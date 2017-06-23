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Россия — пьяная душа

Как провинциальный русский трэш покоряет YouTube

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Кадр: UnderWHAT? / YouTube

Продвинутые пользователи YouTube не по наслышке знают, что Москва и Санкт-Петербург — две столицы отечественного видеоблогинга. Именно там живут и работают топовые ютуберы России. Но не все представляют себе, что творится в блогосфере за пределами двух крупнейших городов страны. «Лента.ру» выяснила, чем занимаются авторы YouTube в провинции и как они покоряют интернет.

«Канал для поднятия настроения»

Дмитрий Raddyson Шилов (500 тысяч подписчиков) — красноярский блогер, прославившийся на YouTube неповторимым образом «настоящего мужика». Он непрестанно матерится на камеру, отпускает пошлые шутки и при любом удобном случае литрами уничтожает водку. Тем не менее Шилов искренне считает, что своими роликами «поднимает настроение» зрителям.

В этом Шилову помогает команда алкоголиков-профессионалов: Михалыч, Володя, Вадюша и Степка. Они стараются подражать главнокомандующему и становятся мишенями для его едких насмешек. В кадр также попадает Танюха — боевая спутница блогера, которая, по его словам, «пилит его все выходные напролет».

Среди роликов с говорящими названиями «Как опохмелиться, чтобы не уйти в запой» и «В гостях у короля самогоноварения» выделяются так называемые трэвел-блоги. За свою семилетнюю YouTube-карьеру Шилов успел побывать в Таиланде, Швейцарии и даже на Ибице, где закрепил нелестный стереотип о русских людях — алкоголиках, грубиянах и дебоширах. Ролик «Пьяный перелет Иркутск —
Бангкок — Пхукет» тому отличное доказательство.

Помимо стандартных влогов, блогер публикует и кулинарные видео, в которых рассказывает рецепты приготовления того или иного блюда. Каждый «рецепт» сопровождается методичным распитием 40-градусного алкоголя и пива. К слову, никнейм Raddyson не имеет никакого отношения к сети международных гостиниц, а является пародией на псевдоним культового российского блогера и стендап-комика Ильи Maddyson'а.

«Безупречный и великолепный балдеж»

Руслан Гительман (53 тысячи подписчиков) — лайфстайл-блогер и стример из Черногорска, республика Хакасия, известный безграничной любовью к табаку, колбасе, майонезу и «безупречному и великолепному балдежу». Под «балдежом» Гительман подразумевает поедание пельменей под пиво и сигареты. Причем степень балдежа напрямую соотносится с количеством выпитого, съеденного и выкуренного. «Канал про курение приколы с курением угары развлечение», — провозглашает он в описании канала.

Судя по всему, философский образ жизни блогера и ролики с названиями из разряда «Батя плавает в балдежной бочке и курит сигареты», записанные одним кадром, без сценария и монтажа, сильно впечатлили привыкшую к слащавым пай-мальчикам аудиторию. Фанаты даже готовы переводить Гительману по 50 рублей за личное общение в Skype.

Стримы Гительмана мало чем отличаются от блогов. Он так же предается чревоугодию, курит сигареты и пьет пиво. Иногда, потворствуя желаниям фанатов, блогер решается на рискованные эксперименты: например, за один присест съесть двадцать яиц, а затем покурить с пакетом на голове. Словом, всеми силами подтверждает расхожее мнение, что YouTube — это телевидение будущего.

Кстати, в погоне за модой Гительман записал собственный клип, где обвешанный цепями щеголяет в шубе и парит вейп. Естественно, не обошлось и без огромного бутерброда с майонезом и колбасой. В итоге слава блогера докатилась до хип-хоп-сообщества: рэперы Витя СД и Fallen MC выпустили полноценный трек, посвященный его «творчеству». «Руслан Гительман — безупречный и вечный балдеж. Не нужно стесняться, попробуй, тоже поймешь», — призывают они в припеве.

