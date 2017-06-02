«Минус один укроп»

Телеканал CNN разорвал сотрудничество с известной американской комедианткой Кэти Гриффин из-за неудачной шутки — она сфотографировалась с окровавленной кукольной головой президента США Дональда Трампа, а тот ее юмор не оценил. «Лента.ру» вспомнила, как другие журналисты лишались работы из-за непреодолимого желания пошутить.

«Я зашла слишком далеко»

Гриффин известна своей непредсказуемостью, и за десять лет сотрудничества с нею руководство CNN неоднократно в этом убеждалось. С 2007-го она вела новогоднее шоу вместе с известным журналистом Андерсоном Купером, и два года подряд раздражала общественность матерными словечками. Терпению боссов канала пришел конец, когда в новогоднюю ночь 2010 года Гриффин в прямом эфире произнесла слово fucking. CNN извинился перед зрителями, и, по слухам, планировал вовсе больше не работать с Гриффин. Однако со временем ее все-таки вернули.

Но куда больший шум вызвала постановочная фотосессия с «головой президента» от эпатажного фотографа Тайлера Шилдса. Трамп назвал поведение ведущей «тошнотворным» и сказал, что ей должно быть стыдно. «Мои дети, особенно мой 11-летний сын Бэррон, испытали из-за этого тяжелое потрясение», — написал он в Twitter. Многие поддержали американского лидера, а Гриффин раскритиковала даже дочь главной конкурентки Трампа на выборах Челси Клинтон. Жест комедиантки не встретил поддержки и у ее коллег на CNN. «Это явно отвратительно и совершенно неуместно», — отметил ее соведущий Купер в Twitter. Примерно о том же говорилось в официальном заявлении CNN, которое распространили позже.

В результате Гриффин была вынуждена извиняться. Она призналась, что зашла слишком далеко, однако CNN уже объявил о расторжении контракта.

Позиция руководства канала показательна, если учесть, что его руководство более чем критично настроено к Трампу. Президент не раз причислял CNN не только к своим личным врагами, но и врагам всего американского народа. Совсем недавно телекомпания отказалась транслировать рекламный ролик Трампа, посвященный 100 дням его президентства. Некоторые посчитали, что теперь, поступив в угоду Трампу, канал пошел на попятную. Поклонники же Гриффит пишут в соцсетях, что не понимают, почему ее уволили.

«Это было непростительно»

В начале года от работы была отстранена сценаристка культового американского шоу Saturday Night Live (SNL), в очередной раз приковавшего внимание миллионов зрителей благодаря пародиям Алека Болдуина на Дональда Трампа. Один из авторов SNL, Кэти Рич оскандалилась после инаугурации президента, на которой присутствовала вся его семья. Тогда в сети обратили внимание на странное поведение Бэррона. Мать Мелания хотела взять мальчика за руку, но он резко ее отдернул. Некоторым показалось нелепым и неожиданное решение ребенка поиграть со своим племянником-грудничком.

«Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении», — написала Рич в Twitter, намеренно затронув больную для США тему убийств в школах.

Скриншот: Twitter

Остроумие Рич оценили далеко не все. В сети отметили, что шутки о поведении Бэррона как минимум некорректны, учитывая слухи о том, что он аутист, хотя родители это и скрывают. После шквала критики в СМИ и соцсетях Рич удалила запись и принесла извинения. «Это было непростительно, и мне очень жаль», — сказала она.

Правда, долго грустить по поводу всеобщего порицания ей не пришлось. Через несколько дней продюсер Дэн Хэрмон (Dan Harmon), известный по телесериалу «Сообщество» и мультсериалу «Рик и Морти», пригласил ее в свою команду.

Посмеялся над терактом

В сети всегда находятся люди, готовые поглумиться над человеческой трагедией. Как правило, это тролли, рассчитывающие завоевать внимание аудитории. Часто на них просто не обращают внимания, но когда подобные издевательства звучат из уст представителей прессы, не заметить это невозможно. Так случилось в июле 2016 года, сразу после теракта в Ницце, в результате которого погибли 86 человек.

