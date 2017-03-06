ЦБ ужесточит требования к хранению банковской информации

Банк России планирует ужесточить требования к хранению банками документов и информации о клиентах. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет газета «Известия» со ссылкой на материалы ЦБ.
Периоды хранения увеличатся в среднем в два раза, а по некоторым видам документов — в семь раз, до 35 лет. До 75 лет придется хранить согласие на обработку персональных данных, отмечает издание.
Банкиры считают, что повышение требований приведет к росту издержек на хранение документов: по затратам на аренду помещений под архивы и обеспечение защиты документов.
В числе недовольных ужесточением требований есть и крупные кредитные организации, они уже обратились в Ассоциацию российских банков (АРБ). «Эта мера просто возмутительна, поэтому мы уже написали в ЦБ письмо с просьбой отменить приказ», — сообщил газете глава АРБ Гарегин Тосунян.
По его словам, новые нормы вынудят кредитные организации перекладывать часть дополнительных расходов на клиентов, что приведет к росту стоимости кредитов в целом.
9 февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность раскрытия правоохранительным органам информации, содержащей банковскую тайну, для расследования вывода активов из финансовых организаций.