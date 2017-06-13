Воины маори

В преддверии стартового матча Кубка конфедераций «Лента.ру» знакомит читателей с первым соперником сборной России на турнире — командой Новой Зеландии. Чем знаменит тренер островитян, кто из игроков главная звезда команды, что роднит Новую Зеландию и Северную Осетию — в материале «Ленты.ру».

История

Сборная Новой Зеландии приехала на свой четвертый Кубок конфедераций. В предыдущих девяти матчах новозеландцы звезд с неба не хватали: одна ничья и два гола — вот и весь позитив, вынесенный футболистами из опыта выступлений на турнире.

Впервые Новая Зеландия сыграла в Кубке конфедераций в Мексике в 1999 году (тогда соревнование еще не имело жесткой привязки к месту и не считалось репетицией чемпионата мира, как сейчас). Островитяне оказали достойное сопротивление американцам, уступив 1:2, а затем не ударили в грязь лицом в поединках с сильными мира сего — немцами и бразильцами. Обе встречи завершились поражением новозеландцев — 0:2.

Кубок Конфедераций 2017 года

Расписание матчей с участием сборной Новой Зеландии 17 июня. 18:00. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург Арена»

Россия — Новая Зеландия 21 июня. 21:00. Сочи. «Фишт»

Мексика — Новая Зеландия 24 июня. 18:00. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург Арена»

Новая Зеландия — Португалия

Четыре года спустя во Франции сборная Новой Зеландии потерпела два сокрушительных поражения от хозяев турнира (0:5) и от японцев (0:3), а завершила бесславный поход, забив второй мяч на Кубках конфедераций. Впрочем, это не спасло команду от очередной неудачи — на этот раз во встрече с колумбийцами (1:3).

В ЮАР-2009 новозеландцы стартовали со знакомых им 0:5 от испанцев, затем выступили в роли прилежных гостей и сдались на милость южноафриканцам (0:2). В третьем матче состоялась единственная ничья сборной Новой Зеландии в истории Кубка конфедераций — 0:0 с Ираком.

В Бразилию в 2013-м новозеландцы не поехали, уступив в полуфинале Кубка конфедерации футбола Океании (ОФК) сборной Новой Каледонии. Островитяне реабилитировались в 2016-м, выиграв титул чемпионов ОФК пятый раз в истории. All Whites (такое прозвище по аналогии с регбийной сборной — All Blacks — носят их футбольные соотечественники) выиграли все три матча группового этапа, а вот в плей-офф у них начались проблемы. Команду ослабили травмы, но новозеландцы отомстили Новой Каледонии в полуфинале — 1:0. В финале сборная Новой Зеландии одолела команду Папуа — Новой Гвинеи по пенальти — 4:2.

Состав

Вратари: Глен Мосс («Ньюкасл Джетс»), Стефан Маринович («Унтерхахинг»), Тамати Уильямс («Валвейк»).

Защитники: Томми Смит («Ипсвич Таун»), Сэм Бразертон («Сандерленд»), Сторм Ру («Сентрал Кост Маринерс»), Михаэл Боксолл («Суперспорт Юнайтед»), Кип Колви («Сан-Хосе Эртквейс»), Темистоклис Цимополутос («Яннина»), Эндрю Дюрант, Томас Дойл (оба — «Веллингтон Феникс»), Деклан Винне («Ванкувер»), Дэн Ингем («Брисбен Роар»).

Полузащитники: Клейтон Льюис («Окленд Сити»), Майкл Макглинчи, Алекс Артур Руфер (оба — «Веллингтон Феникс»), Райан Томас («Зволле»), Билл Туилома («Марсель»), Марко Рохас («Мельбурн Виктори»).

Нападающие: Монти Марк Паттерсон («Ипсвич Таун»), Шейн Смелц («Борнео»), Крис Вуд («Лидс Юнайтед»), Коста Барбарусес (без команды).

Звезда

Специалисты новозеландского футбола путаются в показаниях: одни выделяют 25-летнего голкипера немецкого «Унтерхахинга» Стефана Мариновича, другие — 27-летнего нападающего греческого происхождения Косту Барбарусеса, успевшего в свое время поиграть за владикавказскую «Аланию». По нашим ощущениям, гордое звание звезды оправдывает лишь 25-летний форвард «Лидса», лучший бомбардир сезона в чемпионшипе Крис Вуд.

Уроженец Окленда перебрался в Англию в неполные 17 лет. Почти двухметрового форварда (рост 191) в академию «Вест Бромвича» привез Роджер Уилкинсон. С первых дней новозеландец зарекомендовал себя как забивной форвард, поэтому довольно быстро состоялся его дебют в АПЛ. В апреле 2009 года 17-летний Вуд вышел на поле «Фрэттон парк» в матче против «Портсмута». Таким образом, Крис стал пятым новозеландцем, сыгравшим в АПЛ.

Крис Вуд Фото: Anthony Au-Yeung / Getty Images

И хотя побороться за место в основе «Вест Бромвича» форварду не удалось, да и «Дрозды» по итогам сезона 2008/2009 покинули АПЛ, нападающий тем не менее подписал первый профессиональный контракт с клубом на два года, а в декабре 2009-го продлил его еще на полтора. Осенью того же года Вуд забил первый мяч за «Вест Бромвич»: 15 сентября мощным ударом с 25-метров Крис поразил ворота «Донкастер Роверс» и открыл счет голам в Чемпионшипе.

