Беднякам здесь не место

Минфин России размещает второй выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Ведомство Антона Силуанова планирует взять в долг у населения еще 15 миллиардов рублей. Несмотря на то что первый выпуск раскупили очень быстро — всего за месяц вместо планировавшихся шести, — говорить об успехе программы не приходится. Задачи, поставленные Минфином, де-факто не выполнены: граждане с достатком ниже среднего не проявили никакого интереса к «народным облигациям»; вытащить деньги россиян из банковской системы не удалось. Вместо этого правительство фактически создало еще один инструмент для защиты накоплений состоятельных людей.

Бумажный тест-драйв

При этом сам министр финансов вполне доволен итогами выпуска. «Устойчивый спрос на этот инструмент обеспечен несколькими факторами: надежностью и хорошей доходностью. Инфраструктура, которая была создана, тоже неплохо сработала: мы размещали через ВТБ 24 и Сбербанк», — сказал Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. В результате, резюмировал он, принято решение о новой эмиссии с увеличением объема выпуска вдвое.

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Первое размещение «народных» ОФЗ было больше похоже на тест-драйв: попробуйте вложить свои деньги не в банки, а в ценные бумаги, это почти то же самое. Понравится — повторим. И населению, с точки зрения Минфина, действительно понравилось. Другой вопрос, какой именно категории граждан.

«На мой взгляд, "народные" ОФЗ предназначались для прослойки людей, которые уже не хотят держать деньги на депозите в банке, но они еще не понимают, как функционируют биржи, как открывать счет у брокера, они хотят каких-то гарантий», — рассуждает замдиректора Института финансового планирования Сергей Макаров.

По мнению эксперта, если человек держит деньги на депозите в крупном госбанке, но хочет более интересную доходность, у него есть вариант прокредитовать государство, приобретая эти самые ОФЗ-н. «Но человек должен понимать, что вкладывать в эти облигации — все равно что положить их на трехлетний депозит. Нужно ждать до конца погашения — иначе он не получит заявленную доходность», — объясняет Макаров. Действительно, купонный доход по данным бумагам построен таким образом, что в начале выплаты меньше, а в конце — больше. То есть чем позже инвестор предъявит облигацию к погашению — тем ему выгоднее. Лучше всего дождаться конца срока.

Но, как показывает практика, реальными покупателями «тестовых» облигаций для простого народа оказались совсем не простые люди. Обычно предложения всевозможных финансовых вложений для широких масс, в том числе со стороны государства, оканчиваются печально. Вспомнить хотя бы российские «народные IPO», которые имели известные последствия: акции покупались по одной цене, а затем их стоимость резко падала. Вполне возможно, что рядовые граждане, наученные горьким опытом вложений в ценные бумаги, предпочитают теперь просто не рисковать и идти в банк. То ли дело более богатые, а соответственно — более финансово грамотные люди.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости «Целевая аудитория у нас — граждане с достатком ниже среднего, не владеющие финансовой теорией», — говорили в Минфине перед первым размещением ОФЗ-н. На деле бумаги раскупили состоятельные граждане.

Тут вам не Англия

То, что население предпочитает банки фондовому рынку, связано с традициями той или иной страны и само по себе не ведет к каким-то негативным последствиям, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

«Есть разные модели инвестиционного поведения: англосаксонская, где граждане большую часть сбережений вкладывают в фондовый рынок, и континентальная, где господствуют банки. В России распространена континентальная модель, и ничего плохого в этом нет», — говорит Самиев.

В то же время государство давно подталкивает граждан к инвестированию именно в ценные бумаги. С 1 января 2015 года в России начали использоваться Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Гражданин, который завел такой счет, хранит там деньги и проводит операции с ценными бумагами, а также имеет право на налоговые льготы. Только счет должен действовать не менее трех лет, а вычет на НДФЛ предоставляется с суммы не более 400 тысяч рублей. Таким образом за год можно вернуть максимально 52 тысячи рублей уплаченного налога. Это тоже альтернатива депозитам, ее инициировал Банк России.

«В сознании людей "народные ОФЗ" и ИИС воспринимаются как конкурирующие. Это разные инструменты, но оба активно продвигаются государством и выполняют по сути одну функцию: стимулировать граждан к вложению в ценные бумаги», — отмечает эксперт.

Еще одна проблема, с которой столкнулись вкладчики в ОФЗ, — относительно сложная процедура вложения. Приходилось распечатывать и подписывать бумаги, высылать отсканированные документы, не везде оказывалось возможным использование электронной подписи и тому подобное. «Не исключено, что часть инвесторов, решивших приобрести бумаги, передумали на стадии оформления бумаг, поскольку это потребовало много времени», — полагает Самиев.

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС Минфин ждал, что россияне скупят облигации на деньги, которые не лежат на депозитах. В итоге ведомство само положило собранные средства в банки.

Из банки в банки

Парадокс еще и в том, что Минфин, ставивший цель вывести деньги граждан с депозитных счетов, сам разместил средства от продажи «народных ОФЗ» на банковских депозитах. Согласно опубликованному на сайте ведомства отчету, Минфин в лице Федерального казначейства передал банкам на вклады 6,4 миллиарда рублей на 35 дней под 8,75 процента годовых. При этом первый купон по ОФЗ-н составит лишь 7,5 процента. Таким образом, разница в доходности — 1,25 процентного пункта.

Правда, размещение средств на депозитах можно объяснить тем, что вложения в тот или иной момент времени зависят от конъюнктуры, которая сегодня на фондовом рынке не особенно благоприятна. График индекса ММВБ пока идет вниз, и нельзя с уверенностью сказать, что рынок достиг дна и теперь начнется рост. А значит, в нынешних условиях оптимальный вариант размещения народных средств — банковские депозиты. Как только конъюнктура изменится, можно будет вкладывать в ценные бумаги.

Итоговую доходность по ОФЗ-н Минфин обещал относительно высокую: на 0,5 процентного пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых. Мало того, несмотря на рыночную ситуацию финансовое ведомство (через агентов) взяло на себя обязательство по выкупу облигаций в любой момент по цене приобретения, но не выше цены номинала.

Это означает, что «народные ОФЗ» являются довольно хорошим консервативным инструментом с элементом гарантии. Именно такие и ищут состоятельные вкладчики. Но если банковский депозит покрывается страховкой только в том случае, если не превышает 1,4 миллиона рублей, то для этих облигаций никаких ограничений по сумме для обратного выкупа не оговаривается. Правда, в банковском вкладе страхуется не только основная сумма, но и проценты, а тут гарантирован возврат номинала облигации. Зато у богатого клиента больше возможностей для маневра: часть положить в банк, а часть вложить в «народные ОФЗ» и получить неплохую защиту своих вложений.

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Можно ли сказать, что программа Минфина по перекачке вложений рядовых граждан из банков в фондовый рынок провалена? С точки зрения заявленных целей — да, можно. Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский еще в середине мая говорил, что «народные облигации» так и не дошли до массового инвестора: «Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н составляет около одного миллиона рублей. По нашим данным, преимущественно подаются заявки на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 300 тысяч рублей».

С другой стороны, выпуск ОФЗ-н раскуплен, спрос на бумаги есть, даже повышенный. Вопрос только в том, а стоит ли вообще приучать рядовых граждан к вложениям в фондовый рынок? Все, что им нужно от инвестирования, они и так получают в банках. Те же, кто готов к сложным операциям, имеют необходимый уровень финансовой грамотности и аппетит к риску, открывают счета у брокеров.