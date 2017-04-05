Майкл Бэй пообещал еще 14 фильмов серии «Трансформеры»

Американский режиссер Майкл Бэй, создатель пяти фильмов франшизы «Трансформеры», заявил о планах снять еще больше десятка картин серии. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает NME.

«Уже написано 14 сценариев, и это отличные истории», — рассказал кинематографист.

Студия Paramount уже утвердила проект спин-оффа, посвященного персонажу Бамблби, который выйдет в 2018-м, а также шестой части «Трансформеров», намеченной на 2019 год.

По словам Бэя, он не планирует единолично снимать все ленты. «И все же я хочу поработать над одной из них — над спин-оффом "Трансформеров"», — поделился режиссер.

На данный момент франшиза состоит из четырех фильмов. «Трансформеры 5: Последний рыцарь» выйдет на экраны 22 июня.

«Трансформеры» — первоначально серия игрушек, выпущенная совместно американской компанией Hasbro и японской TakaraTomy. Когда проект приобрел популярность, Hasbro спродюсировала несколько мультфильмов о трансформерах. Затем появился цикл высокобюджетных блокбастеров. Картины рассказывают о вторжении инопланетных разумных машин, способных трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолеты и другую технику.