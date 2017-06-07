Финансы
 
Последние новости
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
Раскрыта правда о вреде и пользе хлеба
Мутко оценил тренерские качества Черчесова
Иордания понизит уровень диппредставительства в Катаре
В российском парламенте удар коалиции в Сирии назвали актом агрессии
«Генерал Ватутин» прошел проверку
Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы
Популярные новости
Раскрыта правда о вреде и пользе хлеба
«Генерал Ватутин» прошел проверку
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
Путин обсудил с эмиром Катара международные проблемы
Минск потребовал объяснений из-за обвинений президента Литвы
В российском парламенте удар коалиции в Сирии назвали актом агрессии
Названы самые частые ошибки при поиске порно

Беднякам здесь не место

Почему правительство провалило программу «народных облигаций»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Минфин России размещает второй выпуск облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Ведомство Антона Силуанова планирует взять в долг у населения еще 15 миллиардов рублей. Несмотря на то что первый выпуск раскупили очень быстро — всего за месяц вместо планировавшихся шести, — говорить об успехе программы не приходится. Задачи, поставленные Минфином, де-факто не выполнены: граждане с достатком ниже среднего не проявили никакого интереса к «народным облигациям»; вытащить деньги россиян из банковской системы не удалось. Вместо этого правительство фактически создало еще один инструмент для защиты накоплений состоятельных людей.

Бумажный тест-драйв

При этом сам министр финансов вполне доволен итогами выпуска. «Устойчивый спрос на этот инструмент обеспечен несколькими факторами: надежностью и хорошей доходностью. Инфраструктура, которая была создана, тоже неплохо сработала: мы размещали через ВТБ 24 и Сбербанк», — сказал Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме. В результате, резюмировал он, принято решение о новой эмиссии с увеличением объема выпуска вдвое.

Первое размещение «народных» ОФЗ было больше похоже на тест-драйв: попробуйте вложить свои деньги не в банки, а в ценные бумаги, это почти то же самое. Понравится — повторим. И населению, с точки зрения Минфина, действительно понравилось. Другой вопрос, какой именно категории граждан.

«На мой взгляд, "народные" ОФЗ предназначались для прослойки людей, которые уже не хотят держать деньги на депозите в банке, но они еще не понимают, как функционируют биржи, как открывать счет у брокера, они хотят каких-то гарантий», — рассуждает замдиректора Института финансового планирования Сергей Макаров.

По мнению эксперта, если человек держит деньги на депозите в крупном госбанке, но хочет более интересную доходность, у него есть вариант прокредитовать государство, приобретая эти самые ОФЗ-н. «Но человек должен понимать, что вкладывать в эти облигации — все равно что положить их на трехлетний депозит. Нужно ждать до конца погашения — иначе он не получит заявленную доходность», — объясняет Макаров. Действительно, купонный доход по данным бумагам построен таким образом, что в начале выплаты меньше, а в конце — больше. То есть чем позже инвестор предъявит облигацию к погашению — тем ему выгоднее. Лучше всего дождаться конца срока.

Но, как показывает практика, реальными покупателями «тестовых» облигаций для простого народа оказались совсем не простые люди. Обычно предложения всевозможных финансовых вложений для широких масс, в том числе со стороны государства, оканчиваются печально. Вспомнить хотя бы российские «народные IPO», которые имели известные последствия: акции покупались по одной цене, а затем их стоимость резко падала. Вполне возможно, что рядовые граждане, наученные горьким опытом вложений в ценные бумаги, предпочитают теперь просто не рисковать и идти в банк. То ли дело более богатые, а соответственно — более финансово грамотные люди.

Тут вам не Англия

То, что население предпочитает банки фондовому рынку, связано с традициями той или иной страны и само по себе не ведет к каким-то негативным последствиям, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев.

«Есть разные модели инвестиционного поведения: англосаксонская, где граждане большую часть сбережений вкладывают в фондовый рынок, и континентальная, где господствуют банки. В России распространена континентальная модель, и ничего плохого в этом нет», — говорит Самиев.

