Банки продали «народные» облигации на 700 миллионов рублей

Сбербанк и ВТБ 24 разместили в первый день выпуска облигации федерального займа (ОФЗ) для физических лиц («народные» облигации) на общую сумму 696,807 миллиона рублей. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщается в пресс-релизе на сайте «Ваши финансы».

Цена размещения составила 100 процентов от номинала, а доходность до погашения – 9,02 процента.

Минфин России оценил результаты первого дня размещения выпуска ОФЗ положительно. По информации банков-агентов, объем заявок, поданных 27 апреля гражданами на покупку бумаг, заметно превысил фактический объем размещения.

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Причиной тому является невозможность исполнения заявок из-за того, что граждане не исполнили все необходимые формальности. Например, обязанность покупателя обеспечить поступление денежных средств на брокерский счет для покупки облигаций.

Заявки, которые не будут исполнены в этот день, могут быть реализованы позднее. Продажа облигаций первого выпуска продлится в течение полугода.

25 апреля глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский заявил, что условия дебютного выпуска ОФЗ для физических лиц являются щедрыми. Ведомство заявило о намерении обеспечить доходность на 0,5 процентных пункта выше классических трехлетних ОФЗ — 8,5 процента годовых.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов выразил надежду на то, что россияне будут покупать облигации на средства, не лежащие на банковских депозитах. «Конечно, нам хотелось бы, чтобы это были ресурсы, которые еще не в банковской системе, так называемые деньги из-под подушек», — говорил он.