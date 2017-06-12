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Елена и Десима

Интереснейшие и курьезнейшие моменты прошедшего «Ролан Гаррос»

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Елена Остапенко
Елена Остапенко
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Париже завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема» по теннису — «Ролан Гаррос». О суперсенсации Елены Остапенко, десятом титуле Рафаэля Надаля, прорыве Карена Хачанова, травме Давида Гоффена и многом другом — в материале «Ленты.ру».

Титул Рафы.

Главный итог турнира, при всем уважении к Елене Остапенко, — очередной титул Рафаэля Надаля. Он оформил десиму (в десятый раз победил на «Ролан Гаррос») и в очередной раз побил свои же рекорды — до Рафы больше всех на РГ побеждал швед Бьорн Борг — шесть раз.

В решающем матче Надалю противостоял швейцарец Станислас Вавринка, взявший титул на Открытом чемпионате Франции в 2015 году. Стэн до вчерашнего дня ни разу не проигрывал в финалах турниров «Большого шлема», одержав три победы, но с Рафой на корте Филиппа Шатрие сражаться ему оказалось не под силу. 31-летний испанец победил со счетом 6:2, 6:3, 6:1 и подтвердил свой статус короля грунта и одного из лучших теннисистов в истории. Теперь на счету Рафы 15 побед на турнирах «Большого шлема». Больше только у Роджера Федерера (18).

Титул Рафы
Видео: Roland Garros / YouTube

Сенсация Остапенко.

Если победа Надаля была ожидаема и почти неизбежна, то титул Елены Остапенко — одна из крупнейших теннисных сенсаций за последние годы. 20-летняя уроженка Риги в Париже завоевала свой первый трофей в карьере и сразу на «Шлеме»! До этого она три раза добиралась до финалов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и всякий раз терпела поражение.

По ходу нынешнего «Ролан Гаррос» Остапенко восхитила многих своей отчаянной атакующей игрой, пик которой пришелся на финальный матч. В нем латвийке противостояла уже опытная Симона Халеп, в 2014 году проигравшая в финале Марии Шараповой. Сейчас румынка считалась явной фавориткой, а чешка Каролина Плишкова, уступившая Халеп в полуфинале, заявила, что поставила бы все свои деньги на победу Симоны над Остапенко.

Сенсация Остапенко
Видео: Roland Garros / YouTube

Она ошиблась, как и букмекеры. Остапенко показала ультраатакующий теннис и переломила невероятно тяжело складывавшийся матч. Халеп выиграла первый сет 6:4 и вела 3:0 во втором, в этот момент коэффициент на победу латвийки перевалил за 20, но чудеса в спорте иногда случаются. Остапенко начала пробивать по линиям и сыграла в лучший теннис в свой жизни. За матч Елена 57 раз пробила навылет против 10 у Халеп. Решающее очко молодая теннисистка завоевала приемом слева по линии и стала самой молодой чемпионкой на турнире «Большого шлема» с 2006 года, когда на US Open победила 19-летняя Шарапова. Для Марии тот титул стал уже вторым, в 2004-м она выиграла Уимблдон.

Везет тому, кто везет.

Остапенко играла в финале настолько уверенно и агрессивно, что переманила на свою сторону госпожу удачу. В решающем сете при счете 3:3 мяч после удара Елены попал в сетку и перевалился на сторону Халеп, принеся латвийке решающее преимущество. Благодаря тому нет-болу счет стал 4:3 в пользу Остапенко, а румынка настолько пала духом, что не выиграла больше ни гейма. Впрочем, турниры «Большого шлема» редко выигрываются без удачи.

Везет тому, кто везет
Видео: Roland Garros / YouTube

Баранка для Джоковича.

Одно из главных разочарований турнира — Новак Джокович. Ровно год назад он выиграл «Ролан Гаррос» впервые в жизни и оторвался от преследователей по очкам более чем в два раза, но за год все сильно изменилось. 30-летний серб взял в команду некоего религиозного гуру, расстался со всем тренерским штабом и сдал в плане спортивных результатов настолько, что впервые с 2009 года оказался за пределами первой тройки рейтинга.

В четвертьфинале завершившегося турнира Новак вчистую проиграл 23-летнему австрийцу Доминику Тиму (6:7, 3:6, 0:6). Не осталось незамеченным и то, что он, женатый человек, отчего-то решил отправить два букета роз в женскую раздевалку «Ролан Гаррос»-2017. Что значит этот жест Джоковича, остается только гадать

Баранка для Джоковича
Видео: Roland Garros / YouTube

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Прорыв Хачанова.

Для россиян турнир получился не слишком успешным: почти все вылетели еще на первой неделе, но поводы для оптимизма все же есть. 21-летний Карен Хачанов дебютировал в основной сетке «Ролан Гаррос» и сходу дошел до четвертого круга, обыграв 14-ю ракетку мира Томаша Бердыха и уступив лишь номеру один мирового рейтинга британцу Энди Маррею. Этот результат вполне можно назвать прорывным для россиянина. В обновленном рейтинге ATP он вошел в топ-40, но его амбиции этим отнюдь не ограничиваются.

Травма Гоффена.

Омрачила турнир обидная травма бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга с аргентинцем Орасио Себальосом. В первом сете при счете 5:4 в свою пользу он побежал за мячом и подвернул ногу. 26-летний бельгиец покинул корт лишь с помощью врача.

Курьезы на ранних стадиях.

Турнир был ослаблен не только отсутствием Марии Шараповой, Серены Уильямс и Роджера Федерера, но и поражениями в первом круге первой ракетки мира среди девушек Ажелик Кербер, ярчайшего юниора Саши Зверева и первой ракетки Франции Жо-Вилфрида Цонга.

Если неудачу Кербер можно объяснить ее не лучшей формой в текущем сезоне и хорошей готовностью Екатерины Макаровой, то поражение Цонги от аргентинца Ренцо Оливо — это из области фантастики. Может быть тысяча причин для плохого выступления теннисиста в отдельно взятый день и час, но если позволить Цонге сыграть с Оливо еще пять раз, вряд ли аргентинец возьмет хотя бы сет.

Звереву же не повезло с жеребьевкой. 20-летний немец блестяще провел грунтовый сезон, выиграл турнир серии «Мастерс» в Риме и подходил к «Ролан Гаррос» в статусе одного из фаворитов, но в первом круге ему противостоял матерый испанец Фернандо Вердаско. Если этот зубр ловит свою игру, шансов нет почти ни у кого. Расстраиваться Саше не стоит, он уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, вошел в топ-10, и у него впереди еще немало турниров «Большого шлема».

Михаил Потапов

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