В то же время государство давно подталкивает граждан к инвестированию именно в ценные бумаги. С 1 января 2015 года в России начали использоваться Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Гражданин, который завел такой счет, хранит там деньги и проводит операции с ценными бумагами, а также имеет право на налоговые льготы. Только счет должен действовать не менее трех лет, а вычет на НДФЛ предоставляется с суммы не более 400 тысяч рублей. Таким образом за год можно вернуть максимально 52 тысячи рублей уплаченного налога. Это тоже альтернатива депозитам, ее инициировал Банк России.

«В сознании людей "народные ОФЗ" и ИИС воспринимаются как конкурирующие. Это разные инструменты, но оба активно продвигаются государством и выполняют по сути одну функцию: стимулировать граждан к вложению в ценные бумаги», — отмечает эксперт.

Еще одна проблема, с которой столкнулись вкладчики в ОФЗ, — относительно сложная процедура вложения. Приходилось распечатывать и подписывать бумаги, высылать отсканированные документы, не везде оказывалось возможным использование электронной подписи и тому подобное. «Не исключено, что часть инвесторов, решивших приобрести бумаги, передумали на стадии оформления бумаг, поскольку это потребовало много времени», — полагает Самиев.

Из банки в банки

Парадокс еще и в том, что Минфин, ставивший цель вывести деньги граждан с депозитных счетов, сам разместил средства от продажи «народных ОФЗ» на банковских депозитах. Согласно опубликованному на сайте ведомства отчету, Минфин в лице Федерального казначейства передал банкам на вклады 6,4 миллиарда рублей на 35 дней под 8,75 процента годовых. При этом первый купон по ОФЗ-н составит лишь 7,5 процента. Таким образом, разница в доходности — 1,25 процентного пункта.

Правда, размещение средств на депозитах можно объяснить тем, что вложения в тот или иной момент времени зависят от конъюнктуры, которая сегодня на фондовом рынке не особенно благоприятна. График индекса ММВБ пока идет вниз, и нельзя с уверенностью сказать, что рынок достиг дна и теперь начнется рост. А значит, в нынешних условиях оптимальный вариант размещения народных средств — банковские депозиты. Как только конъюнктура изменится, можно будет вкладывать в ценные бумаги.

Итоговую доходность по ОФЗ-н Минфин обещал относительно высокую: на 0,5 процентного пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых. Мало того, несмотря на рыночную ситуацию финансовое ведомство (через агентов) взяло на себя обязательство по выкупу облигаций в любой момент по цене приобретения, но не выше цены номинала.

Это означает, что «народные ОФЗ» являются довольно хорошим консервативным инструментом с элементом гарантии. Именно такие и ищут состоятельные вкладчики. Но если банковский депозит покрывается страховкой только в том случае, если не превышает 1,4 миллиона рублей, то для этих облигаций никаких ограничений по сумме для обратного выкупа не оговаривается. Правда, в банковском вкладе страхуется не только основная сумма, но и проценты, а тут гарантирован возврат номинала облигации. Зато у богатого клиента больше возможностей для маневра: часть положить в банк, а часть вложить в «народные ОФЗ» и получить неплохую защиту своих вложений.

Можно ли сказать, что программа Минфина по перекачке вложений рядовых граждан из банков в фондовый рынок провалена? С точки зрения заявленных целей — да, можно. Директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский еще в середине мая говорил, что «народные облигации» так и не дошли до массового инвестора: «Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н составляет около одного миллиона рублей. По нашим данным, преимущественно подаются заявки на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 300 тысяч рублей».

С другой стороны, выпуск ОФЗ-н раскуплен, спрос на бумаги есть, даже повышенный. Вопрос только в том, а стоит ли вообще приучать рядовых граждан к вложениям в фондовый рынок? Все, что им нужно от инвестирования, они и так получают в банках. Те же, кто готов к сложным операциям, имеют необходимый уровень финансовой грамотности и аппетит к риску, открывают счета у брокеров.

