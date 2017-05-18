Банкротства 80 процентов банков признали криминальными

Банкротства 80 процентов российских банков, лишившихся лицензии ЦБ, носят криминальный характер. Об этом в четверг, 18 мая, заявила замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Мария Филатова, сообщает РИА Новости.

«Практически во всех банках выявлены финансовые операции, имеющие признаки уголовного наказуемых деяний, которые осуществлены бывшими руководителями или собственниками кредитных организаций», — сказала Филатова.

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Это приводит к проблемам кредиторов. В большинстве банков, попавших к АСВ после отзыва лицензии, общая часть кредитных портфелей составляет техническую задолженность, зачастую связанную с бывшим руководством и собственниками банка, отметила замглавы агентства.

В настоящее время в АСВ находится более 4,5 тысячи дел о банкротстве должников ликвидированных банков. Общая сумма требований, которые поставлены в реестр, составляют более 400 миллиардов рублей, указала Филатова.

В марте министр финансов России Антон Силуанов заявил, что размер потерь, понесенных государством в результате банкротств проблемных финансовых организаций, составил за последний год 100 миллиардов рублей.

В 2016-м вкладчики закрытых банков получили почти 591 миллиард рублей в качестве страхового возмещения. Это на 60 процентов больше, чем в 2015-м.

Также в прошлом году Банк России отозвал лицензии у 93 банков. Столько же кредитных организаций были лишены права работать на рынке в 2015-м.