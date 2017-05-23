«Сборную России начали прессовать, и она прогнулась»

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» подвел итоги завершившегося чемпионата мира. Бывший наставник омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» объяснил поражение от канадцев и раскритиковал некоторые решения Олега Знарка.

«Лента.ру»: Третье место на чемпионате мира — это успех или провал сборной России?

Канарейкин: Турнир складывался для российской команды неплохо. Та же встреча с канадцами поначалу развивалась очень благоприятно, мы запросто могли и в финал выйти, но не доработали эту игру. Итоговое третье место — это с одной стороны неплохо, но все же не успех для сборной России.

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В полуфинальной игре с канадцами Россия на протяжении двух периодов доминировала. Что случилось в третьем?

Отсутствие дисциплины не позволило рассчитывать на положительный результат. Очередное удаление в конце второго периода, которое перенеслось на третий и было реализовано канадцами, повлияло на дальнейшее развитие игры. С такой дисциплиной у сборной России изначально не было шансов против Канады. Ранняя шайба в третьем периоде породила нервозность и неуверенность в своих силах. Это же проявилось и в матче за бронзу с финнами.

Россияне на прошедшем турнире проиграли третьи периоды немцам, американцам, канадцам и финнам. С чем это связано?

Во-первых, в этой сборной было 11 дебютантов. Во-вторых, в начале турнира выбыл настоящий капитан — Сергей Мозякин. Он — лидер сборной по духу и авторитету, за ним идут партнеры. Игра в третьих периодах показала, что команде не хватило психологической устойчивости и фундаментальности, которую добавляют как раз такие опытные игроки. Нас начали прессовать, мы под этим прессом стали прогибаться.

Что было лучшим в игре сборной России на чемпионате мира?

Можно порадоваться за Панарина, Кучерова, Наместникова. Для меня их игра — светлое пятно. Также порадовал прогресс игроков из нашей лиги — Гаврикова, Кисилевича. Качественно отыграли Андронов с Телегиным. Фундаментально отработал голкипер Василевский. Именно благодаря им Россия попала в медали. Но были и разочарования: выяснилось, что не все «держат» игру, команда проваливалась в позиционной обороне. Канадцы этим здорово воспользовались в третьем периоде.

Олег Знарок Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Знарок решил в последний момент отцепить из состава молодого Кирилла Капризова. Как вы отнеслись к этому решению?

Во все времена, что существует хоккей, работало следующее правило: молодые игроки, которые ярко проявляли себя на молодежном чемпионате мира, такие как Фетисов, Буре, Крутов, обязательно сразу получали приглашение в основную команду. Это правильно и логично. Это говорит о преемственности и доверии. Капризов заслуживал большего внимания тренерского штаба сборной.

Некоторые считают, что после двух подряд чемпионатов мира, где Россия не вышла в финал, Олега Знарка надо отправлять в отставку. Каково ваше мнение?

Я не буду оценивать его работу. Для этого есть специальные люди: функционеры, руководители. Они и оценят его работу или уже оценили.

Многие критикуют Вадима Шипачева за то, что он решил уехать в НХЛ в олимпийский сезон и не поможет команде на Играх в Пхенчхане. А вы как относитесь к его решению перейти в «Вегас Голден Найтс»?

Положительно, ведь игрок стремится к саморазвитию. НХЛ — высшая ступень в карьере любого игрока. Если возникла возможность попробовать себя там, этим надо пользоваться. В России Вадим добился всего, в сборной поиграл. Он имеет полное право играть там, где считает нужным.

Может ли случиться так, что НХЛ все же отпустит своих игроков на Олимпиаду-2018?

Не знаю, даже голову не хочу этим забивать. Единственное, что могу сказать: я получил огромное удовольствие в сентябре, когда смотрел Кубок мира. Это был суперхоккей. Я бы очень хотел, чтобы на Олимпиаду тоже приехали все сильнейшие, это был бы праздник хоккея.

Вадим Шипачев Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Сборная США уверенно смотрелась на групповом этапе, обыграла россиян, но в очередной раз осталась без финала и без медалей. С чем связаны ее постоянные поражения на решающих стадиях?

Есть такое выражение: в хоккей играют все, а побеждают канадцы. Чтобы победить на крупном турнире, мало просто играть хорошо, нужны сверхусилия. Нужно, чтобы все сошлось: и игроки, и тренеры, и удача. Это упорнейшая работа, помноженная на везение. Такого у американцев нет. Они доминируют на турнирах до 18 лет, но потом что-то происходит, и зачастую игроки теряются. Плюс не будем забывать, что сейчас идет Кубок Стэнли, сильнейшие игроки остались там. Из тех, кто на чемпионат мира не приехал, можно составить еще две сборные США, сильнее нынешней.

Вас удивила победа шведов над канадцами в финале?

Не удивила. Шведы провели реформы в своем хоккее лет 10-15 назад, они многое переосмыслили, начиная с детских команд. Сейчас в НХЛ играет около 70 шведов, очень классные игроки, там есть и капитаны команд. Игра сборной Швеции современна и качественна, у них очень хорошее катание, понимание, взаимодействие... Словом, есть все, что нужно для победы.

Чем вам запомнится финальная игра?

Она была очень интересная и качественная! Команды играли строго на результат, в закрытый хоккей, потому что в этом матче решалось все, и права на ошибку не было. Соперники проявили терпение, сильно не рисковали, дошли до буллитов, которые лучше выполнили шведы.

Почему канадцы при выполнении буллитов ни разу не попытались обмануть голкипера финтом, а просто катились и бросали?

Ответ на этот вопрос дает игра шведского вратаря в НХЛ. Лунквиста канадцы знают досконально. Бросать сразу — это была тренерская установка, игроки ее выполнили. Другое дело, что она не сработала. Вратарь всех переиграл.