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«Повезло, что Мединский обратил внимание на наш коллектив»

Михаил Турецкий о государственной поддержке искусства

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Михаил Турецкий
Михаил Турецкий
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Этот год для народного артиста России, основателя и руководителя «Хора Турецкого» был насыщенным: проект «Праздник песни» отмечен правительственной премией за достижения в области культуры за 2016 год, а накануне 9 Мая в самом сердце Берлина коллектив представил программу «Песни Победы». «Лента.ру» поговорила с Михаилом Турецким о новаторстве в хоровом искусстве, значении государственной поддержки и готовящихся выступлениях на День России.

«Лента.ру»: Выступление «Хора Турецкого» на площади Жандарменмаркт — в непосредственной близости от здания Рейхстага, — безусловно, один из самых ярких, мощных, революционных проектов года. Как вам это удалось?

Турецкий: Секрет удачи, как мне кажется, состоит в том, что при определенном стечении обстоятельств мы поверили в себя и в то, что невозможное возможно. Для нас было важно показать свою творческую и идеологическую суть — позитивную, миротворческую, направленную на созидание, на укрепление отношений. Иными словами, мы хотели растопить лед недоверия и создать мост дружбы.

Кроме того, для меня данный проект — дело чести. Мой отец прошел всю войну, провел 900 дней в окопах, был участником прорыва блокады Ленинграда. Войну закончил в Берлине, пешком дошел до Москвы. И в 2008 году во время празднования его 95-летия я пообещал, что спою песни Победы на центральной площади Берлина. Он тогда сказал: «Тебе не дадут». И вот спустя девять лет… Нам как-то повезло, что правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер — человек нового формата мышления — дал свое разрешение. К сожалению, папа не дожил до этого момента. Но я уверен, что он все видел…

Как бы вы сформулировали основной посыл, идеологическую составляющую программы «Песни Победы»?

Я убежден, что сегодня Россия и Германия, Евросоюз, Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки должны объединиться для того, чтобы сохранить хрупкий мир. Объединиться для борьбы с фашизмом, с терроризмом, ксенофобией, насилием.

«Песни Победы» до Берлина звучали на открытых площадках для большой аудитории?

Проект «Песни Победы» родился в России, пару лет назад мы создали такой спецпроект специально к празднованию 70-летия Победы и реализовали его в Москве на Поклонной горе, собрав около 150 тысяч человек. Люди привыкли, что такого рода тематические концерты на площадях традиционно проводятся по принципу «сборной солянки»: один коллектив исполняет одну песню, за ним — другой артист. А мы объединили песни в единый проект с единой концепцией, режиссурой, с разогревом и кульминацией и подали его на едином дыхании.

Важная деталь — когда проект сосредоточен в одних руках, режиссуру выстроить проще. В «Хоре Турецкого» и в SOPRANO у нас 19 вокалистов, и мы соединили в этой программе все самые яркие, харизматичные, талантливые песни на тему Победы. Сюда вошли не только песни военного времени, но и послевоенные, довоенные — их объединяет дух геройства, патриотизма, сила русского оружия.

На Поклонной горе мы увидели, как целая площадь — десятки тысяч голосов! — поет вместе с нами. Этот народный проект получил поддержку аудитории, которая хочет не просто слушать, но и участвовать. А цементирующей песней в программе стал «Бухенвальдский набат». Лейтмотив песни и отчасти девиз программы: «Люди мира, будьте зорче втрое — берегите мир!»

Программе «Песни Победы» определенно есть «куда расти»…

И в министерстве иностранных дел, и в правительстве Москвы, и в министерстве культуры России оценили созидательную суть нашего проекта, его миротворческое и дипломатическое наполнение. Я вижу, что желание продвигать этот проект дальше есть. Не так давно мы обсуждали с Сергеем Викторовичем Лавровым возможности привезти «Песни Победы» в 2018 году в США и продолжать развивать проект, выступая ежегодно в разных странах. Ведь это послание мира и миру!

Мы с удовольствием выступим в европейских столицах. Благо, у нас есть надежный партнер — министерство культуры. Я считаю везением тот факт, что Владимир Ростиславович Мединский обратил свое время внимание на наш коллектив и доверил нам проект «Праздник песни» в рамках празднования 300-летия Омска. И мы не подвели! (улыбается) Праздник прошел успешно, центральная площадь города была заполнена до горизонта, люди пели и были заряжены на позитив.

Этот проект был недавно отмечен государственной премией правительства России.

