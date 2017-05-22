«Здесь все проще относятся к жизни»

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История крымчанки, переехавшей в американский Портленд

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Фото: Don Ryan / AP

В рамках цикла материалов о согражданах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ Виктории из Евпатории о том, как она в США за три года сменила несколько штатов и обосновалась в «городе серебряного доллара».

Я родилась в Евпатории. В юности переехала на восточную Украину, где окончила Харьковский экономический университет по специальности, связанной с компьютерными технологиями. В 2013 году впервые попала в Америку по программе Work and Travel, и возвращение в Штаты стало идеей фикс.

На пятом курсе я искала наиболее подходящую программу для этого. Единственное, что меня останавливало, — студенческая виза: ее мне удалось получить лишь с третьего раза. Как только обзавелась нужными документами, сразу улетела — на программу по углубленному изучению английского языка.

Начало положено

Курсы длились три недели, за это время я успела окончательно влюбиться в эту страну и понять: это то, что мне необходимо. Обратный билет на самолет выкинула сразу же, отрезав пути к отступлению. Виза у меня была на три года, но лишь при условии, что я учусь, поэтому после курсов она стала недействительной. Почти год мне пришлось прожить в статусе нелегала, параллельно консультируясь с адвокатами, чтобы они помогли мне с легализацией.

В день окончания курсов я купила билет в Брэнсон, штат Миссури, — город, где была до этого по программе Work and Travel, потому что там еще оставались знакомые. Провела там два года. Было непросто, бралась за любую работу. Но меня это не смущало.

Американский Санкт-Петербург

Потом я решила переехать в Портленд (штат Орегон). Это один из самых зеленых городов Соединенных Штатов. Кстати, Портленд еще называют хипстерским городом. Он, конечно, не такой большой, как Лос-Анджелес или Нью-Йорк, которые я не люблю из-за автомобильных пробок и огромного количества людей.

Климат Портленда похож на российский, особой разницы мы не замечаем. Американцы считают его очень дождливым городом, это как Санкт-Петербург для россиян. У меня ощущение, что мы опаздываем с погодой на пару дней от России. В России ливни, значит, послезавтра — у нас. Но стоит проехать всего пару часов на машине в сторону Калифорнии, и вы попадаете в тепло.

Работа мечты

В Портленде я практически сразу устроилась в компанию Intel — по специальности, компьютерным инженером. Это было не так уж сложно, я просто отправила резюме и прошла собеседование. Несмотря на харьковский диплом, меня приняли. Требовались лишь знания, навыки и факт наличия диплома. Я недавно читала описание моей вакансии в московский офис и удивлялась, насколько российские компании завышают требования. В России я бы даже не пыталась претендовать на такую работу.

Отзывчивые местные

Еще в мой первый приезд в США меня поразила отзывчивость американцев. Я знаю, что в любой ситуации мне попытаются помочь делом, а не только словом. Если посреди ночи застрянешь на дороге из-за поломки машины, то все останавливаются, предлагают помощь, вплоть до того, что могут привезти горячий кофе. Это действительно так, я с этим сталкивалась. У себя дома такая ситуация напугала бы меня.

Хотя в местах, где больше мексиканцев и русских, принято помогать другим, но с выгодой для себя. Это типично наш менталитет. Я вообще пришла к странному выводу, что мексиканцы очень схожи с русскими.

«Век живи — век учись»

Я ехала со школьными знаниями английского: могла рассказать всеми любимый текст про Лондон и поговорить на простые темы. Но естественно, в такой среде я заговорила бегло, потому что в ситуациях, когда заблокировали телефон или дебетовую карту, так или иначе придется объяснять, что случилось. Я стеснялась разговаривать на своем ломаном языке, но потом поняла, что так долго не продержаться, и начала сама вступать в диалог. Это мне и помогло.

С местными я сейчас общаюсь на английском, хотя до сих пор не могу сказать, что владею им в совершенстве. У меня ощущение, что нет пределов в изучении языка. Поскольку я работаю в IT-сфере, постоянно сталкиваюсь с новыми терминами и порой не понимаю, чего от меня хотят. Но на это реагируют спокойно, пытаются все доступно мне объяснить.

Вообще, к приезжим здесь относятся хорошо. Но были случаи в Миссури, когда местные возмущались тем, что приезжие забирают их рабочие места, хотя мало кто из них пошел бы работать на должности, занимаемые мигрантами. В Брэнсоне многие спрашивали, откуда у меня такой акцент, в Портленде же намного проще, никто не обращает на это внимания.

Экономия по-американски

Первые два года я жила в Брэнсоне, где средняя цена на однокомнатную квартиру с хорошим видом и спокойными соседями — 500-600 долларов за месяц. В Портленде такая же квартира обойдется в 1200 долларов. В Миссури хороший дом можно приобрести за 60 тысяч долларов, а в Орегоне — за 250 тысяч.

Машина здесь не роскошь, а исключительно средство передвижения. Цены на бензин сильно разнятся: в Миссури — 1,2 доллара за галлон (4,5 литра — прим. «Ленты.ру»), в Орегоне — 2,5 доллара, а вот в Калифорнии придется выложить около трех долларов.

