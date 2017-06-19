Украинский суд конфисковал имущество Одесского НПЗ

Одесский районный суд постановил конфисковать имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«В рамках заключения сделки со следствием районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ как орудия преступления преступной организации Курченко (собственник предприятия, бизнесмен Сергей Курченко, — прим. "Ленты.ру")», — сообщил он. Луценко уточнил, что завод решением суда передан в собственность государства в лице кабинета министров.

Украинский генпрокурор добавил, что далее завод должен быть вновь приватизирован.

Акции предприятия были заложены банку ВТБ по кредиту, выданному подконтрольной Курченко компании Swisspro Capital Ltd, уточняет Rambler News Service.

В начале июня 2017 года пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщала, что прокуратура начала расследование против Курченко. Украинские правоохранители подозревают предпринимателя в торговле углем, полученным с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Лукойл» приобрел более половины Одесского НПЗ в 1999 году, затем доля российской компании увеличилась до более чем 90 процентов. Мощность завода составляет 2,8 миллиона тонн нефти в год. С 2005-го по 2008 год на нем проводилась модернизация. В 2013 году «Лукойл» продал НПЗ группе ВЕТЭК Курченко .