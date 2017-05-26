«Пока не могу преодолеть стеснительность»

Женские группы поддержки стали неотъемлемой частью хоккея: на каждой встрече КХЛ зрители с удовольствием наблюдают за танцующими на трибунах нарядными девушками. В Уфе дело этим не ограничивается: чирлидерш уже поставили на коньки, и они в перерывах поддерживают команду и подогревают публику прямо на площадке. Одна из таких девушек — Ульяна Тригубчак — рассказала «Ленте.ру» о журналисткой карьере, игре сборной России на чемпионате мира-2017, популярности в соцсетях и несправедливости в КХЛ.

«Лента.ру»: Чем занимаются девушки из группы поддержки, когда хоккея нет?

Тригубчак: Я оканчиваю магистратуру, факультет романо-германской филологии. Осталось две недели до государственного экзамена. Голова уже кругом от всего этого, а еще защита диплома! На самом деле жалею, что пошла в магистратуру, потому что потеряла целых два года. Могла бы чем-нибудь серьезным заниматься все это время. Но обратной дороги нет, нужно просто «добить».

Как проходят тренировки группы поддержки?

Репетиции на льду — два раза в неделю. Потому что ноги забывают, надо больше тренироваться. Сейчас, правда, лед растопили: перезапускают эту систему, не знаю, как она называется. Так что до июля тренировок не будет.

Третье место сборной России на ЧМ по хоккею, который недавно завершился, — успех или неудача?

Для этой сборной третье место — достижение. Смотрела три игры: со Швецией (2:1), США (3:5) и Канадой (2:4). Считаю их самыми сильными противниками. Две из них мы проиграли, а канадцев Знарок вообще никогда не обыгрывал.

Сейчас очень много разговоров о том, что Олег Знарок не соответствует уровню команды. Как вы считаете, ему есть место в сборной России?

Считаю, что он должен уйти, но ничего коренным образом не поменяется. Нужно развивать молодежь, а не надеяться на какой-то сиюминутный результат.

Ульяна Тригубчак Фото: @uly_3gubchak

Но он же как раз сейчас привлекает молодых игроков в сборную России…

Да, нужно развивать молодежь и всю систему хоккея.

У вас есть колонка на «Бизнес-Online», где вы рассказываете о девяти причинах, по которым вы ненавидите КХЛ. А по какой причине вы не любите лигу больше всего?

Больше всего ненавижу из-за руководства и отсутствия развития. Мы, конечно, движемся мелкими шажками, но этого мало. И, как я уже упомянула, надо развивать детский спорт. За ним будущее.

Есть такое мнение, что в нашем чемпионате делается все ради победы одного клуба — СКА. Действительно ли это так?

Конечно. Об этом уже все давно знают, люди же не глупые. Это печально. Нет никакой конкуренции в КХЛ. Из-за этого абсолютно не интересно смотреть игры.

Помимо СКА, какие клубы вы можете назвать ведущими?

ЦСКА, «Магнитка», «Салават», естественно. (Смеется.)

Как вы увлеклись хоккеем?

Это произошло в 2011 году, тогда меня в первый раз позвали на игру. Это была любовь с первого взгляда. С тех пор я внимательно слежу за хоккейными матчами. Потом я увидела объявление о наборе девушек в группу поддержки на льду, и сразу побежала записываться. И так все закрутилось. Кстати, я из города Салавата, так что мне судьбой предначертано болеть за «Салават Юлаев».

А сами не играете в хоккей?

Пробовала играть. Это нелегкое занятие. Я примеряла на себя хоккейную экипировку. Она такая тяжелая! В ней так жарко! Даже не знаю, смогла бы я играть на профессиональном или полупрофессиональном уровнях. Я хрупкая девушка, мне это трудно. Но опыт интересный.

Насколько тесно вы общаетесь с игроками клуба?

Как такового общения группы поддержки с хоккеистами нет. Нет никакого правила по этому поводу. Но когда я стала популярной, мне начали писать некоторые игроки. Мы с ними общаемся, надеюсь, что у меня даже получится сделать интервью с кем-нибудь из хоккеистов.

Вы уже сейчас ведете собственную колонку. Судя по постам в Instagram, готовитесь поступать в школу телевизионного журналиста. Вы хотите связать свое будущее с журналистикой?

