Головы сложили в поле

Смерть Шейка Тиоте на тренировке футбольного клуба «Бейцзин Энтерпрайзес» шокировала мир. Бывший игрок английского «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его экстренно доставили в больницу, но не спасли. «Лента.ру» вспоминает коллег 30-летнего футболиста, внезапно умерших на поле.

Марк-Вивьен Фоэ, 26 июня 2003 года.

Один из первых случаев внезапной смерти футболиста, о которой говорил весь мир, произошел летом 2003 года. Тогда во Франции проводился Кубок конфедераций. В полуфинале сборная Камеруна играла с Колумбией. Марк-Вивьен Фоэ, считавшийся одним из самых талантливых африканских футболистов своего поколения, как ни в чем не бывало отбегал 70 минут, после чего неожиданно рухнул на газон.

Видео: oswaldo sanchez / Youtube

Какое-то время он продолжал дышать, но вскоре перестал. Врачи пытались запустить его сердце, но попытки не увенчались успехом. Смерть была зафиксирована через 45 минут после внезапного падения на газон. Причиной послужил сердечный приступ.

Миклош Фехер, 25 января 2004 года.

Спустя ровно полгода после кошмарного случая с Фоэ, произошел еще один идентичный эпизод. 25 января 2004 года венгерский полузащитник Миклош Фехер, выступавший за лиссабонскую «Бенфику», упал без сознания в матче чемпионата Португалии с «Виторией Гимарайнш».

24-летний Фехер вышел на замену на 59-й минуте, поучаствовал в нескольких атаках своей команды, а на 90-й минуте отдал голевой пас. Уже в добавленное время он получил желтую карточку за срыв атаки, поправил волосы, улыбнулся арбитру и... упал на газон. К нему спустя несколько секунд подбежал партнер по команде, в этот момент Фехер уже не дышал.

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Медицинский персонал из-за дождя не мог использовать дефибриллятор, поэтому пытался реанимировать сердце путем непрямого массажа. Медикам даже удалось совершить чудо, они дважды запустили сердце Фехера, но оно остановилось в третий раз. Молодой футболист умер в больнице через полтора часа после первой клинической смерти. Как вскоре сказал главный врач клиники, шансов спасти Миклоша не было изначально. У него была врожденная болезнь сердца — гипертрофическая кардиомиопатия, то есть один из желудочков его сердца был слишком большим для профессионального спорта.

Антонио Пуэрта, 28 августа 2007 года.

Следующий такой случай произошел в августе 2007 года. 22-летний защитник «Севильи» Антонио Пуэрта почувствовал себя плохо на 35-й минуте матча Кубка Испании с «Реалом». Он потерял сознание, но благодаря помощи медиков сумел прийти в себя и покинуть поле самостоятельно.

Уже в раздевалке Пуэрта перенес второй сердечный приступ, после чего его экстренно доставили в одну из больниц Севильи. На следующий день президент клуба Хосе Мария Дель Нидо выступил с заявлением, в котором сообщил, что, несмотря на длительную остановку сердца, жизни Пуэрты ничего не угрожает. Это вселило оптимизм, но напрасно.

Видео: Marina Redondo Moreno / YouTube

Врачи не сумели вернуть молодого футболиста к жизни. 28 августа он умер, не приходя в сознание. В этой трагедии люди обвинили медицинский штаб «Севильи», ведь у Пуэрты и раньше случались обмороки на тренировках, но им не уделили должного внимания.

Официальная причина смерти — болезнь миокарда и аритмия сердца. Через два месяца после трагедии подруга футболиста Мар Рольдан родила сына Айтора Антонио. Одним из первых молодую мать поздравил президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо. Айтор Антонио стал обладателем пожизненного абонемента на стадион «Рамон Санчес Писхуан».

Эндуранс Идахор, 6 марта 2010 года.

В марте 2010 года внезапно умер нигерийский нападающий суданского клуба «Аль-Меррейх» Эндуранс Идахор. В матче на Кубок Судана против «Аль-Амали» 25-летнему футболисту стало плохо. Он упал, потерял сознание и перестал дышать. Идахор умер в карете скорой помощи на пути в больницу. Причина смерти — сердечная недостаточность.

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Пьермарио Морозини, 14 апреля 2012 года.

Душераздирающий случай произошел в апреле 2012 года. Футболист итальянского «Ливорно» Пьермарио Морозини упал на газон в матче серии В против «Пескары». Прежде чем потерять сознание, он в течение нескольких секунд трижды пытался подняться на ноги и продолжить игру, но не сумел.

Медицинский персонал стадиона сразу начал оказывать Морозини первую помощь. Непрямой массаж сердца не помог, другие средства также оказались бессильны.

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Машина скорой помощи некоторое время не могла попасть к месту падения Морозини, так как въезд загораживала машина дорожной полиции, оставленная в неположенном месте. Стюардам пришлось разбивать стекло, чтобы ее отогнать. В итоге помощь задержалась примерно на пять минут.

Затем Морозини отправили в больницу. Согласно слухам, по дороге его удалось привести в сознание, после чего сердце снова остановилось. Футболист скончался в машине скорой помощи на пути в госпиталь. Его сердце пытались вернуть к работе с помощью кардиостимуляторов, но все безуспешно. Футболист перенес три сердечных приступа и умер в 25 лет.