Памела, которую мы потеряли

Знаменитости обладают почти безграничными возможностями для омоложения — благодаря громким именам и готовности к крупным тратам, к их услугам лучшие косметологи, светила пластической хирургии и самые передовые технологии. Но даже это не всегда гарантирует хороший результат: достаточно совсем немного перестараться, чтобы вместо восхищения получить разочарование поклонников и ехидство репортеров. Например, на днях прибывшую на Каннский кинофестиваль Памелу Андерсон пресса назвала «неузнаваемой» из-за того, что актриса, предположительно, прибегла к помощи шприца и скальпеля для подготовки к выходу на ковровую дорожку. Случай «спасательницы Малибу» не уникален.

Памела, версия 2.0

В июле Памеле Андерсон исполняется 50. За два месяца до юбилея актриса и фотомодель, ранее предпочитавшая вызывающую сексуальность в образе, появилась на красной ковровой дорожке в темно-синем платье в пол, с гладкой прической и неярким макияжем. Но не волосы и не наряд рассматривали присутствующие — значительно больше светскую публику заинтересовало лицо знаменитой блондинки со страниц Playboy. Даже те, кто далек от индустрии красоты, поняли, что она «что-то сделала». Считающие себя специалистами в данной области уже поставили диагноз по фото: импланты или филлеры в скулах, пластика верхних век и, конечно, ботокс.

«До и после»: Памела Андерсон, 1996 год Фото: Neil Munns / AP 1 /2

О том, что актриса решила сделать себе косметический подарок к полувековому юбилею, СМИ заговорили еще в начале 2017 года. Hollywood Reporter даже опросил пластических хирургов, чтобы те определили, к каким именно бьюти-манипуляциям прибегла Памела. Эксперты не смогли прийти к единому мнению: высказывались версии об изменении формы кончика носа (его поднятие визуально омолаживает лицо), небольшой подтяжке, введению ботокса в зоны лба и внешних уголков глаз, увеличении губ (их объем естественным образом уменьшается с возрастом).

В 2015 году Памела заявляла, что пробовала ботокс, но ей не понравилось. «Я не выглядела самой собой», — призналась она тогда, уточнив, что больше и слышать не желает об инъекциях. Также актриса сказала, что и так чувствует себя молодой. По ее мнению, сохранять юность помогают не определенные процедуры, а правильное отношение к жизни и добрые дела.

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«Красота идет изнутри», — скромно отметила тогда американка. Судя по всему, ближе к юбилею она все-таки передумала.

Верните Бриджит Джонс

Не только Памела Андерсон вызывала пересуды, выйдя в свет с новым лицом. В 2014 году Рене Зеллвегер, которой сейчас 48 лет, пришлось пережить похожую волну интереса к своей внешности. Поклонники привыкли к ее небольшим глазам и слегка нависающим векам, воспринимая это как неотъемлемый элемент шарма исполнительницы роли Бриджит Джонс. Но сама Рене, очевидно, сочла этот ленинский прищур косметическим недостатком и в один прекрасный вечер появилась на светском мероприятии с изменившимся разрезом глаз — они стали заметно круглее, а нависающие верхние веки загадочным образом подтянулись. Фотографии «другой» Зеллвегер опубликовали всех ведущие lifestyle-издания мира.

«До и после»: Рене Зеллвегер, 2003 год 1 /2

Хотя изменения были очевидны даже непрофессионалам, Рене упорно твердила, что не знает, о чем речь. «Я рада, что люди думают, что я выгляжу по-другому. Я живу другой, счастливой жизнью, приносящей больше удовлетворения. Я в восторге от того, что, возможно, это проявляется», — отметила Зеллвегер.

В 2016 году на экраны вышло продолжение киноприключений толстушки Бриджит Джонс. Многие поклонники комедии, обсуждая новинку в сети, с грустью отмечали, что сюжет-то хороший и шутки смешные, а вот главная героиня уже не та — пропала фирменная хитринка во взгляде.

Напрасные старания

Что такое неудачное омоложение? Возможно, это когда его результаты слишком очевидны. Таких случаев в новейшей истории Голливуда много, но некоторые удостаивались повышенного внимания, поскольку произошли с признанными красавицами и звездами первой величины.

«До и после»: Мег Райан, 1994 год Фото: KPA / Globallookpress.com 1 /2

Также вероятно, что именно благодаря знаменитостям английский язык обогатился выражением pillow face («лицо-подушка»). Как поясняет Urban Dictionary, при введении слишком большого количества филлеров в дерму лицо начинает напоминать подушку, становясь одутловатым. «Они считают, что полные губы и щеки помогают выглядеть моложе, но на самом деле они похожи на опухших алкоголиков», — поясняет словарь современных понятий. Стоит отметить, что предназначенные для восполнения потери объема тканей филлеры содержат гиалуроновую кислоту, которая обладает свойством притягивать и удерживать воду, чем и объясняется «похмельный» вид.

«До и после»: Тори Спеллинг в телесериале «Беверли Хиллс 90210» (премьера состоялась в 1990 году) Фото: FOX / Globallookpress.com 1 /2

Среди знаменитостей с «лицами-подушками» в разное время были замечены Мадонна, Николь Кидман, Кортни Лав, Кайли Миноуг, Мелани Гриффит. Некоторые из звезд осознали оплошность и, видимо, попросили косметолога умерить пыл, другие же продолжают демонстрировать публике pillow face. Как правило, поклонницы инъекций увлечены не только филлерами, но и ботоксом и его аналогами. При отсутствии чувства меры это сочетание приводит к тому, что кожа на «лице-подушке» начинает неестественно блестеть, а брови кажутся неестественно приподнятыми и изогнутыми.

«До и после»: Мелани Гриффит, 1989 год Фото: Doug Pizac / AP 1 /2

На современном этапе косметология действительно может решить многие проблемы старения «уколами красоты». К тому же их прелесть в том, что эффект в любом случае обратим и быстро сходит на нет (в отличие от пластической операции). Ну а пример селебрити еще раз напоминает всем интересующимся вопросами омоложения о важности вкуса, чувства меры и тщательного выбора косметолога.