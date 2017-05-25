Сами научились

Американские ученые нашли в Перу следы культуры, существовавшей 15 тысяч лет назад. Проанализировав древние артефакты, специалисты пришли к выводу, что жившие тогда на западном побережье люди были гораздо более продвинутыми, чем считалось ранее. Сложившиеся между ними развитые социальные связи помогали выжить. «Лента.ру» рассказывает о новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Археологам известно, что люди, жившие на тихоокеанском побережье американских континентов 13 тысяч лет назад, охотились, ловили рыбу, а также занимались собирательством. Судя по находкам, основу их рациона составляли моллюски и рыба, однако они иногда ели мясо сухопутных животных и растительную пищу. Именно с западного побережья Америки люди, пришедшие с востока Евразии, расселялись по континенту.

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Ученые из Флоридского Атлантического университета исследовали культурные отложения времен позднего плейстоцена и раннего голоцена (около 15 тысяч лет назад) в Уака Приете (Huaca Prieta) и Паредонесе (Paredones). Это северное побережье Перу, недалеко от устья реки Чикамы (Chicama). Археологи обнаружили множество артефактов, свидетельствующих о высокой культуре того времени. Древние перуанцы хорошо владели тогдашними технологиями и стратегиями по сбору пищи, в том числе мастерили ловушки для ловли рыбы и морских львов.

Ранее в этом месте были найдены останки морской фауны и каменные орудия, датируемые серединой XV тысячелетия до нашей эры. В ходе новых раскопок были выявлены следы растений (авокадо, фасоль, перец чили, ситник), трав, кустарников, карликовых деревьев, а также обнаружены кости животных. Радиоуглеродный анализ показал, что они чуть старше — им примерно 17 тысяч лет.

15-10 тысяч лет назад из-за ускоренного таяния льда по всей планете поднимался уровень моря (на 40-100 метров). Заканчивалась последняя ледниковая эпоха, начавшаяся 110 тысяч лет назад. Из-за геологических особенностей затопление в этой части Южной Америки было не таким мощным, как в других местах Земли, поэтому очертания берегов изменились несильно. Исследователи пришли к выводу, что прибрежная равнина характеризовалась травяной растительностью и рядами деревьев вдоль ручьев и рек.

Археолог Джеймс Адовазио, один из авторов работы Фото: Florida Atlantic University's Harbor Branch Oceanographic Institute

Хорошее состояние найденных останков животных объясняется засушливыми условиями пустыни, окружающей Уака Приету и Паредонес. Исследователи даже смогли определить на костях признаки фрагментации и термической обработки. Так, были обнаружены останки птиц, траурных трупиалов (Dives warszewiczi), которые, вероятно, были пойманы людьми и съедены. Кроме того, ученые нашли кости белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) и морских львов. Всего были извлечены из земли 281 образец морской фауны и 3 — наземной. Основными объектами древнего промысла выступали акулы (27,55 процента), морские львы (15,85 процента), морские птицы (13,96 процента) и костистые рыбы (12,83 процента).

Большую часть останков нашли на территории литорали, где были водоемы как с пресной водой, так и солоноватой. Здесь текли ручьи и реки, впадающие в море, были эстуарии и пляжи. Водился лобан (Mugil Cephalus) — морская рыба, которая терпимо относилась к менее соленой воде лагун и устья реки. Это позволяло древним перуанцам легко ловить ее при помощи рыболовных дубинок и ловушек.

Древних рыболовных крючков и гарпунов не обнаружено. Значит, все эти употребленные в пищу мелкие акулы (суповая и серая), а также рыбы среднего размера (голавль, крокер, сциена, мерлузы) были выброшены на пляж штормовыми приливами или попали в ловушку в прибрежных водоемах. Ученые считают, что древние люди использовали камни для закрепления водных «капканов», изготовленных из растительных стеблей. Ловить птиц древние перуанцы могли, как и современные охотники, сетями из укрытий.

Остатки найденных в ходе археологических раскопок корзин Изображение: Florida Atlantic University's Harbor Branch Oceanographic Institute /

Что касается каменных инструментов, то они делались из булыжников риолита, базальта, андезита и кварцита, которых было очень много близ курганов. У них только одна рабочая сторона, и они сильно напоминают древние орудия примерно того же возраста, попадавшиеся археологам по всей Южной Америке. Самые ранние артефакты датируются XV и серединой XIV тысячелетия до нашей эры. Это крупные камни с острой кромкой. Более поздние инструменты возрастом 12 тысяч лет отличаются меньшими размерами. Ими можно было, например, чистить рыбу от чешуи.

Изолированность культурных слоев в отложениях Уака Приеты и Паредонеса указывают на то, что древние люди жили здесь в определенные периоды позднего плейстоцена и раннего голоцена. У них не было лодок, двусторонних каменных орудий, гарпунов и рыболовных крючков, однако это не мешало им успешно охотиться на морских и сухопутных животных. Также в северной части Перу могли произрастать многие виды полезных для человека растений.

Ученые считают, что различные группы людей, проживающих на данной территории, обменивались растительными продуктами и инструментами. Такие симбиотические взаимоотношения приносили выгоду, поскольку уменьшали риск печальных последствий от внезапных изменений в условиях окружающей среды. Однако это требовало от человека определенных знаний о природных экосистемах и экономических связях, которые могли быть получены путем проб и ошибок.