Свое мнение решил высказать сотрудник турецкого информационного агентства «Анадолу» Али Кахрыман. Он написал в Twitter, что у грузовика, на котором террорист въехал в толпу отдыхающих, просто отказали тормоза, а в конце поставил веселый смайлик, демонстрирующий, что эта шутка рассмешила его до слез.

Скриншот: Twitter

Но пользователи увидели в твите издевательство над памятью погибших и их близкими. Шутника осудили и потребовали жестко наказать. В результате агентству пришлось выступить с разъяснениями: «Было установлено, что Кахрыман, который являлся не нашим постоянным сотрудником, а фрилансером, разместил крайне безответственный пост на своей странице в Twitter после теракта во Франции, в котором погибли 84 человека. С этим человеком агентство Anadolu разорвало все отношения».

«Минус один укроп»

В июле 2016 года украинская радиостанция «Радио Вести» после трех дней работы уволила шеф-редактора Ирину Гаврилову после поста в Facebook о смерти оперного певца Василия Слипака, который оставил карьеру во Франции и ушел воевать на Донбасс в рядах экстремистов «Правого сектора», где и погиб.

Скриншот: Facebook

Журналистка разместила ссылку на новость о гибели Слипака и подписала ее строкой из украинской народной песни «Пливе кача по Тисині» («Плывет утенок по Тисине»). Еще ранее она прокомментировала смерть депутата от фракции «Укроп» Николая Семеняки: «Минус один укроп».

Скриншот: Facebook

Руководство радиостанции заявило, что эти и другие высказывания журналистки в соцсетях наносят вред репутации «Радио Вести». Гаврилова известна как противница Майдана. В распространенном среди СМИ сообщении говорилось, что на нее пожаловалась команда радиостанции. «Одна из сотрудниц отозвала меня в сторону, в один из кабинетов, и сказала, что "коллектив не хочет работать с ватой, вы должны уйти"», — говорила Гаврилова в интервью «Страна.ua». Однако, по ее словам, при назначении руководство радиостанции знало о ее убеждениях и рассчитывало на то, что она поспособствует выражению на «Радио Вести» разных точек зрения.

«Мистер Одиннадцать»

За свое остроумие в 2014 году поплатился и ведущий индийского канала Doordarshan. Он зачитывал перед камерой новости из Китая и перепутал имя председателя КНР Си Цзиньпина, которое по-китайский пишется как Xi, с римскими цифрами XI, назвав главу КНР «мистер Одиннадцать». Никто так и не понял, пошутил ведущий или просто ошибся, но зрители решили, что это троллинг.

В пользу этой версии говорит тот факт, что директор Doordarshan незамедлительно уволил сотрудника. Как писала The Daily Telegraph, медиаменеджер побоялся международного скандала. Инцидент произошел во время визита китайского президента в Индию, и все внимание было приковано именно к этому событию. К тому же в тот день гость из Китая был приглашен на празднование 64-го дня рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Больные муковисцидозом «слишком соленые»

Случалось, что и российские журналисты портили себе карьеру неуместными шутками. В 2012 году ведущие «Маяка» Алексей Веселкин и Виктория Колосова посвятили утренний эфир рубрики «Болячки» шуткам над больными муковисцидозом. Это тяжелое генетическое заболевание с высокой смертностью.

Обычно ведущие доступным языком рассказывали слушателям о различных недугах. В выпуске про муковисцидоз они пребывали в особом веселом расположении духа. Долго смеялись над названием фермента трипсин, по отсутствию которого у младенцев диагностируют это заболевание. Колосовой показалось забавным, что трипсин созвучен со словосочетанием «три пса».

Порыв остроумия ведущих не миновал и соляных отложений, которые образуются на лице и в подмышечных впадинах заболевших детей. Им посоветовали стряхивать соль в солонку и сравнили соль на бровях детей с инеем на бровях Деда Мороза. Кроме того, ведущие нашли «объяснение» тому, почему больные муковисцидозом не могут стать танцорами: они «слишком соленые», и им нельзя потеть, поскольку «соль разъедает материю». После широкого общественного резонанса ведущих отстранили от эфира, а рубрику закрыли.