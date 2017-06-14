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Мерхаба, дорогой!

Гид по первому фестивалю Турции в Москве

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A vendor offers lemonade for sale, at an open market in the historic Sultanahmet district of Istanbul,Friday, March 24, 2017.
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

С 16 по 18 июня 2017 года в Москве, в парке «Красная Пресня», впервые пройдет фестиваль Турции, организованный при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России. На территории парка посетителей ждет масштабная культурно-развлекательная программа и розыгрыши ценных призов. «Лента.ру» рассказывает, что будет на фестивале.

Мероприятие познакомит горожан и гостей столицы с историей и национальными традициями страны, искусством, ремеслами. Будут представлены многие города и регионы Турции с их богатейшим культурным и туристическим потенциалом: Стамбул, Анталья, Алания, Айдын, Адана, Мерсин, Бодрум, Кемер, Белек, Сиде, Измир, Мармарис, Невшехира (Каппадокия), Манавгат и другие.

Гости фестиваля смогут попасть в атмосферу настоящей восточной сказки. В парке планируются трехмерные декорации, символизирующие самые известные достопримечательности Турции: Босфорский мост, дворец Топкапы, Каппадокия, Гранд-базар, Адрианские ворота…

Главная сцена

Здесь состоятся основные события фестиваля: официальное открытие (в пятницу, 16 июня, в 18:00), гала-концерт в честь открытия с участием российских звезд, таких как МакSим, Митя Фомин, Доминик Джокер, Марк Тишман, Катя Гордон, и известных турецких артистов. Выступят Военный оркестр янычар; Турецкий филармонический оркестр «Тепеджик»; Турецкий государственный ансамбль фольклорных танцев; Хамди Акатай — знаменитый перкуссионист, мастер игры на дарбуке, выступающий с Тарканом и другими мировыми звездами; необычный музыкальный перформанс DJ Цветкоff feat; меццо-сопрано Государственного театра оперы и балета Анталии, знаменитая Серап Чифчи; кукольный театр теней «Карагёз» и многие другие.

Самый массовый ударный сейшен

В субботу 17 июня в 14:00 на главной сцене пройдет мастер-класс знаменитого перкуссиониста Хамди Акатая. Всех желающих, умеющих играть дарбуке и других этнических ударных инструментах, организаторы приглашают устроить массовый ударный сейшен.

Мегаквест

Одно из ключевых событий фестиваля — мегаквест. Его участники точно не пропустят ничего интересного. Чтобы участвовать в розыгрыше призов, им придется заглянуть буквально во все уголки фестиваля и выполнить множество заданий, которые позволят лучше познакомиться с Турцией.

Призовой фонд включает 200 поездок в Турцию и другие ценные призы от партнеров фестиваля. Среди тех, кто выполнит все задания квеста, будут разыграны пять суперпризов: недельные туры на двоих в лучшие отели. Принять участие в мегаквесте может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте http://turkey-fest.ru и получить купон со штрихкодом. Потом останется только поменять купон на паспорт участника при входе на территорию фестиваля. Зарегистрироваться можно и непосредственно на мероприятии, но организаторы призывают сделать это заранее, чтобы избежать очередей.

Дворец Топкапы

По прогнозам организаторов, площадка, расположенная в павильоне, стилизованном под дворец Топкапы, станет одной из самых посещаемых на фестивале, ведь в России немало поклонников знаменитого турецкого сериала о временах расцвета Османской империи. Здесь будут представлены роскошные костюмы эпохи султана Сулеймана I Великолепного, Хюррем Султан (Роксаланы), Махидевран Султан и Шехзаде Мустафы. Представит эту площадку известная турецкая актриса Асуман Дабак.

Гранд-базар

Турцию невозможно представить без восточного базара с его неповторимым колоритом. На Стамбульской улице фестиваля раскинется самый настоящий Гранд-базар — торговая мекка, где можно купить товары, привезенные из Турции: керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и, конечно, восточные сладости. Отдельного упоминания заслуживает и сам павильон — по сути огромная трехмерная декорация, имитирующая настоящий Гранд-базар в Стамбуле. Вернее, его маленький кусочек, ведь этот знаменитый базар занимает огромную площадь и более 55 улиц.