Да, но необязательно со спортивной. Пока я не могу преодолеть свою стеснительность, хоть и работаю на местном телеканале, но это не тот уровень. Я записалась на актерские курсы, чтобы развить актерские навыки, не бояться камеры и говорить перед ней. Как филолог, я пишу хорошо, а говорю — не очень. Так что стараюсь совершенствоваться в этом направлении.

Ульяна Тригубчак Фото: @uly_3gubchak

Следите за женским хоккеем?

Особо не слежу, зато дружу с хоккеистками «Агиделя». Нельзя сказать, что это только мужской вид спорта, но лично я никогда бы не стала играть в женский хоккей. Во-первых, мне было бы страшно, ведь в хоккее даже девушки дерутся. К сожалению, женский хоккей недооценивают: им платят меньше, что очень обидно.

Фотографии из вашего аккаунта в Instagram публиковали во многих изданиях. У вас увеличилось после этого число поклонников?

Вся происходило постепенно. Сначала было подписчиков 500, в основном друзья и знакомые. После публикации моих фотографий это число стало увеличиваться. «Хайпанула» тогда чуть-чуть. Сейчас у меня где-то 12 тысяч подписчиков. Установила приложение со статистикой для аккаунта, и оказалось, что 78 процентов — мужчины. Я очень люблю своих подписчиков, стараюсь всем отвечать в комментариях, устраиваю конкурсы.

Я и до этих публикаций пользовалась популярностью у мужчин. Сейчас, когда я на виду, да еще и в таком мужском виде спорта, понятно, откуда эти 78 процентов. Ну и вообще хоккей в Уфе — религия. Я сейчас на распутье: два года уже откаталась, и вот думаю, оставаться ли на следующий. Все-таки заканчиваю магистратуру, надо чем-то серьезным заниматься. С другой стороны, я просто обожаю эту атмосферу, люблю нашу арену, как-то грустно уходить.

Каков средний возраст девушек из группы поддержки?

У нас группа поддержки делится на два лагеря: те, кто танцует на секторах и на льду. Насчет возраста — есть и постарше меня. У меня даже с ними был конфликт сначала. Я и моя напарница Диана появились только два года назад, и сразу все внимание перешло к нам. Тогда девочки из группы поддержки увидели в нас соперниц и стали конфликтовать. Женский коллектив — непростая штука.

Можно ли вообще работать в женском коллективе без конфликтов?

У меня всегда плохо складывались отношения с девушками. Мне со школы легче общаться с мальчиками, с ними проще найти общий язык. Может, девочки просто мне завидуют. Но с коллегами мы хорошо общаемся, часто выбираемся куда-то вместе. У нас в команде дружелюбная атмосфера.

Блабла бла бла бла бла настраиваемся на позитивный лад 🙌🏼😌🌈 это же все равно никто не будет читать? A post shared by uly_3gubchak (@uly_3gubchak) on Jan 30, 2017 at 9:22am PST

Можно прийти в группу поддержки, не имея опыта в танцах или фигурном катании?

Нужно уверенно держаться на коньках, быть пластичной, а не просто ездить и махать помпонами. Немаловажную роль играет внешность. Но это все второстепенное. Главное — уметь поддержать команду в нужный момент. Бывают моменты, когда клуб проигрывает, и нужно как-то взбодрить несколько тысяч болельщиков. Они смотрят на тебя, поедают глазами, а ты делишься своей энергией. Это самое главное!

Девушки из группы поддержки выступают только на домашних матчах?

Да. Почему-то многие думают, что мы вместе с командой летаем. Во многих клубах тоже есть свои Ice Girls. Можем поехать в качестве болельщиков на выезд. У нас из города ходят такие автобусы для желающих. Я сама не ездила ни разу, так как учусь очно, но в следующем году хочу попасть на «зеленое» дерби в Казани. С «Магниткой» посмотрела бы вживую матч.

То есть работа в группе поддержки для тебя не основная?

Я не считаю это работой. Для меня это скорее увлечение, отдушина.

Можно жить на зарплату девушки из группы поддержки?

У нас как-то ходил слух, что мы получаем зарплату в долларах. На самом деле это не так. Хороший заработок только у хоккеистов и людей на руководящих должностях. Мне лично хватает только на карманные расходы. Прожить на эти деньги я бы не смогла. Поэтому для меня это просто хобби.