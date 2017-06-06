Эркээни или Кэскил

Якутия — самая большая и одна из самых интересных для путешественников российских республик. Развитие туризма здесь тормозят большие расстояния, отсутствие инфраструктуры (не хватает даже туалетов) и какой-либо рекламы. По просьбе «Ленты.ру» журналисты якутского издания «Наш Университет» подготовили сложный тест на знание истории и географии республики, который поможет путешественникам лучше узнать этот удивительный край.