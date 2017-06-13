Эксперты подсчитали расходы богатых россиян на зарубежные поездки

Обеспеченные российские путешественники за последние 12 месяцев тратили на одну зарубежную поездку в среднем 100 тысяч рублей. Такую информацию во вторник, 13 июня, опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

К подобным выводам пришли эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon, опросившие в апреле 2,8 тысячи граждан с высокими доходами из городов с населением в 500 тысяч жителей и больше.

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Также выяснилось, что расходы обеспеченных москвичей оказались выше, чем в среднем по стране. Путешествие, совершенное в течение последних 12 месяцев, обходилось им примерно в 105,8 тысячи рублей на человека.

Затраты жителей Санкт-Петербурга были ниже — 84 тысячи рублей. По мнению специалистов Ipsos Comcon, этот факт объясняется возможностью бюджетных поездок из Северной столицы в соседнюю Финляндию.

Кроме того, стало известно, что большинство опрошенных (69 процентов) за последний год организовывали свое путешествие с помощью турфирм. В тройку популярных у таких отдыхающих стран в порядке убывания попали Таиланд, Турция и Испания. У самостоятельных богатых туристов лидирующим направлением стала Германия. В топ-3 также были включены Испания и Финляндия.

В апреле сообщалось, что китайцев признали самыми щедрыми туристами в мире. Кроме того, в число лидеров по сумме расходов за рубежом в 2016 году также попали отдыхающие из США и Германии.