В «Яндекс.Навигатор» добавили голос Оптимуса Прайма

Пользователи «Яндекс.Навигатора» смогут сменить стандартную озвучку на голос героя «Трансформеров» Оптимуса Прайма. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Новая озвучка стала частью рекламной кампании фильма «Трансформеры: Последний рыцарь». Она включает в себя 140 фраз, причем некоторые формулировки были изменены.

В частности, о ремонтных работах навигатор будет предупреждать словами «Мегатрон опять раскопал дорогу», а о камерах наблюдения — «Впереди камера десептиконов».

Использовать опцию можно будет с 31 мая по 13 июля. Ранее в сервисе появился голос Федора Бондарчука из картины «Притяжение».

Российская премьера ленты «Трансформеры: Последний рыцарь» намечена на 22 июня.