Система налогов

В США из каждой зарплаты вычитают федеральные налоги, местные налоги (различные дополнительные налоги, устанавливаемые местным правительством округов и городов), а также налог штата, в котором вы живете. В итоге от зарплаты остается около 80 процентов.

В 49 штатах есть налог на покупку: цены, указанные на прилавках, не соответствуют тому, что потребуют от вас на кассе. Каждый об этом знает, и ни для кого это не сюрприз.

В Миссури я сталкивалась с людьми, которые не хотели работать зимой. Они заполняли бланк о том, что получили отказ в работе сразу в нескольких местах, и получали льготы по безработице от государства в течение трех месяцев. Но есть и другая сторона: после того как они находили работу, налоги для них увеличивались. По сути они возвращали полученные деньги государству.

Кредитная карма

Ни для кого не секрет, что Америка живет в кредит. Здесь все пытаются прокачать кредитную историю: берут кредиты на мелкие бытовые предметы и вовремя их выплачивают. Очень популярно приложение Credit Karma, показывающее все покупки и состояние кредитов. Чем выше кредитный уровень, тем ниже процентная ставка. Только прокачав свою историю потребления до высшего уровня, американцы приобретают жилье по минимальной кредитной ставке. Но есть и обратная сторона жизни взаймы: часто люди набирают кредиты и перестают контролировать свои расходы, уходя в большой минус.

Молодые старики

При хорошем доходе можно рассчитывать на достойную пенсию. Есть очень интересный пенсионный план «401(k)». Устраиваешься на работу, подключаешься к этому плану и откладываешь деньги из зарплаты на пенсию. Работодатели тоже могут в добровольном порядке вносить средства на те же счета. В итоге к официальной пенсии добавляется этот не облагаемый налогом счет.

Порой мне кажется, что у американцев жизнь начинается только на пенсии. Среди пожилых очень популярны круизы, причем они отправляются в них целыми компаниями. В нашем районе дедушка катается на велосипеде с GoPro камерой, потому что ему просто нравится снимать окружающих, а мой 60-летний коллега собирается купить трейлер и, выйдя на пенсию, путешествовать с женой по всей Америке.

К доктору

Медицинская страховка обязательна. У меня на нее уходит от 30 долларов в месяц, при этом стоматолог и окулист в базовую страховку не включены. Но жить без нее невозможно, потому что медицинское обслуживание очень дорогое.

Когда я только приехала, то не торопилась приобретать страховку. Случай помог мне на практике оценить ее преимущества. У меня сломались очки, и необходимо было проверить зрение. Без страховки с меня попросили 400 долларов, со страховкой это стоило 40 долларов. Но качество обслуживания высочайшее: меня проверили на 10 разных аппаратах, а также автоматически подключили врача, который даже спустя месяц звонил и узнавал о моем самочувствии.

Русская сторона Америки

Конечно же, тут есть русские магазины. В одном из них мой знакомый американец купил копченую рыбу и долго удивлялся, как мы можем это есть. Своим друзьям мы давали попробовать гречку и борщ. Борщ для них был открытием, потому что здесь в основном едят крем-супы, и американцы не понимали, как может быть столько овощей на одной ложке.

Некоторые мои знакомые американцы бывали в России. Сказали, что там весело и душевно, но одного раза вполне достаточно.

Опровержение штампов

Сейчас в Америке всячески продвигается здоровый образ жизни. Постоянно открываются новые спортзалы, и все заполнены. Это сказывается и на питании: очень популярна органическая еда, которая обходится несколько дороже, чем обычная.

Любовь к активному образу жизни проявляется во всем. Построены апарт-комплексы с бассейном и спортзалом, бесплатным для жильцов. На работу многие ездят на велосипедах. Автобусы оборудованы специальными креплениями для велосипедов. Это считается в порядке вещей — особенно в прибрежных штатах.

Семейные американцы

Самое ценное для американцев — семья. Мой знакомый работал директором ресторанной сети и уволился лишь потому, что мало видел своих детей. Потом он работал в банке с зарплатой меньше в несколько раз, но зато больше времени проводил с семьей.

На День благодарения вся родня собирается за столом. Может съехаться до 30 человек из разных штатов. Новый год почти не отмечают. Главный праздник — Рождество. Вся страна очень красиво украшена, особенно районы с частными домами. Каждый дом красив по-своему, и такое впечатление, что хозяева соревнуются между собой. Вокруг участка ездят паровозики, горят тысячи огней, а на стене транслируют мультики.

Легкие на подъем

Американцы очень просто ко всему относятся. Здесь переезд считается нормой. Даже большие семьи легко решаются на это.

То же самое с работой. Если в России все держатся за свои рабочие места, то здесь никто не останется там, где не нравится.

Намиксованная страна

Все были в шоке от моего решения переехать в США, но родители поддержали. Друзья отговаривали от переезда, а теперь навещают меня.

Американцы очень дружелюбный народ, но не такой душевный, как русские. Я была во многих штатах и удивлялась, как же отличаются люди одного штата от другого — совершенно разный менталитет.

В Америке я нашла себе мужа-украинца, и мы вместе открываем для себя эту страну. Пока желания возвращаться нет, хотя по родному городу скучаю.

Беседовала Анна Никитина

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