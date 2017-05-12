«Народные облигации» скупили состоятельные россияне

Облигации федерального займа (ОФЗ-н) для населения пока так и не дошли до массового инвестора. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский, передает Rambler News Service.

«Средний объем заявки на приобретение ОФЗ-н составляет около одного миллиона рублей. По нашим данным, преимущественно подаются заявки на приобретение ОФЗ-н на сумму, превышающую 300 тысяч рублей. Таким образом, ОФЗ-н пока еще не дошли до массового инвестора», — отметил он.

Материалы по теме Ушли в народ Зачем правительство начало занимать деньги у россиян

26 апреля стартовала продажа дебютного выпуска «народных облигаций». Их можно приобрести в Сбербанке и ВТБ 24. В Минфине говорили, что условия выпуска ОФЗ-н являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.

Месяцем ранее Вышковский говорил, что целевая аудитория ОФЗ-н — россияне с достатком ниже среднего, не владеющие глубокими знаниями и пониманием функционирования финансового рынка.

В феврале глава финансового ведомства Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.