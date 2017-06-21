Самый борзый автобот

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Практический опыт приручения трансформера Бамблби

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Фото: Сергей Лесневский / «Лента.ру»

Chevrolet Camaro: если при этих словах у вас не учащается пульс и не расширяются зрачки — ваше место в трамвае. Автомобиль, ставший культовым, любимая тачка американских студентов, кумир детей трансформер Бамблби. Перечислять вещи, с которыми ассоциируется Camaro, можно бесконечно долго. Что нам нужно про него знать — это единственная официально продаваемая в России модель из американского трио мечты Camaro/Mustang/Challenger. С одной поправкой — ваш Camaro мечты в России вы можете купить только с турбочетверкой объемом два литра.

Праздник непослушания

Если составить примерный портрет покупателя Camaro, то я бы сказал, что это молодой человек со средним доходом, огромным эго и безудержным желанием быть не как все. Ну признайте, все узнали себя в юности. Первый Camaro в середине далеких шестидесятых задумывался именно для таких — молодых и дерзких, смотрящих в будущее с широко открытыми глазами и продолжающими свой род на капотах и задних сиденьях. Camaro пропитан духом свободы, от него веет эгоизмом и непослушанием. В случае с этой машиной гораздо важнее, что у тебя внутри, а не то, что под капотом и из чего сделаны крутилки в салоне. И если вы однажды смогли это прочувствовать, то все остальное становится вторичным.

Camaro нового поколения стал более гармоничным и агрессивным, не потеряв узнаваемости. Передняя оптика стала злее и щурится светодиодными ходовыми огнями из-под огромного нависающего капота. Задние фары лишились двух раздельных секций, которые, однако, теперь имитируются лампами габаритов. Микроскопическая крышка багажника осталась неизменной, огромные патрубки выхлопной системы интегрированы в задний сплиттер. Сбоку силуэт остался все тем же, что узнает каждый школьник, незначительно изменилась форма задней форточки и пропали декоративные жабры с задних крыльев.

Зато в салоне все радикально по-другому. Декоративный козырек, прикрывающий приборку, с интегрированной проекцией на лобовое стекло, имитирует раздельные колодцы тахометра и спидометра. Сам щиток приборов аналогичен тому, что стоит на Tahoe, — аналоговые приборы и большой экран с парой тем на выбор. Экран мультимедиасистемы такой же, как на Tahoe и Corvette, но тут он немного развернут вниз, странное дизайнерское решение, но зато не засвечивается солнцем. По кромке дисплея, а также по всей длине дверных ручек идет оптоволоконная контурная подсветка, имеющая порядка двадцати цветов на выбор. Когда же машина стоит на паркинге, подсветка красиво переливается всеми цветами радуги.

Центральные воздуховоды переместились в самый низ центральной консоли — под экран и блок управления климатом. Фактически они лежат на центральном тоннеле там, где у всех остальных машин находится пепельница или ниша для мелких вещей. Температура регулируется вращением огромных металлических на ощупь колец, обрамляющих дефлекторы, и выглядит это очень круто.

Передние сиденья — с подогревом и вентиляцией, расположены так низко, что кажется, еще немного — и протрешь джинсы об асфальт. Посадка вполне себе спортивная, недочетов по эргономике я не обнаружил, есть даже подушечки для коленей по бокам центрального тоннеля, что полезно — колени с большой вероятностью будут куда-то упираться.

Несмотря на полное обновление салона, меня не покидает ощущение, что я внутри большой игрушки. Жесткий матовый пластик, ярко-голубая моргающая подсветка и большие иконки меню ассоциируются с большой игровой приставкой, как будто ты не в машине вовсе, а руль прикручен к столу в твоей комнате.

Про задний ряд сидений можно просто промолчать. Уместить туда взрослого человека можно только одного, по кускам или по диагонали — зависит от вашей жестокости. Однако для этого придется сдвинуть переднее правое сиденье максимально вперед, и сидящий на нем пассажир будет перекрывать и без того не самый хороший боковой обзор.

Полет шмеля

Но главные изменения — в ходовой части. Поговаривают, что Camaro наделили управляемостью. А также, что задний неразрезной мост от пикапа ушел в прошлое. Не верю поначалу, в памяти четко отложились ощущения от прошлого поколения и его американских конкурентов, которые, словно следуя стереотипам и вопреки моим ожиданиям, умели ехать только прямо. Педаль в пол до отсечки и рев мотора отнюдь не означал бешеного ускорения, как будто двигатель и колеса жили в разных вселенных. Информации на руле было не больше, чем у КамАЗа, а любое неосторожное движение провоцировало занос. Отыскиваю под рулем непривычно квадратную кнопку «Старт». Ну, каков ты в деле, Бамблби?

Когда я взял машину на тест, только ленивый не сказал мне — да что это за Camaro с двумя литрами. 238 лошадей? Он же не едет, где V8? Двухлитровые пакеты с соком надо оставить немцам с японцами! И пусть абсолютное большинство этих людей в отличие от меня видели маслкар с V8 только на картинках, я признаю, поначалу тоже относился скептически к такому странному мотору в такой машине. Даже несмотря на значительную экономию в транспортном налоге. Но стадии отрицания и гнева сразу сменились принятием, минуя торг и депрессию, потому что причин для депрессии тут абсолютно нет.

Да, двухлитровый мотор Camaro, конечно, не звучит, как звучит V8. Он не жжет резину, когда пробуешь эффектно тронуться со светофора. Но в сочетании с восьмиступенчатым автоматом его хватит, чтобы уехать со светофора первым с визгом покрышек. Его хватает для уверенного маневрирования в потоке. Разгон с места до 140 километров в час дается ему легко, после чего остается запас мощности, пусть и не такой резвый. Все остальное сделают внешний вид и подвеска.

Многорычажная независимая подвеска сзади — как раз то, что наделяет Camaro управляемостью, к которой мы привыкли по европейским машинам. Вместе с новой подвеской появилась легкость и ушла необходимость постоянно ловить машину на прямой. На крутых поворотах морду не несет наружу из-за более легкого двигателя и провоцирует нажать посильнее, ввинчиваясь в виражи. Больше нет этих кошмарных ощущений от заднего моста, кренов и болтанки на кочках, он не пытается убить тебя за неловкое движение рулем.

За время теста я убедился в том, что, несмотря на полное техническое перерождение машины, одно в ней осталось неизменным. Сохранилась философия старого Camaro. Да, материалы в салоне никогда не баловали премиальностью, а обшивка огромных дверей скрипит на ямах чуть меньше, чем, наверное, скрипела сорок и пятьдесят лет назад. Пусть при пяти метрах длины в его багажник по-прежнему влезет один средних размеров чемодан, а на заднее сиденье вы не сможете посадить друзей. Пусть Camaro технически несовершенен, в нем нет таких элементарных вещей, как автоматический корректор фар, крыша давит на голову, а боковой обзор перекрывают огромные зеркала. К Camaro не применимы такие категории, как экономичность, практичность и удобство. Но он отлично справляется с другим.

Эта большая желтая машина-трансформер странным образом может вытащить вас за голову из повседневной городской суеты. Самое лучшее, что вы можете сделать, — надеть белую майку и рваные джинсы, открыть окна пошире и вдавить педаль в пол. Не важно куда и как быстро, главное — сделать погромче Дэвида Боуи, ветер будет трепать волосы вашей спутницы, а окружающие с завистью смотреть на вашу дурацкую улыбку. Потому что у вас есть ручной трансформер, способный подарить чувство свободы. Хотя бы на уик-энд.

Сергей Лесневский

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