. Большая часть фортификаций крепости использовались для нужд советской армии вплоть до 1990-х. Сегодня действуют лишь три форта.

Форт №7 (на северной окраине города) превращен в полноценный музейный комплекс Фото: Виталий Аньков / РИА Новости 1 /2

Владивостокские тайны

Безымянная батарея в центре Владивостока и форт №7 (на северной окраине города) превращены в полноценные музейные комплексы. Батарея интересна большой коллекцией всевозможных вооружений. А в форте №7 можно увидеть то, что отпугивало японцев, — различные подземные и наземные оборонительные сооружения.

Материалы по теме Дальний восторг Почему Приморье скоро станет туристическим хитом

Доступны для посещения и другие фортификации. Наземные — вроде батарей и арсеналов — можно посетить самостоятельно. А спускаться без гида в подземные сооружения фортов я бы не советовал. Слишком много нюансов нужно знать, чтобы избежать неприятностей. Например, по весне и осенью, когда тает снег и часты дожди, асфальтобетон в патернах и тоннелях может отваливаться (вода все-таки просачивается в подземные сооружения и разрушает их). Толстенные пласты отваливаются от потолка. Спровоцировать это может даже громкий звук. Сами подземелья никак не освещены. Кроме того, они достаточно длинные и разветвленные, чтобы в них заблудиться.

По подземельям Владивостокской крепости лазают местные диггеры. Они знают, где под ногами неожиданно может оказаться глубокий колодец, а где лучше не кричать, чтобы не тревожить асфальтобетон. Владивостокских диггеров легко найти в интернете. Они проводят в том числе и платные групповые экскурсии.

Самые впечатляющие, на мой взгляд, — это форт №2 (его глубина достигает 380 метров, а длина подземных коммуникаций почти — 3,5 километра) и форты на острове Русском. Хотя для первого раза подойдет и любой другой. Заходишь с одной стороны сопки, потом с фонариком петляешь час, полтора, два по коридорам и помещениям, где уже наросли сталактиты, живут летучие мыши, местами валяются остатки армейского снаряжения советских времен. Слушаешь попутно истории, как якобы в 1990-е в этих подземельях прятали наворованное добро, происходили бандитские разборки или навсегда терялись люди. И выходишь на самой вершине сопки, откуда открывается великолепный вид на море и сам Владивосток.