Потери государства от проблемных банков достигли 100 миллиардов рублей

Размер потерь, понесенных государством в результате банкротств проблемных финансовых организаций, составил за последний год 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Таким образом он ответил на упреки председателя Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна в создании неравных условий доступа к государственным средствам.

«Очевидно, что и государство тоже беспокоит надежность банков, банковской системы. Соответственно, использование госсредств тоже должно осуществляться в проверенных и надежных банках», — сказал министр.

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По его словам, государство будет применять национальные рейтинги при оценке банков для того, чтобы задействовать их при размещении средств и при участии в программах.

В 2016 году Банк России отозвал лицензии у 93 банков. Столько же кредитных организаций были лишены права работать на рынке в 2015-м. Данные показатели являются рекордными. Для сравнения, в 2014 году было закрыто 86 банков. Меньше всего лицензий отозвано в 2011-м — 18, и в 2012-м — 22.

15 августа 2016 года руководитель Главной инспекции Банка России Владимир Сафронов заявил, что тремя главными проблемами российских банков являются кредитование своих же собственников, завышение стоимости активов и фиктивная капитализация.