Дальний Восток — дело тонкое

Крупных региональных банков в России все меньше. Идет стремительный процесс укрупнения финансовых учреждений, госбанки занимают все большую долю на рынке. При этом гиганты не всегда могут финансировать региональный малый бизнес, так как не знают всех потребностей и специфики работы предпринимателей на местах. Средние банки, такие как Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ), успешно выполняют эту задачу.

Регионы не в приоритете

Одна из ключевых проблем российского банковского сектора — сверхконцентрация активов в руках государственных финансовых организаций. Всего несколько крупных учреждений по сути контролируют всю систему. Им же достается львиная доля денег — по данным НРА, в первом полугодии 2016-го госбанки получили 99 процентов прибыли всего сектора. Это мешает решить основную задачу, стоящую сейчас перед экономикой России, а именно — увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП.

Дело в том, что крупнейшие банки по факту являются московскими (даже если у них широкая филиальная сеть), и полностью понять все потребности предпринимателей в регионах они не могут. По оценкам специалистов, малый бизнес в регионах нуждается в сильной поддержке именно со стороны «своих» банков, так как последние хорошо знакомы с потребностями и нуждами малого бизнеса на местах. А сильных региональных банков в России осталось не так уж и много.

Одним из регионов, в котором позиции местных банков сильны, является Татарстан. Даже после того, как Татфондбанк потерял лицензию ЦБ, в игре остался казанский «Ак Барс». Второй пример — это Дальний Восток. Здесь действует Азиатско-тихоокеанский банк.

Такие кредитные организации можно назвать системообразующими для конкретного субъекта Федерации. В отличие от гигантов рынка, они работают со своими клиентами напрямую, без всяческих бюрократических препонов. Зачастую (это особенно актуально для Дальнего Востока) такие банки функционируют в самых далеких уголках региона, куда госбанки просто не могут или не хотят добраться. В регионах присутствия АТБ по разным показателям занимает значительную долю рынка и входит в тройку лидеров после Сбербанка и ВТБ, в некоторых районах — даже первое место (например, на Чукотке).

Регулятор на страже

Оздоровление банковского сектора продолжается. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, оно завершится через два-три года. Часто Банк России подвергается критике за регулярный отзыв лицензий. Но проблема в том, что в подавляющем большинстве случаев закрываются финансовые организации, которые проводят сомнительные операции, то есть фактически нарушают закон. При этом банкротства 80 процентов банков, лишившихся лицензии, носят криминальный характер.

С другой стороны, ЦБ старается спасать учреждения в ситуациях, когда это возможно. Найти средства на санацию Татфондбанка не удалось, но, как уже говорилось, в Татарстане остался «Ак Барс». С учетом того, что все банки в регионе были тесно связаны, можно сделать вывод: регулятор старается сберечь важные региональные банки.

Фото: Евгений Переверзев / «Коммерсантъ»

В случае с АТБ Банк России и вовсе пошел на беспрецедентную поддержку. История связана с «дочкой» Азиатско-тихоокеанского банка — банком M2M, специализирующемся на private-banking. 9 декабря 2016 года ЦБ отозвал у него лицензию. По сведениям регулятора, М2М размещал средства в низкокачественные активы и не создавал резервов, адекватных принятым рискам. Банк России выявил, что общий объем проблемных активов с повышенным риском составляет не менее 10 миллиардов рублей (почти половина активов банка).

При этом Банк России неоднократно подчеркивал, что размер требований Азиатско-тихоокеанского банка к М2М является значительным, но не несет угрозы для деятельности АТБ. ЦБ также указывал, что АТБ — прибыльный региональный банк с диверсифицированным кредитным портфелем, а его бизнес-модель отличается от модели М2М.

«Прибыль Азиатско-тихоокеанского банка позволит покрыть возможные убытки, связанные с реализацией рисков по предоставленным М2М средствам. Бизнес-модели, стратегия и операционный менеджмент Азиатско-тихоокеанского банка и М2М исторически отличаются. Кроме того, частичный возврат средств возможен по результатам осуществления конкурсного производства (принудительной ликвидации) М2М», — сообщал ЦБ.