Стамбульский крытый Гранд-базар был построен в 1461 году, при Султане Мухаммеде I, на месте веками существующего рынка. Это было сделано для удобства и безопасности торговцев. Чтобы на территории базара было достаточно светло, крыша местами остеклена.

Деревня ремесел

Здесь можно понаблюдать за работой настоящих мастеров древнейших турецких ремесел: стеклодувного производства, гончарного и кожевенного дела, росписи керамики, вышивки, изготовления стеклянных витражей, традиционных детских игрушек.

В деревне пройдут мастер-классы для всех желающих по некоторым из ремесел (эбру — рисованию по воде, мехенди — росписи хной кистей рук, каллиграфии, турецкому языку).

Каппадокия

На этой площадке будет представлен уникальный турецкий регион, который известен неповторимым ландшафтом вулканического происхождения с подземными городами, пещерными монастырями и сказочными долинами. Пещерные поселения и парк Гёрме (один из величайших центров христианства с VI по X века) входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рассмотреть всю эту красоту можно только с высоты птичьего полета, поэтому в Каппадокии популярны полеты на воздушных шарах. На фестивале посетители выставки смогут сфотографироваться в корзине настоящего воздушного шара.

Рестораны турецкой кухни

Партнерами фестиваля станут московские рестораны турецкой кухни, которые прошли тщательный отбор организаторов и турецких участников. Ни один гость не останется равнодушным к традиционным турецким блюдам: кебабы, долма, пряный хумус, лахмаджун, гёзлеме, кёфте и, конечно, турецкие сладости — лукум, пахлава...

Масляная борьба

В рамках фестиваля пройдут поединки по самой древней турецкой боевой культуре — масляной борьбе (ялы гюрэш). Перед боем спортсмены обильно смазываются оливковым маслом.

В Киркпинар бои за титул главного пехливан (так называются борцы) проводятся ежегодно с 1346 года. Слово «пехливан» переводится как «борец» или «герой» — уважаемый, благородный, честный, уважающий традиции человек, достойный подражания.

Победить в ялы гюрэш достаточно сложно: нужно прижать выскальзывающего из рук противника к земле или поднять его на плечи. Вплоть до 1975 года, пока не определили строгую продолжительность поединка, бой мог длиться несколько дней! Сегодня судьи, хорошо знакомые с техникой и мастерством, определяют победителя по совокупности действий каждого борца.

Песочные скульптуры

Гигантские фигуры выше человеческого роста будут созданы турецкими скульпторами специально к фестивалю. Они неслучайно были выбраны в качестве декора: турецкие мастера достигли в этом искусстве небывалых высот и оттачивают его на различных конкурсах. Так, один из крупнейших международных фестивалей песчаных скульптур под открытым небом уже много лет проходит в турецкой Анталье.

Пляж

Атмосфера турецкого курорта будет воссоздана в прибрежной зоне парка Красная Пресня. Посетители смогут отдохнуть от городской суеты и насладиться всеми атрибутами курортной жизни: шезлонгами, зонтиками, баром с прохладительными напитками и коктейлями.

Улица отелей и Travel Market

Здесь можно приобрести туры на лучшие курорты Турции по специальным ценам. Такую возможность посетителям предоставят туроператоры и отели Турции, участвующие в фестивале. Гости смогут из первых уст получить подробную информацию обо всех возможностях отдыха в Турции и сразу же оформить поездку.

Стамбульская сцена

Здесь пройдут модные показы традиционной османской одежды. В одном из показов в качестве моделей примет участие певица Лоя. Кроме того, на сцене выступят российские и турецкие артисты.

Лекторий

В Лектории гостям фестиваля предложат лекции о культурных традициях и богатой истории страны и покажут документальный российско-турецкий полнометражный фильм режиссера Евгении Тирдатовой «Рудольф Нуриев. Остров его мечты» — о малоизвестном периоде жизни величайшего танцовщика и хореографа XX века. Весь фильм сопровождается яркими, красочными кадрами, которые могут без слов рассказать о Турции и ее главных достопримечательностях.

Детские зоны

На фестивале Турции в Москве будут организованы две большие зоны для самых маленьких гостей. Им здесь не будет скучно: организаторы приготовили множество развлечений от профессиональных аниматоров.

Фотовыставка

На больших красочных фото, выставленных под открытым небом, посетителям парка покажут яркие и живописные виды Турции.

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