Григорий Коган

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Народные облигации» скупили состоятельные россияне
Греф купил «народные облигации»
Минфин попробует продать облигации небогатым россиянам без знания рынка
Другие материалы рубрики
Финансы00:0518 мая
Дональд Трамп

Слон в подсудной лавке

Как и зачем Дональд Трамп топит доллар
20:22 6 июня

В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день

18:50 6 июня

Курс катарского риала упал до восьмилетнего минимума

19:37 6 июня

Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита

Финансы00:02 6 июня

А им все Доха

Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
17:09 6 июня

Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса

19:1530 мая

Президент оценил план экономического развития России до 2025 года

15:38 6 июня

Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России

Финансы00:0216 мая
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
16:54 6 июня

Росстат отчитался о резко подорожавших в мае овощах

16:3030 мая

В России насчитали около 6 миллионов граждан с проблемами по кредитам

14:01 6 июня

Россияне рассказали о справедливых зарплатах в разных отраслях экономики

Россия
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
В Думе создадут рабочую группу для подготовки клятвы гражданина России
«Сейчас мы вам устроим!»
Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности
Лавров пошутил о древнейшей профессии
В российском парламенте удар коалиции в Сирии назвали актом агрессии
Чувство глубокого клятвоприношения
Заставят ли присягать на верность России ее новых граждан
Подмосковным жителям предложат отмечать Дни леса и урожая
Все материалы
Мир
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Тимофей Бордачев: Страшный общий дом
Европе придется выбирать между «израилизацией» и сохранением привычных свобод
Семеро против Дохи
Как страны Персидского залива собрались искоренять катарскую ересь
При ударе коалиции погибли двое сирийских военных
Иордания понизит уровень диппредставительства в Катаре
Госдеп обвинил Россию в попытке вмешаться в выборы в Черногории
Нарендра Моди и Владимир ПутинСлоны идут на север
О чем договорились Нарендра Моди и Владимир Путин в Санкт-Петербурге
Все материалы
Бывший СССР
Адам ОсмаевПатриоты без границ
Что стоит за покушением на боевика Адама Осмаева в центре Киева
Минск потребовал объяснений из-за обвинений президента Литвы
Порошенко подписал закон об украинизации телевидения в стране
Брат Ющенко поведал о говоривших по-украински древних греках
Аваков назвал желающих отобрать собственность у олигархов любителями фантастики
В центре Киева активисты притворились трупами в знак протеста против медреформы
В Киеве назвали законным движение украинского лайнера в сторону Ростова-на-Дону
Все материалы
Финансы
Беднякам здесь не место
Почему правительство провалило программу «народных облигаций»
В Госдуме пообещали платить нуждающимся в еде россиянам больше 27 рублей в день
А им все Доха
Как конфликт Саудовской Аравии и Катара скажется на нефтяных ценах
Курс катарского риала упал до восьмилетнего минимума
Счетная палата уличила Венесуэлу в невыплате российского кредита
Fitch отказалось понижать рейтинг Катара из-за дипломатического кризиса
Голикова указала на снижение реального размера пенсий в России
Все материалы
Бизнес
Вышли в рост
В мае сектор услуг продемонстрировал рекордные темпы повышения отпускных цен
Никита Кричевский: Расплата за огрызок
Как «Система» выжала сок и мякоть башкирских активов
Закон о деофшоризации превратил российских миллиардеров в полуизгнанников
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
Компания «ВИМ-Авиа» отменила еще 13 рейсов
GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»
Учения МЧС по ликвидации последствий взрыва в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской оборонеНалог на катастрофу
О новых поборах для бизнеса
Все материалы
Силовые структуры
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
«Останки несовершеннолетних находят каждый год»
Монолог волонтера о похищениях и принуждении детей к попрошайничеству в России
Девять жизней