О доверии регулятора свидетельствует та поддержка, которую он оказал АТБ. Чтобы поддержать Азиатско-тихоокеанский банк, ЦБ дал ему годовую рассрочку по досозданию резервов. В самом АТБ отмечают, что неудачная инвестиция в М2М может носить кратковременный имиджевый эффект, а в остальном никакого влияния на бизнес она не оказала.

Банк действительно функционирует нормально, о чем говорят его финансовые показатели. 2016 год АТБ закрыл с прибылью в 306 миллионов рублей. В январе 2017-го он сумел заработать 176,3 миллиона. При этом кредитный портфель АТБ на 1 апреля составил 76,3 миллиарда рублей, объем вкладов физлиц — 71,02 миллиарда.

Таким образом, можно говорить о том, что АТБ как ключевой банк Дальнего Востока работает и развивается нормально. Во-первых, его поддержал ЦБ. Во-вторых, он остается прибыльным. В-третьих, он не замешан в сомнительных операциях. Тем не менее рейтинговые агентства, не учитывая эти факторы, продолжают атаку на финансовую организацию. В декабре Fitch присвоило рейтинг АТБ на уровне «ССС».

Несмотря на рейтинговые действия агентств, АТБ продолжает поступательное развитие. Финансовая организация в рамках ребрендинга обновляет офисы (процесс должен завершиться в 2019 году), предлагает клиентам (как физлицам, так и бизнесу) новые продукты. Частным клиентам доступны 8 видов вкладов, максимальная ставка по одному из них — 10,2 процента. АТБ не задирает ставки вверх, пытаясь «пропылесосить» рынок, — это еще одно свидетельство устойчивости структуры. Также АТБ сохраняет индивидуальный подход при работе с корпоративными клиентами и сочетает доступные ставки с другими привлекательными условиями (длительный срок кредитования, персональный график погашения и многое другое).

Ряды редеют

Крепкий региональный банк — вымирающий вид в России. История с Татфондбанком показала, что от исчезновения подобных структур страдают в первую очередь предприниматели. С рынка уходит игрок, который мог говорить с бизнесменом на его языке.

На Дальнем Востоке, который является одним из самых важнейших регионов России, ситуация пока иная. Де-факто АТБ выполняет функцию института развития, финансируя и поддерживая малый бизнес. Есть несколько ярких примеров такой поддержки.

Так, в 2016 году одной транспортной компании, которая на 100 процентов принадлежит муниципалитету, нужен был овердрафт, чтобы выплатить зарплату 1,2 тысячи сотрудников. Госбанки этой компании отказали — организация считается планово-убыточной, дыры в бюджете она покрывает за счет субсидий. АТБ предложил клиенту 60-дневный овердрафт без обязательного обнуления лимита, что позволяет соблюдать дисциплину платежей, даже несмотря на возможные краткосрочные задержки бюджетных субсидий.

Похожая история случилась с одной из теплосетей в крупном городе. АТБ выдал кредит на инвестпрограмму, и это позволило нормально провести отопительный сезон без срывов.

Исторически сложилось, что у АТБ одна из лучших экспертиз в золоте и в специфических направлениях, таких как рыба на Камчатке, Сахалине, добыча ископаемых, лес, северный завоз. Работая на одной территории с предпринимателями, банк понимает, как устроен их бизнес, понимает фактор сезонности. Крупные банки решают вопрос о предоставлении займов по три-четыре месяца, а за это время не только проходит путина, но и сезон для северного завоза.

Кроме того, у АТБ есть уникальное направление — микрокорпоративное кредитование индивидуальных предпринимателей, то есть владельцев небольших магазинчиков, парикмахерских, детских студий и так далее. В обслуживании такого бизнеса Азиатско-тихоокеанский банк занимает второе место после Сбербанка в регионах присутствия. В месяц малый бизнес по этой программе получает от АТБ до 500 миллионов рублей, и спрос на услугу постоянно растет.

И таких примеров множество. Они показывают, насколько важен стабильно функционирующий банк для нормального развития экономики региона.