С подключением

Жители Мьянмы упиваются бесконтрольным интернетом: еще недавно они даже не знали о его существовании, а теперь покупка телефона сопровождается обязательной регистрацией в Facebook, чтобы постить снимки с друзьями и ссориться с политическими оппонентами. «Лента.ру» разбиралась, что происходит с бирманцами, которые не знают правил поведения в сети.

Интернет — свет

В 2011 году интернет в Мьянме был непозволительной роскошью: сим-карта стоила больше трех тысяч долларов, получить ее можно было только через знакомых чиновников. В стране были интернет-кафе, но компьютеры в них покрывались пылью: даже самые зажиточные бирманцы не могли позволить себе войти в сеть. По данным Международного валютного фонда, доступ к интернету имели не более 0,2 процента жителей.

Несколько следующих лет интернет в стране практически не развивался. Мало кто имел ноутбук, еще меньше граждан пользовались стационарными компьютерами. Все это продолжалось до тех пор, пока в 2014 году в страну не пришли международные телеком-компании, которые застроили всю страну мобильными вышками и устроили настоящую интернет-революцию.

«В 2011 году число наших клиентов в Мьянме исчислялись сотнями. Сейчас — 35 миллионов из 50», — рассказывает вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Ericsson Элейн Вейдман-Грюнвальд.

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters Жители Мьянмы ассоциируют интернет с Viber и Facebook, даже не подозревая о существовании других ресурсов.

Согласно отчету Всемирного банка, сейчас доступ к интернету есть у 20 процентов населения, и большинство подключилось к сети в последние два года. Для сравнения: у американцев интернет появился в 1989 году, но 20 процентов населения его освоили только в течение семи лет, а Индии, занимающей лидирующие позиции по скорости распространения глобальной сети, для этого понадобилось пять лет.

Пока весь мир осваивал интернет, а правительства учились его регулировать, в Мьянме его попросту не было. А потом он появился и начал расти настолько бесконтрольно, что жителям страны открылись самые страшные его уголки.

Когда-то в магазинах у пагоды Суле в Янгоне продавали наручные часы и марки, а потом буквально из ниоткуда полки наполнились мобильными телефонами и аксессуарами. Продавцы уверяют, что это единственные товары, которые интересуют местных, и неважно, что в ряд расположены десятки лавок с абсолютно одинаковыми аппаратами: бизнес приносит большие деньги всем, кто стоит за прилавком.

За дополнительные три доллара «специалисты» прямо на месте заводят пользователю электронную почту и аккаунт в Facebook. Они сами придумывают логин и пароль: счастливые новички в мире интернета даже не подозревают о том, что присоединиться к соцсети можно бесплатно, а пароль — важная, а главное — личная информация.

К примеру, бирманцы не в курсе, что электронную почту можно использовать больше одного раза: если по каким-то причинам типичный житель Мьянмы не может зайти в свой аккаунт в Facebook, он просто идет к палатке, платит еще три доллара и получает новый. Особое развлечение для новичка в сети — придумать смешное или нелепое имя. Правила регистрации никто не читает. Журналисты BuzzFeed News опросили десятки жителей Мьянмы и узнали, что у каждого есть несколько аккаунтов.

Не экстремизм, а проповедь

54-летний экскурсовод Вин Ло Латт любит послушать, как сын зачитывает ему посты в Facebook монаха Ашина Вирату — лидера антиисламского движения в стране. Раньше он читал о противнике мусульман в газетах, но, как оказалось, печатные издания слишком ангажированны.

«Теперь я понимаю, как мусульмане портят страну», — говорит Латт. Он рассказал о странице монаха в Facebook друзьям, и теперь они вместе обсуждают учение антиисламского движения. Ашин Вирату, которого успели окрестить бирманским бен Ладеном, завел онлайн-блог в 2012 году, после семилетнего тюремного заключения. Он считает, что если бы интернет не пришел в Мьянму, у него не было бы такой большой аудитории.

Ашин Вирату Фото: Eranga Jayawardena / AP Знаменитый монах верит, что Facebook — единственная платформа, которая помогла ему распространять антимусульманские учения.

Его первый аккаунт удалили практически моментально — из-за нарушений правил соцсети. Второй молниеносно набрал пять тысяч друзей — лимит, после которого пользователи Facebook больше не могут принимать новые заявки. Тогда он создал еще одну страницу, нанял двух людей, ответственных за публикации, и наладил бесперебойное вещание на огромную аудиторию. Сейчас у него есть аккаунт в Facebook, 190 тысяч подписчиков и страницы с новостями.

Десятки аккаунтов, которыми управляют обычные офисные работники, постоянно закрывают, но последователи Вирату успевают донести до бирманцев призывы бойкотировать компании с сотрудниками-мусульманами и «выдавить» последователей ислама из страны.