За что дачник жестоко расправился с соседями в поселке под Тверью
Бомбардировщик B-52 нанес удар по боевикам ИГ в Ираке
«Генерал Ватутин» прошел проверку
В Вашингтоне отклонили протесты Glock по конкурсу на пистолет для армии США
«Генерал Ватутин» пытался уклониться от пограничного досмотра
Все материалы
Наука и техника
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Грязная бумага
Как американские газеты превратились в рассадник лжи
Поматросил и бросил
Засекреченная операционная система от Google заменит Android
Раскрыта правда о вреде и пользе хлеба
Найден безоблачный супернептун
Показана работа нацистской шифровальной машины «Энигма»
На дне Мертвого моря нашли следы древней катастрофы
Все материалы
Спорт
Головы сложили в поле
Как футболисты умирали во время матчей
«Зенит» выразил заинтересованность в возвращении Халка
Мутко оценил тренерские качества Черчесова
Футбольную команду сняли с турнира за похожую на мальчика девочку в составе
Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»
Полузащитник «Барселоны» подрался с журналистом в самолете
Совет «Терека» утвердил переименование клуба в «Ахмат»
Все материалы
Культура
«Обычно женщина в кино является объектом любования»
Крис Пайн о «Чудо-женщине» и сексизме Голливуда
Картина Джорджо Моранди в фильме «Сладкая жизнь» ФеллиниСтакан наполовину Пруст
Что скрывается на дне сосудов Джорджо Моранди
Главные сериалы лета
«Игра престолов», «Защитники» и другие: что смотреть с июня по август
Лидер группы «Кабриолет» попал в ДТП
Победители архитектурного конкурса по реновации получат по 11 миллионов рублей
Актриса Миша Бартон выиграла дело о порномести против своего бывшего парня
Умер сыгравший в 136 эпизодах сериала «Сансет-Стрип, 77» актер Роджер Смит
Все материалы
Интернет и СМИ
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Кэти Гриффин «Минус один укроп»
Как журналисты лишаются работы из-за шуток про власть, инвалидов и трупы
Cаудовская компания превратила женщин в бикини в надувные мячи из-за цензуры
Найдено хранилище самых «отвратительных» фотографий в интернете
Медведь забрался в дом, сыграл на фортепиано и стал звездой соцсетей
Названы самые частые ошибки при поиске порно
Все материалы
Ценности
Наперегонки со временем
Самые яркие моменты московского ралли ретрокаров L.U.C Chopard
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
На иголках
Любители татуировок рассказали об их скрытом смысле и значении
Лаборатория MB&F посадила инопланетян в часы
Ralph Lauren создал «золотую» сумку специально для России
Марка adidas StellaSport показала одежду для креативных тренировок
«Самый красивый преступник США» стал лицом Philipp Plein
Все материалы
Путешествия
Швейцарский синдром
Почему россияне поехали в Альпы заниматься спортом
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Эркээни или Кэскил
Сложный тест на знание истории и географии Якутии
Российский путешественник совершит шестимесячный поход вдоль всей Волги
Газета рассказала о семи местах для бесплатного отдыха по всему миру
Названы самые недорогие города России для путешествий в летние выходные
Пассажиры выпрыгнули из самолета в Австралии из-за записки в туалете лайнера
Все материалы
Из жизни
«Невозможно стать человеком другой национальности»
История психиатра из России, который перебрался в Израиль, а затем в США
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Собака на тракторе придавила 70-летнего хозяина-мультимиллионера
У Джорджа и Амаль Клуни родилась двойня
Весь мир любит единорога
Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом
Гигантская фигура Терезы Мэй показала Европе непристойный жест
Все материалы
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
5 конкурентов новой Mazda CX-5
Лучшие кроссоверы стоимостью до двух миллионов рублей
Сумасшедшие «каблучки»
Невероятные фургончики из Японии, но очень-очень маленькие
Гонка героев
Кожей чувствуем магию «500 миль Индианаполиса»
Прыжок 10-тонного гоночного «КАМАЗА» на 40 метров показали на видео
Компания Renault назвала рублевые цены на новый Koleos
Американцы построили эксклюзивный Land Rover Defender с V8
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы