Авиакомпания «Вим-Авиа» отменила несуществующий рейс в Турцию

Российская авиакомпания «Вим-Авиа» указала в числе отмененных чартеров рейс с номером, которого никогда официально не существовало. Об этом в среду, 7 июня, сообщает РИА Новости.

Перевозчик аннулировал запланированный на среду рейс 9132/9131 по маршруту Анталья — Воронеж — Анталья. Однако в аэропорту Воронежа заявили, что маршрута с таким обозначением у них нет.

«Возможно, когда-то он всплывал в слотах при согласовании. Но официально у нас утвержден рейс под другим номером — 9147/9148», — пояснил представитель авиагавани.

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Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Воронеж, вылет самолета «Вим-Авиа» по данному направлению задержан до 16:50 (местное время совпадает с московским). Изначально лайнер должен был стартовать в 13:00.

Во вторник, 6 июня, стало известно, что перевозчик отменил еще 13 рейсов по России и за рубеж. Днем ранее сообщалось, что «Вим-Авиа» отказалась от большинства летних чартеров из Антальи.

Массовые задержки рейсов начались у авиакомпании в конце мая. По данным Ростуризма, из-за сбоев в расписании пострадали порядка 5 тысяч человек. «Вим-Авиа», в частности, на несколько часов откладывала рейсы в Болгарию, Турцию и по другим направлениям.