Отнять и поделить

Суд на Украине изъял в пользу государства крупный НПЗ в Одессе, заложенный нефтяным олигархом Сергеем Курченко банку ВТБ. Несколькими месяцами ранее партия «Укроп» требовала от украинского президента национализировать находящееся в стране имущество крупнейших российских банков. О том, насколько вероятна тотальная национализация и какую собственность может при этом потерять Россия, — в материале Ленты.ру.

По схеме Курченко

Одесский районный суд на днях принял решение конфисковать имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Иск рассматривался в рамках уголовного дела против главы набсовета группы ВЕТЭК, владельца компаний «Газ Украина» и медиахолдинга UMH Group Сергея Курченко, структурам которого и принадлежали акции НПЗ (были выкуплены у «Лукойла» в 2013 году).

Бизнесмена на Украине обвиняют в махинациях с продажей нефти, налоговых преступлениях, а также незаконной торговлей углем из Донбасса. В 2014 году украинский министр внутренних дел Арсен Аваков утверждал, что компании, входящие в холдинг ВЕТЭК, ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше пяти миллионов тонн нефтепродуктов на сумму 36 миллиардов гривен.

В ходе расследования против Курченко на Украине были арестованы счета и имущество на 1,5 миллиарда гривен (более 57 миллионов долларов). Сам предприниматель после смены власти в Киеве и начала уголовного преследования уехал в Россию. В апреле Forbes писал, что компании, за которыми стоят Курченко и сын бывшего украинского президента Виктора Януковича Александр, могут монополизировать поставки сжиженного углеводородного газа на Украину.

Фото: Stanislav Belousov / Reuters

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, имущественный комплекс Одесского НПЗ изъяли полюбовно — в рамках сделки со следствием других фигурантов уголовного дела о хищениях «по схеме Курченко». Подробности этой сделки Луценко не сообщил. Завод должны передать в собственность украинского кабинета министров, а затем приватизировать.

Проблема в том, что принадлежащий структуре Курченко завод заложен по кредиту в банке ВТБ.

«Если украинские судебные инстанции проигнорируют права ВТБ, вероятно, вопрос может быть передан на рассмотрение международных арбитражных судов», — говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» Анатолий Юшин. И добавляет, что сама конфискация имущества, в том числе акций предприятия, по уголовному или административному делу «возможна и полностью является правом суда». Банк ВТБ ситуацию пока не комментировал.

Бей своих, чтобы чужие боялись

Курченко — не единственный опальный украинский олигарх, чьи активы перешли государству. В конце прошлого года была национализирована крупнейшая в стране финансовая структура — Приватбанк, принадлежавший Игорю Коломойскому. Обратим внимание, что, как и в случае с Одесским НПЗ, по официальной версии Киева, собственники сами передали актив государству. Главные частные акционеры «Привата», Коломойский и Геннадий Боголюбов, якобы обратились к правительству с предложением о национализации в интересах 20 миллионов клиентов банка.

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Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник называет национализацию активов бежавших с Украины или попавших в опалу олигархов (таких как Курченко, Фирташ, Коломойский) «политической подготовкой к президентским выборам 2019 года». Тренд на борьбу за собственность усилится, уверен он. «Чувствуется сильное давление со стороны власти на олигархов и медиахолдинги. Курченко — наиболее удобная жертва из-за отсутствия политического прикрытия. Кто-то пытается урвать телеканал "Интер", кто-то — активы поменьше», — рассказал «Ленте.ру» Бортник.

В истории с Приватбанком, по словам политолога, совпало сразу несколько факторов — в частности, тяжелая финансовая ситуация, в которой оказалась кредитная структура, и желание определенных политических кругов захватить этот актив. Очевидно, что потеря такого мощного финансового рычага ослабляет политические позиции команды Коломойского.

Бортник также не исключил, что украинские депутаты и чиновники вернутся к вопросу национализации российской собственности на Украине ближе к выборам, когда «будут разыгрываться радикальные политические карты». Бортник указывает, что такие действия не столько рейдерство, сколько классический политический шантаж.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В апреле заработать политические очки таким образом пыталась партия «Укроп» («Украинское объединение патриотов»), потребовавшая от президента Порошенко национализировать действующие на Украине банки с российским капиталом. Вопрос о том, насколько реальны такие угрозы, остается открытым. Еще за месяц до выступления «укропатриотов» глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что финансовая организация рассматривает варианты «максимально быстрого выхода с украинского рынка».

Как в контактном зоопарке

В 2015 году Украина уже предпринимала попытки национализировать все российское имущество, находящееся на территории страны — соответствующий законопроект вносился в Верховную Раду. Президент «Украналитцентра» Александр Охрименко тогда перечислял украинском изданию «Сегодня» целый перечень активов, которые могли быть национализированы: «ТНК-BP Коммерс», «Лукойл-Украина», «Альянс ойл Украина», «Донецксталь», «Запорожсталь», Николаевский глиноземный завод, Южный ГОК, «Киевстар», «МТС-Украина», ряд банков. По его словам, почти в каждой десятой из 200 крупнейших компаний на Украине есть доля российского капитала. Речь также шла о претензиях Украины на некоторое бывшее советское имущество за рубежом стоимостью около 20 миллионов долларов.

Национализация в 2015 году провалилась — украинский парламент отклонил законопроект (против проголосовала в том числе фракция «Блока Петра Порошенко») после того, как в Москве пригрозили в ответ заморозить все украинские активы в России и потребовать немедленного возврата долгов.

«Вопрос национализации российских активов на Украине лежит вне правовой плоскости. Попытки сделать это де-факто приведут к серьезным юридическим последствиям для Украины. Подобного рода практика встречает серьезное непонимание и неприятие у западных партнеров. Поэтому вероятность такого развития событий невелика», — считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. И тут же добавляет, что в отношениях с Украиной, «как в контактном зоопарке, исключать ничего нельзя». Украина — страна удивительная, там все возможно. Я бы деньги не поставил на это (невозможность национализации российской собственности), говорит он.

Передачу в госсобственность Одесского НПЗ Мухин считает «юридическим казусом», который, вероятно, будет разрешаться в международном арбитраже. Эксперт при этом уверен в неизбежности постепенного ухода с Украины российского бизнеса, поскольку там для него созданы совершенно неприемлемые условия.