«Праздник песни» — национально-патриотический проект, направленный на эмоционально-духовное возрождение России. Это уникальный музыкальный формат — когда десятки тысяч человек поют любимые песни нескольких поколений хором вместе с «Хором Турецкого». Идея таких праздников зародилась во время творческой встречи с президентом России Владимиром Путиным. За 2015-2017 годы мы провели «Праздники песни» в 30 городах России и 15 городах Казахстана, собрав более двух миллионов зрителей.

Это априори недешевое, «затратное» мероприятие.

Подготовить и провести такую программу на открытой площадке, где соберутся десятки тысяч человек, на безвозмездной основе, за свой счет невозможно. Потому что нужна сцена, звук, свет, производственные расходы, декорации, экраны, видеоконтент, техника, генератор, репетиционный процесс, расходы на прилет, охрану, размещение, питание. Когда нельзя продать билеты — кому-то приходится платить. Поэтому у нас есть партнеры. И я очень благодарен министерству культуры за активную помощь и поддержку. Так, после «Праздника песни» в Омске министр отметил, что такими мероприятиями мы создаем прибавочную стоимость — иными словами, на единицу вложенных государственных средств приходится колоссальный эмоциональный подъем большого количества людей.

По-видимому, это тот самый случай, когда цели оправдывают средства.

Действительно, за этим стоит духовно-просветительская функция, любовь к Родине, гордость за свою культуру, сближение, лояльность, доброе отношение друг к другу. Когда люди поют — они становятся лучше. Когда человек поет в людском море — он чувствует себя счастливым. Недавно я принял участие в благотворительном марафоне «Бегущие сердца». Я преодолел дистанцию и понял, когда ты один — ты не так бежишь. А тут тебя толпа несет — это такой мощный подъем!

И с народным караоке та же история. Я выхожу на площадь и ощущаю, как она «дышит» в едином порыве, энергетика зашкаливает, масштаб потрясает. Я говорил об этом на церемонии награждения в Кремле, когда президент вручал мне орден Дружбы. Я сказал, что наш проект «Праздник песни» развивается и я ощущаю, что мы, я и мой коллектив — орудие. Творческое. Я боюсь слова «политическое», но оно определенно имеет отношение к созидательной энергии.

Вот сила Казахстана, например, в том, что там живет огромное количество представителей разных национальностей и они научились лояльно друг к другу относиться. И на мусульманский праздник Навруз приходят христиане, а яйца на Пасху там красят вместе с мусульманами. Сила в единстве. У нас в России такая же история. Такие праздники призваны объединять людей, представляющих разные социальные слои и возраст, разный уровень культуры и образования, разные политические и религиозные воззрения.

Программы «Хора Турецкого» не назовешь чисто развлекательными. Как вы строите репертуарную политику?

У нас зачастую вся индустрия медийная стоит на том, чтобы развлечь толпу. И это делается в борьбе за рейтинг. Несмотря на это, мы стараемся еще и, скажем так, пристроить свое музыкальное образование. Мы же не зря учились! У меня широчайший музыкальный кругозор, который начал формироваться в хоровом училище имени Свешникова, потом на дирижерско-хоровом факультете имени Гнесиных и далее в аспирантуре на симфоническом дирижировании. Я всегда хотел быть музыкантом. Люблю классику. Будучи студентом, я также любил думать о запрещенных материях — впитал и пропустил через себя весь рок 50-80-х годов и другие неклассические направления.

Это было до вашего мужского хора при Московской хоральной синагоге, который стал основой платформой для «Хора Турецкого»?

Да, тогда я был студентом Гнесинки. Уже тогда я понимал, какие песни из мировых хитов нужно петь в России. Здесь, конечно, не только образовательная функция, но и желание удивить публику — латиноамериканской музыкой, французским шансоном, американским джазом. Я чувствовал, что на одной классике мне лично будет скучно. И понимал, что, несмотря на то, что классика — это огромный океан, у хорового искусства все равно есть какие-то ограничения, особенно если мы говорим о песнях, написанных для хора, для мужского хора. И в опере у оперного артиста тоже есть ограничения.

По теории Карла Маркса это называется профессиональным идиотизмом, когда человек из года в год вытачивает одну и ту же деталь. Мне близка эта теория, и меня привлекает синтез. В хоровом искусстве есть риск замкнуться в рамках одного жанра и бегать по кругу, как цирковые лошади. Поэтому я пошел дальше и добавил рок, мюзикл, оперетту, шансон, фольклор, эстраду, классику и нашел свои формы, обогащая музыку нашим фирменным многоголосием.

