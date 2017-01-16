Наука и техника
 
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Найдены самые древние люди Америки

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Группа канадских ученых из Монреальского университета выяснила, что люди заселили Северную Америку как минимум 24 тысячи лет тому назад. Об исследовании кратко сообщает EurekAlert!.

Специалисты проанализировали 36 тысяч костных фрагментов, которые были взяты из Канадского музея цивилизации в Гатино. На исследование было потрачено около двух лет. Комплексный анализ отдельных объектов показал неоспоримые подтверждения человеческой деятельности. На самом раннем из них — нижняя челюсть лошади, возраст которой составляет 23-24 тысячи лет — были обнаружены следы каменных инструментов.

«Несколько ровных и V-образных линий на поверхности костей были сделаны каменным орудием, которое использовалось для снятия кожи, — говорит ведущий автор исследования Ариан Берк (Ariane Burke). — Бесспорно, эти знаки были оставлены людьми».

Таким образом ученые доказали гипотезу о том, что Американский континент был заселен еще во время последнего ледникового максимума. Вместе с этим, процесс заселения Америки является предметом споров и существует множество иных гипотез. Так, согласно самой распространенной из них, первое переселение состоялось около 11 тысяч лет назад.

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