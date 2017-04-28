Минфин отверг возможность уклонения от налогов с помощью «народных облигаций»

Возможность уклонения от уплаты налогов во время операций с «народными облигациями» исключена. Функции налогового агента будут выполнять банки, которые продают ценные бумаги. Об этом в пятницу, 27 апреля, заявили в Минфине, сообщает Rambler News Service.

«Банк рассчитывает и удерживает суммы подлежащих уплате гражданами налогов по ОФЗ, также как и по всем другим ценным бумагам, которые физические лица приобретают через банк как брокера», — говорится в сообщении Минфина.

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Ранее 28 апреля газета «Коммерсантъ» писала о том, что инвестиции в «народные облигации» могут быть непрозрачны для налоговиков. В результате инструмент может быть использован для сокрытия своих активов, отмечало издание.

26 апреля стартовала продажа дебютного выпуска облигаций федерального займа для населения. Сбербанк и ВТБ 24 разместили в первый день выпуска ценных бумаг для физических лиц на общую сумму 696,807 миллиона рублей.

В Минфине считают, что условия выпуска «народных облигаций» являются щедрыми. Ведомство намерено обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.