Латт продемонстрировал журналистам несколько постов монаха. В одном из них оказались фотографии бойцов запрещенной в России группировки «Исламское государство» на казни нескольких иракских мужчин. «Террористы-мусульмане обезглавливают буддистов», — говорилось в подписи к снимку. Еще одна публикация со ссылкой на фейковый новостной сайт рассказывала о мечетях в Мьянме, где якобы хранятся материалы для изготовления взрывчатки.

По данным местной полиции, ничего подобного в мечетях нет, но последователи Вирату вбрасывают подобные выдумки каждые несколько месяцев. ЮНЕСКО стабильно рапортует, что местные СМИ распространяют непроверенные материалы, мало похожие на журналистские тексты. Цифровая грамотность граждан на рекордно низком уровне: жители не умеют пользоваться интернетом, проверять информацию или заботиться о безопасности личных данных.

Помимо фейковых новостей — одной из ключевых проблем не только в азиатском государстве, но и во всем мире — в стране процветают жульнические бизнес-конторы.

Не так, как в жизни

Жительница Мьянмы Шар Я Вай на четвертый день пребывания в интернете, где все казалось в новинку, добавила первого друга в Facebook — тактичного школьного товарища. Оказалось, что тот регулярно репостит ссылки Вирату и других антимусульманских пабликов. Девушка быстро втянулась в свой первый интернет-спор. Она была в шоке от того, что люди в реальной жизни и их онлайн-аккаунты так разительно отличаются.

Вай не уверена, что за посты в Facebook можно угодить за решетку, хоть и слышала подобные истории. Девушка просто не представляет, что такого можно написать в интернете, чтобы к человеку в дом пришла полиция. Спустя восемь дней после регистрации в ее аккаунте было опубликовано более сотни фотографий. Она позировала на фоне достопримечательностей с друзьями, и каждый снимок тут же попадал в интернет.

«В Facebook так много флирта, я даже не могла представить себе подобное. Ко мне добавлялось много парней из Таиланда, поначалу я даже не понимала, чего они хотят», — рассказала девушка.

Она также призналась, что друзья смеялись над ней из-за того, что она расценивала приставания взрослых мужчин как реальную просьбу о дружбе. И это, как оказалось, не единственное заблуждение новичков в сети. Друг Вай верит в то, что все его публикации через некоторое время удаляются, «чтобы освободить место в интернете»; другой ее знакомый уверен, что девушку можно свободно фотографировать, а затем продавать фото незнакомцам.

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters Мужчины из других стран уговаривают девушек из Мьянмы «дружить», а те не понимают грязных намеков и с удовольствием одобряют заявки в Facebook.

В смартфоне каждого бирманца установлены Facebook, Viber и календарь, они даже не подозревают о существовании других приложений или хотя бы мобильного браузера. Абсолютно всю информацию они черпают из единственной популярной социальной сети и были безмерно рады появлению стикеров в мессенджере.

Опасная свобода слова

Жительница Мьянмы Суи Суи Люн тоже не представляла, что из-за постов в Facebook можно подвергнуться преследованию властей. Ее муж использовал аккаунт для публикации фотографий и переписки с друзьями. Так женщина думала до тех пор, пока не узнала, что ее муж — автор сатирических зарисовок под псевдонимом Петух (the Cock).

Петух стал знаменитостью благодаря умению пользоваться фотошопом и шутить над чиновниками: он аккуратно обрезал им в фоторедакторе головы и присоединял к телам различных животных и голливудских звезд в самых нелепых позах.

Люн пару раз встречала творения Петуха и даже смеялась над ними вместе с мужем, но полностью отрицает, что ее супруг мог втайне от нее публиковать посты. Несколько месяцев она видела его только в суде, в то время как проправительственные блогеры распространяли «обличительную» информацию о женах, которые есть у него в разных странах.

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Люн признается, что не выносит грязных слухов о муже, которые разлетаются по всему Facebook, и мечтает как-то их остановить.

Бирманец Манг Сонг Кха пристально следит за делом Петуха, поскольку сам провел в тюрьме полгода за пост в соцсети. Он написал стихотворение о том, что хочет сделать татуировку с лицом президента в «половой области», но многие новостные сайты просто переврали смысл стиха, заявив, что 23-летний парень вытатуировал лидера на пенисе и потому угодил за решетку.

По словам Кха, никто так и не понял истинного смысла его творения: таким образом он хотел призвать народ избавиться от политиков-угнетателей. Опубликовав стихотворение на своей страничке в Facebook поздно вечером, он ушел спать и проснулся знаменитым: президент обиделся на сатиру и приказал разыскать обидчика. Кха скрывался несколько дней, но потом сам пришел в полицейский участок, поскольку боялся за родных.

«Мы должны объединиться и потребовать у парламента избавиться от непонятных законов. Никто не понимает, кого и за что могут арестовать — не знают, где та линия, которую нельзя пересекать, — объясняет Кха. — Как будто кто-то выдумал правила для пользователей интернета, но не рассказал нам о них».