Впрочем, в начале 2010 года после удачного старта в «Вест Бромвиче» у Криса Вуда начались долгие пятилетние странствия: он успел поиграть в семи (!!!) клубах, в том числе за «Лестер Сити», где высоченный форвард вытеснил из состава самого Джейми Варди, о котором в те годы слышали только преданные фанаты «Лис».

1 июля 2015 года новозеландец присоединился к «Лидс Юнайтед», с которыми подписал четырехлетний контракт и в полной мере раскрыл бомбардирский потенциал. В 80 матчах за «Лидс» нападающий забил 40 мячей, а в минувшем сезоне стал лучшим снайпером Чемпиошипа, второго по силе английского чемпионата. Впрочем, подвиги нападающего все равно не позволили «Юнайтед» поспорить за выход в АПЛ: сезон 2016/2017 «Лидс» закончил на седьмом месте.

Кубок конфедераций — хороший шанс для форварда попасть на карандаш клубам АПЛ. В составе национальной сборной он сыграл 47 матчей, забив 19 мячей. В отсутствие травмированного Рида Крис Вуд наверняка наденет капитанскую повязку.

Тренер

Энтони Хадсон — самый молодой тренер из тех, кто приехал на Кубок конфедераций 2017 года.

Англичанин родился 11 марта 1981 года в американском Сиэтле в семье бывшего игрока «Челси» и «Арсенала» Алана Хадсона. С ранних лет отец определил сына в молодежную систему клуба английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм», но Энтони там так и не пришелся ко двору. Когда ему исполнилось 17 лет, «Юнайтед» отдали игрока в аренду в «Лутон», где футболист провел три года и отправился покорять голландский чемпионат в клуб Первого дивизиона НЕК, с которым подписал двухлетний контракт. Но уже спустя полгода Энтони вернулся в родную Англию. Не сумев найти приемлемых вариантов, Хадсон вновь собрал вещи и уехал в 2006 году в США, где устроился в полупрофессиональный клуб «Уилмингтон» из Северной Каролины. Сыграв 10 матчей за новую команду, Энтони Хадсон принял нелегкое, но правильное решение: завершить недолгую профессиональную карьеру.

Энтони Хадсон

Но нет худа без добра. В США Энтони сделал первые шаги в качестве тренера: сначала он помогал главному тренеру «Уилмингтона», а в 2008 году получил предложение возглавить клуб «Мэриленд» из той же третьей лиги, став в 27 лет самым молодым тренером США. Проработав в «Мэриленде» два сезона и не добившись серьезных успехов, Энтони вновь вернулся в Англию, где в 2011 году непродолжительное время возглавлял дубль «Тоттенхэма». Поговаривают, что недюжинный тренерский талант в Хадсоне разглядел сам Харри Рэднапп, возглавлявший в то время «шпор», и даже сравнивал его с молодым Моуринью. Кстати, во время сезона 2012/2013 Хадсон ездил на стажировку к португальцу в «Реал» и к Марсело Бьелсе — в «Атлетик».

В марте 2012 года Хадсон уехал в Бахрейн, где работал сначала с молодежной, а затем и с национальной сборной страны. С командой U23 он выиграл Кубок Персидского залива, а в октябре 2013 попал в шорт-лист претендентов на место главного тренера сборной Дании. Взяв бронзу на чемпионате Федерации футбола Западной Азии 2014 года, Хадсон был замечен селекционерам Новой Зеландии, а в августе 2014 года представлен в качестве главного тренера национальной команды и одновременно олимпийской сборной страны.

На первых порах Хадсон добился, пожалуй, главного успеха: вернул Новой Зеландии в 2016 году титул лучшей команды континента, утерянный в 2012 году при предшественнике Хадсона — Рики Херберте. В финале турнира подопечные английского специалиста лишь в серии пенальти обыграли сборную Папуа — Новая Гвинея.

Кубок конфедераций 2017 — пожалуй, первое серьезное испытание в тренерской карьере Энтони Хадсона.

Фото: Hagen Hopkins / Globallookpress.com

Факты

1. На чемпионате мира-2010 в ЮАР сборная Новой Зеландии добилась впечатляющего успеха, став единственной командой, не проигравшей на турнире ни одного матча. Даже ставшие лучшими испанцы — и те познали вкус поражения. Новозеландцы, правда, не сумели пробиться в плей-офф, сведя к ничьей все три встречи групповой стадии.

2. Главный тренер новозеландцев Энтони Хадсон — самый молодой в истории Кубка конфедераций. К дате стартового матча турнира с россиянами специалисту исполнится 36 лет и 98 дней.

3. В составе сборной Новой Зеландии выступает бывший игрок владикавказской «Алании» — Коста Барбарусес, который провел в Северной Осетии целый сезон, отметившись лишь двумя забитыми мячами.

4. Новозеландские футболисты не забывают своих корней и перед каждым матчем исполняют традиционный танец хака. Регбисты национальной команды соблюдают эту традицию еще с XIX века; футболисты, желающие отнять у регби звание спорта номер один в стране, стараются от них не отставать.

5. Суммарная трансферная стоимость игроков сборной Новой Зеландии — 17 миллионов долларов. Для сравнения: один форвард команды Португалии Криштиану Роналду, с которым новозеландцы встретятся на групповой стадии Кубка конфедераций, оценивается в 108 миллионов долларов.