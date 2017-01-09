АРБ сообщила о росте ставок по кредитным картам

Ставки по кредитным картам в ноябре 2016 года росли второй месяц подряд, исключение составили карты с лимитом свыше 300 тысяч рублей. Таковы результаты совместного исследования Ассоциации российских банков (АРБ) и компании Frank Research Group по среднерыночным значениям полной стоимости кредита, говорится в сообщении АРБ.

Ставки по займам наличными в ноябре также изменились: кредиты на срок до года по большей части подешевели, а ставки по долгосрочным (более года), напротив, — повысились.

Для краткосрочных кредитов наличными характерна очень большая разница между максимальным и минимальным значением полной стоимости кредита, в ноябре разница ставок между займами до 30 тысяч рублей и свыше 300 тысяч рублей составила 21 процентный пункт. Для долгосрочных кредитов этот разброс меньше, в ноябре он составил восемь процентных пунктов.

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Продолжили снижаться также ставки по автокредитам и ссудам, оформляемым в торговых сетях на покупку тех или иных товаров (POS-кредиты).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за девять месяцев 2016 года частные заемщики взяли 18,1 миллиона кредитов, что на 27,2 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.