Обзоры станций электричек

Федор Пескоструев (две тысячи подписчиков) — блогер из Московской области, решивший построить YouTube-карьеру на обзорах станций электричек. Сначала жизнерадостный Пескоструев знакомится со структурой станции: считает железнодорожные пути, количество платформ и переходов. Затем обсуждает архитектурный стиль, перечисляет маршруты электричек и рассказывает историю каждой отдельной станции.

Пескоструев завел канал в сентябре 2016 года и успел опубликовать семь полноценных обзоров. Станцию для каждого следующего выпуска путем голосования в комментариях выбирают сами подписчики. «Хотите, чтобы я обозрел вашу любимую станцию Москвы или ближнего Подмосковья? Тогда напишите об этом в комментариях», — призывает блогер.

Иногда помимо обзора самой станции блогер рассказывает аудитории о различных лайфхаках — например, в одном из выпусков объясняет, как найти место в переполненном вагоне электрички. «Нужно всего лишь дождаться контролера. Завидев их, безбилетники моментально покинут свои места», — авторитетно объясняет Пескоструев.

Мой канал называется «Геннадий Горин»

Геннадий Горин (18 тысяч подписчиков) — зацикленный на звучании своего имени великовозрастный блогер из Орла. В отличие от коллег по цеху, он не придерживается определенного формата. На его канале есть ролики с говорящими названиями вроде «Геннадий и опять голубь за окном», «У меня котлета» и «Свеча горит — мужик говорит».

Единственное, что объединяет все видео, — это лицо Горина, которое он снимает крупным планом, а также его бессвязная и порой совершенно бессмысленная речь. По мнению некоторых подписчиков, мужчина явно нездоров и страдает психическими отклонениями, однако это их не останавливает: фанаты всячески стимулируют Горина на создание новых роликов.

На канале «Геннадий Горин» время от времени появляются записи общения блогера с пользователям видеочатов, в которых мужчина хвастается любовными победами. Названия выпусков звучат примерно так: «Девушки узнали Геннадия Горина в чате», «Девушка в чате говорит с Геннадием Гориным» и «Мужики-фанаты».

Любопытно, что на его канале есть два ролика, посвященных Руслану Гительману. Судя по всему, между блогерами произошел конфликт, который разрешился поеданием майонеза на спор и добавлением друг друга в друзья во «ВКонтакте». «Как попасть ко мне в друзья: надо понюхать три раза кофе и сказать "Геннадий кофе не пьет"», — объясняет Горин.

MC Oxxxyroboton

Роберт «Д’ Робот» Бурдай, также известный под псевдонимом MC Oxxxyroboton (1,6 тысячи подписчиков) — татуированный блогер, проживающий в Бийске (Алтайский край). Следуя модной среди ютуберов тенденции, он сделал ставку на съемку музыкальных видеоклипов, повествующих о его жизни в Алтайском крае.

«Я пишу песни, снимаю клипы. Хочу делать смешно, но обычно получается психоделика и артхаус», — предупреждает он в описании канала.

Среди музыкальных работ Бурдая можно выделить «Мародер. Выживание в деревне. История о том, как я сегодня мародерил», «Защити нас, царь, от этих гребаных фашистов» и пародию на трек российского рэпера Оксимирона «Город под подошвой». «А мне тяжело вдвойне: сын ездит в школу на свинье, а я смотрю в окно, глаза закрою — и темно», — делится вдохновением алтайский рэпер.

Помимо музыки на канале «Д’ Робот» можно найти и видео с рыбалки, рассуждения о российской политике и религии. Так, в ролике «Пруд в селе Дружба», Бурдай, как нетрудно догадаться, рассказывает о водоеме, расположенном около алтайского села. «Село Дружба — довольно интересное место, не совсем обычная деревня. В ней есть несколько крепких фермерских хозяйств, и самое крепкое хозяйство — у Бейфорта Павла Яковлевича», — горделиво отмечает Бурдай.

Антон Болотов

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