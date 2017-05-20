«На темной улице на меня накинулся таец. И пожалел об этом»

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Валерия Дроздова
Валерия Дроздова
Фото: страница Валерии Викторовны Дроздовой

Валерия Дроздова поздно пришла в тайский бокс, но достигла впечатляющих успехов — в 2012 году стала чемпионкой мира по версии WMF. Дроздова рассказала «Ленте.ру» о своей карьере, реакции окружающих на то, чем она занимается, и о противостоянии с Анастасией Яньковой.

«Лента.ру»: Вы пришли в тайский бокс довольно поздно, в 19 лет. Почему именно в этом возрасте вы решили заняться этим нестандартным для девушки видом спорта?

Дроздова: Я всегда хотела попробовать себя в единоборствах. Просто не могла решиться до этого момента. Тем более это не мешало ни учебе, ни личной жизни. Не было никакого особенного повода. Это было для меня как хобби.

Как отреагировали близкие, когда узнали о вашем новом увлечении?

Брат был рад, что я пошла именно в тайский, а не в обычный бокс. Родители не восприняли поначалу это занятие всерьез. Так что против никто не был. Сказали: «Нравится? Хочется? Занимайся!»

Как вам удалось пройти путь он новичка в 19 лет до чемпионки России среди любителей в 23 и среди профессионалов в 24 года?

Сначала все шло тяжело. Первое мое поражение было на чемпионате России. После этого мне очень захотелось его выиграть. Сразу начался процесс подготовки. Совсем по-другому стал строиться тренировочный процесс. В разы увеличилось время занятий. Если сначала я отдавала тайскому боксу три дня в неделю, то под конец я тренировалась каждый день. Ездила в Таиланд, к истокам единоборств. Благодаря накопленному опыту, проведенным боям и нескольким поражениям, я смогла выиграть чемпионат России, а позже и чемпионат мира.

Можно без поездок в Таиланд выиграть чемпионат мира?

Можно. Все зависит профессионализма тренера и, конечно, желания спортсмена. Есть некоторые различия между тайской и российской школами. На мой взгляд, у нас достаточное количество сильных тренеров, которые могут многому научить. Желательно съездить в Таиланд, но это не панацея.

В 2012 году вы стали чемпионкой мира среди профессионалов. Почему решили закончить карьеру на самом пике?

Я для себя заранее решила, что завершу карьеру в 25 лет: устрою семейную жизнь, заведу детей. Я достигла поставленной цели в спорте и решила, что мне этого вполне достаточно. Пора было заняться личной жизнью.

Но потом вы все же вернулись в профессиональный спорт.

Я просто поняла, что не могу без спорта. Еще в личной жизни случились определенные обстоятельства, которые также повлияли на это решение.

Вы трижды побеждали нынешнюю российскую звезду ММА Анастасию Янькову. Как это было? Расскажите об этих боях.

Первый бой прошел на чемпионате Московской области. Это было очень давно. Настя тогда не была так популярна. Меня поразило ее упрямство во время боя. Несмотря на то что проигрывала, она всегда шла вперед. Было видно, как ей хочется выиграть. Второй поединок состоялся, когда я уже выиграла чемпионат мира, опять же на первенстве Московской области. Тогда Настя решила попробовать себя в другой, более тяжелой весовой категории. Странный был шаг. Мне было очень обидно и неприятно, что вокруг нее было столько камер, все брали у нее интервью. Она тогда явно думала, что победит меня. Но нет! Потом мы с Настей встретились уже на чемпионате России. Огромного количества камер уже не было. Ей не удалось сбросить вес, и она была вынуждена выступать в моем весе.

Янькову сейчас активно продвигают на телевидении, снимают в рекламе. Вы бы не хотели пойти тем же путем? Не завидуете ей в этом плане?

Доля медийности у меня тоже присутствует. Конкурировать с Яньковой мне неинтересно. Если появятся какие-то заманчивые предложения на пробы или телевидение, я, конечно, их буду рассматривать. Никакой зависти к Насте у меня нет и никогда не было. Я не слежу за ее карьерой. Даже не знала, что она популярна. Я даже не знаю, чему мне завидовать! У меня разные направления и ориентиры.

Распространено такое мнение, что единоборства — неженское дело. Вы, видимо, с ним не согласны?

В современном мире мы достигли того уровня, когда четкой грани между мужским и женским видом спорта практически нет. Это здорово, что теперь представители обоих полов могут заниматься любым интересным для них занятием и добиваться определенных успехов. Человек, который занимается экстремальными видами спорта или боевыми искусствами, должен осознавать тот риск, на который он идет. Мы отдаем себе отчет в том, что делаем и как это может на нас повлиять. Не каждый, конечно, есть и дебилы, которые не понимают этого. Когда осознаешь все возможные последствия, уже делаешь вывод: нужно это тебе или нет.

Приходилось ли вам применять профессиональные навыки в жизни?

У меня есть забавная история. Однажды на меня с подругой напали в Таиланде. Мы шли по темной улице и сзади на нас накинулся таец в шлеме. Но ему не получилось осуществить задуманное. Я повернулась и, так как левая рука у меня была занята, начала ладошкой правой руки бить его по голове хлопками. Он опешил. Еще моя подруга подключилась. И он от нас убежал. Наверное, пожалел, что вообще с нами связался. Мы направились в гостиницу. Больше вне ринга никогда никого не била.

Вы бы могли победить в бою со здоровым мужчиной, не занимавшимся никогда единоборствами?

Если бы этот мужчина вдруг на меня всерьез напал, то теоретически в состоянии аффекта, я думаю, я бы смогла его обезвредить или даже вырубить. Хотя по опыту той ситуации в Таиланде я поняла, что могу адекватно реагировать на неожиданные ситуации. Но, надеюсь, что в моей жизни вообще таких ситуаций больше не случится. В любом случае, я точно попробую за себя постоять.

Как парни относятся к девушкам, которые занимаются единоборствами? Настороженно?

В моем кругу общения относятся положительно. Парням нравится, что я занимаюсь этим. Нравится, что я достигаю в спорте таких успехов. Это они мне так говорят. Но кто знает, что у них в голове на самом деле.

А у вас есть молодой человек?

На данный момент нет.

Кто из девушек-бойцов ММА вам наиболее импонирует?

Я знакома с польской спортсменкой Йоанной Енджейчик. Она очень приятный и добрый человек. Она мне очень импонирует. У нас не было с ней боев, мы в разных весовых категориях.

Беседовала Екатерина Цуканова

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