Россиянам предложат Сamaro в раскраске автобота Bumblebee из «Трансформеров»

Американская автомобильная марка выпустила лимитированную серию купе Chevrolet Camaro Performance в честь выхода пятой части блокбастера «Трансформеры». Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба фирмы.

Фото: пресс-служба Chevrolet 1 /4

Автомобиль представлен в желтом цвете Bright Yellow с декоративными черными полосами Rally Stripe, также как и автобот Bumblebee. Версия включает в себя пакет дополнительного оборудования Performance. Выхлопная система Chevrolet Performance обеспечивает характерный звук при движении и оригинальный внешний вид. Также будет доступен комплект наклеек для панели между задними фонарями, черный логотип решетки радиатора и крышки багажника, тонированные задние фонари, комплект колпачков литого диска. Продажи начнутся в июне по цене от 3 265 000 рублей.

Владельцам Chevrolet Camaro в качестве дополнительного оборудования будет предложен пакет аксессуаров, связанных с фильмом.

Фильмы серии «Трансформеры» рассказывают о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику. Российская премьера ленты «Трансформеры: Последний рыцарь» намечена на 22 июня.