Таким образом, репертуарных ограничений для вас нет.

Мы полезли во все жанры, причем я не боюсь этого слова «полезли». Так бы сказали наши критики — «полезли»! Опираясь на свой внутренний кодекс чести классического музыканта, я всегда помню о принципе «не навреди». Потому что все равно внутренний цензор существует, и я опираюсь на свое музыкальное образование и многолетний опыт. Я могу пропустить через себя любую музыкальную консистенцию, проанализировать ее, из чего она состоит, и разложить ее по полочкам как теоретик и композитор. А чувство меры — так соединить все эти ингредиенты, чтобы не было безвкусицы, — основывается опять же на музыкальном образовании.

Так, мы соединяем «Реквием» Джузеппе Верди и музыку группы Rammstein, XXI и XIX век в единое произведение. И оно получает социальный статус, отклик, профессиональную оценку. Сочетание молитвы и рока очень современно звучит, причем и энергетика молитвы сохраняется, и звучит она сквозь современную пульсацию биения жизни, которая есть у Rammstein.

Как вам удается сочетать новаторские музыкальные решения и кровную заинтересованность развивать «народное караоке» в стране?

Народное караоке — другая грань. Произведения на стыке жанров — это наши изыскания, и мы, конечно, даже на открытых площадках стараемся дать слушателям какую-то классическую, образовательную инъекцию. Несколько произведений, чтобы показать голоса, чтобы продемонстрировать свой уровень. Чтобы это было не просто выступление народного коллектива, который «с вами споет». Далее формируются уважение, доверие к нам. И мы уже выбираем песни, которые считаем нужным напомнить людям, освежить в их памяти, дать какой-то определенный импульс. Потому что многие из этих песен должны переходить к подрастающему поколению.

Какие песни вы имеете в виду?

С чем наше подрастающее поколение соприкасается? С произведениями, которые нацелены преимущественно на рейтинг. Какой-то идеи или идеологии они особенно не несут. Там хорошие ритмы, приятная музыка, но, как правило, там нет «нетленок», которые войдут в историю. А мы вытаскиваем эти «нетленки» и передаем их детям.

Моя средняя дочь сейчас увлечена советской, российской песней, ее интересуют песни в исполнении Евгения Мартынова на стихи Андрея Дементьева. Например, песня «Лебединая верность», это категория «0+», потому что детям в 7-9-летнем возрасте уже понятно, о чем она. Есть масса прикольных хитов, которые многие их нас могут напевать, а через пару месяцев забыть и не вспомнить. Моему ребенку, например, это вообще не нужно. А «Лебединая верность» нужна, потому что эта песня формирует определенный нравственно-этический кодекс.

Вы ощущаете государственную поддержку — не разовую, а в более широком смысле?

Несмотря на то что новаторские идеи трудно продвигать, развивать, я чувствую, что нас понимают и поддерживают. Мы знаем, что во многом должны опираться на самих себя, но наличие надежного партнера имеет огромное значение.

Синергия — это объединение энергий. Я вижу, как меняется государственная политика на самом высоком уровне в разных сферах культуры: проходит больше театральных фестивалей, гастролей, растет интерес к балету, музыке. Ситуация за последние годы меняется в лучшую сторону. Я счастлив, что у нас с министром культуры Владимиром Мединским есть контакт. Я объясняю это тем, что Владимир Ростиславович тоже человек инновационный, новатор. Я отношусь к нему с глубоким уважением, потому что это не чиновник-партократ, а человек, которому не все равно. Я вижу, что он работает не ради галочек и не стремится всеми силами сохранить кресло, боясь нарваться на острые углы и попасть в невыгодное для себя положение. Министр — человек, готовый идти на риск, когда этот риск оправдан.

Взаимопонимание и поддержка у нас и с департаментом культуры Москвы. Мы как подведомственное учреждение делаем много совместных праздников. Недавно, 9 мая, в рамках праздничного концерта спели вместе с руководителем департамента Александром Кибовским песню «Хотят ли русские войны».

Нет сомнений, что на День России — 12 июня — у «Хора Турецкого» запланированы концерты.

Мы примем участие в празднике на Красной площади в Москве. А накануне, 11 июня, выступим с большой программой в Красноярске. А народное караоке в полном объеме, которое я хочу показать слушателям, при поддержке Минкультуры мы представим на Дворцовой площади в Петербурге 30 июля в рамках Дня Военно-морского флота России. Это будет глобальный праздник, мы рассчитываем собрать порядка 100 тысяч человек.

Беседовала Лидия Крымова

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