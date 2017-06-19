«Каждый сам кузнец своей судьбы»

Одно движение руки может навсегда изменить ход истории. Иногда же для этого требуются неимоверные физические усилия — как римскому полководцу Гаю Юлию Цезарю во время боя в египетской Александрии. Рассказом о необычном заплыве основателя империи «Лента.ру» совместно с Rexona продолжает цикл партнерских материалов о знаменитых и необычных людях, которые уловили нужный момент или, наоборот, упустили свой шанс.

В Александрии стояли жаркие дни месяца паофи пятого года правления царя Птолемея XIII Филопатора. Впрочем, для главного героя этой истории шел октобер года консульства Цезаря и Ватии, иначе — 706-го от основания Рима. Мы же для простоты примем, что дело было в начале октября 48 года до нашей эры — о чем, разумеется, никто из действующих лиц не догадывался.

В Римской республике бушевала кровопролитная гражданская война. Молодой и энергичный политик Гай Юлий Цезарь только что нанес сокрушительное поражение главному сопернику (и бывшему соправителю), знаменитому на всю Ойкумену полководцу Гнею Помпею, прозванному Великим. После битвы при Фарсале в Греции Помпей с остатками армии бежал в Египет, где и был коварно убит по приказу евнуха Потина, практически правившего страной от лица малолетнего Птолемея. Когда Цезарь с 4000 солдат VI Железного легиона появился в Александрии, ему был преподнесен ларец с головой и фамильным перстнем Помпея — так египтяне рассчитывали задобрить победителя.

Вышло, однако, совсем иначе: Цезаря разъярило подлое убийство римского гражданина, бывшего консула и одного из самых знаменитых граждан республики. Но противостоять египетской армии с одним легионом он не мог. Оставалось или запереться в Александрийской крепости и ждать подкрепления, или попытаться прорваться обратно к морю. Был еще один небольшой шанс: завязать отношения со старшей сестрой Птолемея, 19-летней царицей Клеопатрой, популярной в народе и войсках, но впавшей в немилость у Потина и сосланной в отдаленный оазис. Но для этого требовалось время, и Цезарь решился идти на прорыв.

Кадр из сериала «Рим»

Легионеры были готовы ради своего вождя на все. «Проступки солдат он не всегда замечал и не всегда должным образом наказывал. Беглецов и бунтовщиков он преследовал и карал жестоко, а на остальное смотрел сквозь пальцы. А иногда после большого и удачного сражения он освобождал их от всех обязанностей и давал полную волю отдохнуть и разгуляться, похваляясь обычно, что его солдаты и среди благовоний умеют отлично сражаться», — так описывал отношение Цезаря к солдатам римский историк Светоний.

Самая отчаянная схватка развернулась у моста, соединявшего берег с защищавшим гавань молом. Под напором превосходящих сил противника римляне были вынуждены отступить; у небольшой лодки, на которой можно было перебраться к кораблям, образовалась свалка. Воины Цезаря пытались забраться на борт, сам же он презрел опасность и не стал бороться за место среди потерявших над собой контроль солдат.

Плавание считалось в античности одним из наиважнейших умений человека. «Он не умеет ни читать, ни плавать», — так говорили, желая подчеркнуть чью-либо вопиющую необразованность и никчемность. Но Гай Юлий Цезарь не только отменно владел мечом и пером, но и был великолепным пловцом. Он бросился в воду, зажав зубами край своего плаща, чтобы не оставлять его неприятелю, и высоко подняв над водой руку, в которой сжимал восковые таблички (в те времена их использовали для письма). Преодолев 200 шагов, он добрался до ближайшего корабля. «Каждый сам кузнец своей судьбы, — сказал он уже на палубе обеспокоенным соратникам. — Я часто сражался за победу, сегодня же — за жизнь». На спасенных им табличках был черновик письма к царице Клеопатре с предложением союза. Клеопатра подняла мятеж против брата, Птолемей был убит, а клика Потина свергнута. Союз с Клеопатрой очень скоро перерос из политического в личный. Спустя год у царицы родился сын, названный в честь отца Цезарионом. Судьба его (как и самой Клеопатры) оказалась трагичной, а жизнь недолгой, но это уже совсем другая история.

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