АРБ увидела фаворитизм в банковском надзоре ЦБ

Ассоциация российских банков (АРБ) раскритиковала Банк России за неравное отношение к кредитным организациям с разным объемом капитала. Об этом говорится в докладе, подготовленном к очередному съезду ассоциации, который состоится 28 марта.

Проводимая политика ЦБ предполагает наделение возможностью выдачи полноценного объема гарантий по уплате налогов не более 70 банкам. При этом по состоянию на 1 января 2017 года капиталом свыше пяти миллиардов рублей обладал 121 банк, отмечают в ассоциации.

Эксперты АРБ задаются вопросом, как связаны между собой налоговые гарантии и докапитализация или нахождение под санкциями. «А чем хуже банк с капиталом 10 миллиардов рублей, если он не обращался за государственной поддержкой, так как не испытывал дефицита достаточности капитала?» — отмечается в докладе. Назвав такое отношение фаворитизмом, специалисты АРБ отмечают, что банковский надзор российского ЦБ носит «репрессивный характер».

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Также негативное влияние на конкуренцию, по мнению ассоциации, оказывают нередкие случаи «парализации» нормальной работы банков в результате различных многочисленных проверок с практически неизбежными обязательными предписаниями. В документе регулятор обвиняется в фактическом подавлении справедливой конкуренции.

В докладе приводятся жалобы банков на длительные проверки, «прямые искажения информации о состоянии активов», «немотивированные домыслы», требования о доначислении резервов в нереальные и неоправданные сроки.

Массовый отзыв лицензий вынуждает состоятельных граждан также делать «вывод о необходимости держать крупные денежные фонды за рубежом и явно не в российской валюте». АРБ отмечает, что отсечение банков от госсредств «приобретает весьма циничные формы и утрачивает всякую логику».

При этом Альфа-банк заявил, что не согласен с тезисами доклада АРБ и приостанавливает членство в ассоциации. По мнению крупнейшего частного банка, документ «противоречит духу конструктивного взаимодействия и сотрудничества, который сложился между органом регулирования в лице Банка России и здоровой частью национальной банковской системы».

Съезд Ассоциации российских банков запланирован на 28 марта. В мероприятии примут участие представители банковского сектора, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов Антон Силуанов.